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Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Business 07.11.2026, 07:00
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Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Σε κερδοφόρο τροχιά κινήθηκε το 2025 ο όμιλος Cavino, ο οποίος αύξησε τις πωλήσεις στο εξωτερικό και ιδίως στην ΕΕ, ενώ νέες προκλήσεις ανοίγει η απόκτηση της Ελληνικά Κελλάρια Οίνων – Δ. Κουρτάκης, καθόσον η «Κουρτάκης» κατρέγραψε πτώση τζίρου στα 19,54 εκατ. ευρώ αλλά «γύρισε» τις ζημιές των -2,14 εκατ. ευρώ του 2024 σε κέρδος ύψους 9.427 χιλ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της Cavino, η αύξηση του τζίρου και η ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων συνδέονται, πέραν της εξαγοράς της «Κουρτάκης», με την υλοποίηση επενδύσεων και με την επέκταση της παραγωγικής βάσης.

Cavino: Διψήφια αύξηση σε τζίρο και EBITDA

Πιο ειδικά, ο συνολικός κύκλος εργασιών για τον όμιλο Cavino ανήλθε στο ποσό των 54,42 εκατ. ευρώ έναντι 35,17 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,25 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 55%.

Από το ποσό αυτό τα 20,60 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν εξαγωγές των προϊόντων σε χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι ποσοστό 52% επί του συνόλου των πωλήσεων, έναντι 20,99 εκατ. ευρώ και ποσοστό 58% το 2024.

Cavino

Το υπόλοιπο 48 % των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε στην εγχώρια αγορά το 2025, σημειώνει η διοίκηση, έναντι 42% το 2024.

Ο δε τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε ποσό 39,25 εκατ. ευρώ έναντι 36,06 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν σε 6,24 εκατ. ευρώ έναντι 5,11 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22%.

Έπειτα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διατηρήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας στα 3,66 εκατ. ευρώ έναντι 3,47 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Ελαφριά άνοδο είχαν τα καθαρά κέρδη στα 2,86 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 2,67 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 7%.

Για την κλειόμενη χρήση το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.

Οι προκλήσεις και ο δανεισμός

Σύμφωνα με τη διοίκηση, λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης ο πιστωτικός κίνδυνος είναι υπαρκτός στην εγχώρια αγορά, ωστόσο το γεγονός ότι το 52% του κύκλου εργασιών του ομίλου αντιπροσωπεύει πωλήσεις στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε χώρες της Ε.Ε. συντελεί στον περιορισμό του.

Μετά, οι αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης εντός του 2025, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τη σημαντική αύξηση των αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων, καθώς και η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και των στρατηγικών επενδύσεων του ομίλου, επηρέασαν τις λειτουργικές ταμειακές ροές.

Σημειώνεται ότι εντός του 2025, ο όμιλος προέβη στην δημιουργία υποκαταστήματος στην Β.Ι.Π.Ε. Πατρών, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 13,73 εκατ. ευρώ έναντι 9,19 εκατ. ευρώ το 2024 για τον όμιλο και σε 12,31 εκατ. ευρώ έναντι 9,74 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η χρηματοδότηση των ανωτέρω αναγκών καλύφθηκε μέσω των υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων, της αξιοποίησης των εγκεκριμένων πιστωτικών γραμμών και της ενίσχυσης του τραπεζικού δανεισμού.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε στα 8,01 εκατ. ευρώ και ο βραχυπρόθεσμος στα 6,29 εκατ. ευρώ.

Η προειδοποίηση του ορκωτού

Όπως σημειώνει ο ορκωτός λογιστής, στο κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 2.792 χιλ., για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών.

Με βάση τον έλεγχο του ορκωτού, «εκτιμάται ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού € 1.561 χιλ. υπολείπεται κατά περίπου € 1.231 χιλ. του ποσού που θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α., με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου € 1.231 χιλ. και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου € 68 χιλ».

Ο στόχος της Cavino και η αισιοδοξία της Κουρτάκης

Για την τρέχουσα περίοδο οι βασικές προτεραιότητες της διοίκησης είναι η πλήρης αξιοποίηση των συνεργειών από την ενοποίηση των εταιρειών, η βελτίωση της παραγωγικής και εφοδιαστικής αποδοτικότητας, η πειθαρχημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και του δανεισμού, η ενίσχυση της κερδοφορίας και η περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών και των επώνυμων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Από την πλευρά της, η «Κουρτάκης» στοχεύει στη περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της, κυρίως μέσω αύξησης των εσόδων και περιορισμού των λειτουργικών και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων – παρά τις σημαντικές δυσκολίες της αγοράς, όπως επισημαίνει η διοίκηση.

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