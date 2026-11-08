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DeepSeek: Τα μελλοντικά πλάνα, η «μάχη» για τους χρήστες και το νέο ποντάρισμα

Το «DeepSeek Harness», η εφαρμογή ανοικτού κώδικα για AI agents της κινεζικής startup, έφτασε τους 1,54 εκατ. καθημερινούς χρήστες - Γιατί η εταιρεία επιμένει σε AI agents και plugins

World 08.11.2026, 23:55
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DeepSeek: Τα μελλοντικά πλάνα, η «μάχη» για τους χρήστες και το νέο ποντάρισμα
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Τα 1,54 εκατ. καθημερινούς ενεργούς χρήστες χρήστες έχει φτάσει το «DeepSeek Harness», η εφαρμογή ανοικτού κώδικα για AI agents της νεοφυούς επιχείρησης με έδρα το Χανγκτζού, όπως υποστήριξε η εταιρεία με ανάρτησή της στο X την Κυριακή – και μάλιστα σε λιγότερο από τρεις μήνες από το λανσάρισμά της.

Οι επιδόσεις της κινεζικής εταιρείας αφορούν το διάστημα από τις 13 Αυγούστου, όταν η εφαρμογή έκανε το ντεμπούτο της, ως και τις 4 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι οι καθημερινοί χρήστες βρίσκονταν περίπου στις 271.000 στα τέλη Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την κυκλοφορία μιας έκδοσης της εφαρμογής για υπολογιστές, με βάση τον αριθμό των χρηστών που συνδέονται στους δικούς της διακομιστές.

Τα μελλοντικά πλάνα της DeepSeek

Η DeepSeek σχεδιάζει μια επίσημη αγορά όπου οι προγραμματιστές θα μπορούν να δημοσιεύουν plugins για τους χρήστες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση, σχεδιάζει επίσης ένα πρόγραμμα υποστήριξης για τους δημιουργούς plugins, το οποίο περιλαμβάνει επιχορηγήσεις σε ψηφιακά διακριτικά (δηλαδή tokens), τεχνική βοήθεια και ευκαιρίες προώθησης της δουλειάς τους.

Η «μάχη« για τους χρήστες

Οι νέες κινήσεις αντανακλούν μια ευρύτερη στροφή στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η μάχη για τους χρήστες δίνεται όλο και περισσότερο για τα οικοσυστήματα και την ενσωμάτωση, παρά για την απόδοση των μοντέλων, αναφέρει το Bloomberg.

Η DeepSeek παρουσιάζει το Harness ως ένα ανοικτό οικοσύστημα AI agents που καθοδηγείται από τους προγραμματιστές. Έτσι, προσπαθεί να βάλει του ανταγωνιστές, όπως τις OpenAI και Anthropic, σε δύσκολη θέση, όχι για την απόδοση και το κόστος των μοντέλων, αλλά και για το εύρος των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την AI.

Πού ποντάρει η DeepSeek

Η εταιρεία ποντάρει στο ότι οι εφαρμογές τρίτων και τα εξειδικευμένα εργαλεία θα δημιουργήσουν δυναμική γύρω από την ανοικτού κώδικα υποδομή των δικών της AI agents και θα γίνουν μια αποφασιστική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των κολοσσών της Σίλικον Βάλεϊ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Άλλωστε, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης μετακινείται από τα chatbots προς τα αυτόνομα προγράμματα λογισμικού.

Στα ύψη η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ

Οι απαιτήσεις του Harness για υπολογιστική ισχύ είναι αξιοσημείωτες. Η εφαρμογή καταναλώνει περίπου 92 τρισεκατομμύρια λεκτικές μονάδες –τα λεγόμενα tokens– καθημερινά, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου 60 εκατ. λεκτικές μονάδες ημερησίως για κάθε ενεργό χρήστη.

Οι παραπάνω αριθμοί δείχνουν ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης κλιμακώνουν κατακόρυφα τη ζήτηση για επεξεργαστική ισχύ.

Έπειτα, η κλίμακα αυτή δείχνει ότι η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφώς υψηλότερη από εκείνη των chatbots, καθώς οι πρώτοι εκτελούν διεργασίες για πολλές ώρες, καθώς διαβάζουν ή γράφουν κώδικα, χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία και περιηγούνται στο διαδίκτυο – και όλα αυτά με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

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