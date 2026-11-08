Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η ανάκαμψη των Toyota και Subaru, η επανεκκίνηση της αγοράς και ο παράγοντας «καύσιμα»

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Καθώς τα στελέχη της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας έγιναν πιο επιφυλακτικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φέτος, αποσύροντας μοντέλα και μειώνοντας την παραγωγή, η Subaru Corp. και η Toyota Motor Corp. εισήλθαν δυναμικά στο κενό που δημιουργήθηκε στην αγορά.

Με πέντε νέα μοντέλα, οι εταιρείες έχουν πουλήσει από κοινού σχεδόν 62.000 ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ στα πρώτα τρία τρίμηνα του 2026, έναν αριθμό που είναι υπερδιπλάσιος από το αντίστοιχο περσινό αποτέλεσμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Αν και οι μάρκες αυτές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 9% της αμερικανικής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και ακολουθούν τη General Motors Co. στον συγκεκριμένο τομέα, οι πωλήσεις τους αυξάνονται, την ίδια ώρα που οι ανταγωνιστές τους κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Από την αρχή του έτους έως σήμερα, η Rivian Automotive Inc., η οποία πρόσθεσε επίσης ένα νέο ημιφορτηγό, είναι η μόνη άλλη αυτοκινητοβιομηχανία που κατέγραψε κέρδη στις δραστηριότητες που αφορούν οχήματα που τροφοδοτούνται με μπαταρία.

Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσελκύουν αγοραστές

Η Subaru και η Toyota εισήλθαν σχετικά αργά στην κούρσα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά η χρονική συγκυρία αποδεικνύεται ευνοϊκή. Ενώ η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα υποχώρησε όταν τα ομοσπονδιακά κίνητρα έληξαν τον Σεπτέμβριο, η αγορά έχει σταθεροποιηθεί και ο αριθμός των οδηγών που αντιμετωπίζουν με ενδιαφέρον τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι οι δύο μάρκες προσελκύουν οδηγούς που πιέζονται από τις υψηλές τιμές της βενζίνης, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς που διαφορετικά θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε μεγαλύτερους ανταγωνιστές, οι οποίοι απέσυραν μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων.

Επανεκκίνηση της αγοράς – Τι πουλάει η Toyota στις ΗΠΑ

«Πρόκειται για μια επανεκκίνηση για την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων», δήλωσε η Stephanie Valdez Streaty, διευθύντρια κλαδικών αναλύσεων στην Cox Automotive Inc. «Και αρχίζεις να βλέπεις αυτή την απόκλιση μεταξύ εκείνων που κερδίζουν την κούρσα και εκείνων που υπαναχωρούν».

Η Toyota, η οποία κατέχει το 20% της Subaru, πουλάει πλέον δύο ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ για κάθε ένα που πουλάει η Ford. Και ενώ η Subaru παραμένει ένας μικρός παίκτης, η Valdez Streaty δήλωσε ότι κεφαλαιοποιεί μια αναγέννηση του ενδιαφέροντος για τα ηλεκτρικά οχήματα. Τα νέα ηλεκτρικά οχήματα των εταιρειών είναι προσιτά SUV, κατηγορία η οποία αποτελεί το ιδανικό σημείο της αμερικανικής αγοράς αυτοκινήτου, πρόσθεσε η ίδια.

Σε κάποιο βαθμό, η έκρηξη των πωλήσεων απαιτούσε τόσο τύχη όσο και στρατηγική. Ενώ απαιτείται πολύς χρόνος για να μεταφερθεί ένα νέο μοντέλο αυτοκινήτου από το προσχέδιο στη γραμμή συναρμολόγησης, η απόσυρση ενός μοντέλου είναι σχετικά γρήγορη. Όταν η αμερικανική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων σημείωσε κατακόρυφη πτώση στα τέλη του περασμένου έτους, μια ομάδα μοντέλων αποσύρθηκε από την παραγωγή μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο κεντρικός ρόλος της τιμής καυσίμων στις πωλήσεις

Στο μεταξύ, τα νέα ηλεκτρικά οχήματα από τη Subaru και την Toyota βρίσκονταν υπό ανάπτυξη εδώ και χρόνια και έτυχε να κάνουν το ντεμπούτο τους ακριβώς τη στιγμή που οι τιμές των καυσίμων έκαναν άλμα και ο ανταγωνισμός στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων είχε περιοριστεί σημαντικά.

«Υπήρξε τόση μεταβλητότητα με τα ηλεκτρικά οχήματα εκεί έξω όσον αφορά τους κανονισμούς, που η πορεία ήταν ενδιαφέρουσα», δήλωσε στο Bloomberg ο Timothy Tagye, αντιπρόεδρος δραστηριοτήτων πεδίου της Subaru of America Inc. «Αλλά η χρονική μας συγκυρία ήταν καλή».

Κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους για την ανάπτυξη πολλών από τα τελευταία ηλεκτρικά τους οχήματα, αφού μοιράζονται πόρους και κατανέμοντας το κόστος. Ενώ κάθε μάρκα έβαλε τη δική της μοναδική σφραγίδα στα εξωτερικά σχέδια, κάτω από το μέταλλο, μεγάλο μέρος του μηχανισμού είναι κοινό.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μέλλον

Ο εκπρόσωπος της Subaru, Dominick Infante, δήλωσε ότι αυτή η συνεργασία είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι τιμές λιανικής στα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των Trailseeker και Uncharted της Subaru και των C-HR και bZ Woodland της Toyota, είναι σχετικά προσιτές.

Με τιμές που κυμαίνονται από 35.000 έως 45.000 δολάρια, όλα τα νέα μοντέλα βρίσκονται πολύ κάτω από την τιμή που πωλείται κατά μέσο όρο ένα αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης στην Αμερική.

«Πιστεύουμε ότι τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν μέλλον», δήλωσε ο Infante.

Μία επιπλέον επιλογή

Από την πλευρά της, η Toyota δήλωσε ότι το πλάνο της εδώ και αρκετό καιρό ήταν να αποφύγει την προσπάθεια να διακρίνει εάν η αυτοκινητοβιομηχανία θα βασίζεται στη βενζίνη ή στον ηλεκτρισμό.

Τα νέα ηλεκτρικά της οχήματα αποτελούν απλώς μια επιπλέον επιλογή, παράλληλα με τα υβριδικά και τα οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη, σύμφωνα με τον Owen Peacock, γενικό διευθυντή μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Toyota.