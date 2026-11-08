Poundland: Τα σχέδια για «απόβαση» στην Ελλάδα και ο φόβος για μαζικά λουκέτα

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Το προσωπικό της Poundland ενδέχεται να μείνει εκτός αγοράς εργασίας για «χρόνια» σε περίπτωση κατάρρευσης, σύμφωνα με τον ιδρυτή της αλυσίδας λιανικής. Παράλληλα, ο ίδιος καλεί τους ιδιοκτήτες της αλυσίδας να αποδεχθούν την προτεινόμενη συμφωνία εξαγοράς.

Ο Steve Smith, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία με ένα πρώτο κατάστημα στο Burton upon Trent το 1990, δήλωσε: «Μόλις χαθούν αυτές οι θέσεις εργασίας, χάνονται οριστικά» από τους ήδη δοκιμαζόμενους εμπορικούς δρόμους της Βρετανίας.

Η προειδοποίησή του έρχεται καθώς οι 12,000 υπάλληλοι της αλυσίδας βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα για το μέλλον τους, ενόψει μάλιστα της περιόδου των Χριστουγέννων.

Από τα σχέδια για επέκταση στην Ελλάδα…

Υπενθυμίζεται ότι σε δημοσίευμα των Financial Times από το 2019 είχε γραφτεί ότι η Pepco, που τότε ήταν ιδιοκτήτρια της Poundland, είχε στο πλάνο την επέκταση της βρετανικής αλυσίδας στην Ελλάδα και την Ιταλία, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τριπλασιασμό των πωλήσεων και των κερδών σε βάθος δεκαετίας.

Σύμφωνα με τους FT, η Pepco φέρεται να είχε την περίοδο εκείνη στο «στόχαστρο» την νότια Ευρώπη, καθότι προσέφερε εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη του discount μοντέλου, που ως τότε δεν ήταν ιδιαιτέρως διευρυμένο στην περιοχή.

Τελικά, η πολωνική αλυσίδα μπήκε στην ελληνική αγορά το 2022, ενώ το 2025 η η Poundland πέρασε στον έλεγχο της αμερικανικής εταιρείας Gordon Brothers.

…στο ενδεχόμενο για μαζικά λουκέτα

Στα τέλη Οκτωβρίου 2026 η Poundland κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο δήλωση πρόθεσης διορισμού ειδικών διαχειριστών, με τη συμβουλευτική εταιρεία AlixPartners να προορίζεται για την ανάληψη της διαδικασίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Το συγκεκριμένο νομικό μέτρο προστατεύει την Poundland από τις απαιτήσεις των πιστωτών έως τις 12 Νοεμβρίου, ενόσω αναζητείται λύση στα προβλήματά της.

Ωστόσο, η πιθανότητα να αποφευχθούν τα μαζικά λουκέτα σε καταστήματα και οι απολύσεις μειώνεται μέρα με τη μέρα, καθώς οι προμηθευτές έχουν παγώσει τις παραδόσεις, πλήττοντας την ικανότητα της εταιρείας να λειτουργεί εμπορικά.

Οι πιέσεις για το μέλλον της Poundland

Η διοίκηση της Poundland ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί την Τετάρτη με την Kate Dearden, Υπουργό για το Μέλλον της Εργασίας, καθώς εντείνονται οι πολιτικές πιέσεις προς την Gordon Brothers να αποδεχθεί την προσφορά του ομίλου Martin Property Group από τη Βόρεια Ιρλανδία, αντί να προχωρήσει στον διορισμό διαχειριστών για τη ρευστοποίηση και τον κατακερματισμό της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία αναδιάρθρωσης πιστεύει ότι μπορεί να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια μέσω της εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της Poundland, παρά μέσω της προσφοράς της Martin.

Ο Smith, ο οποίος πούλησε τις τελευταίες του μετοχές στην Poundland έναντι 250 εκατομμυρίων λιρών το 2006, δήλωσε έτοιμος να στηρίξει την εν λόγω προσφορά, αν και ο όμιλος Martin Property Group δεν χρειάστηκε τα δικά του κεφάλαια.

Απειλούνται έως 30.000 θέσεις εργασίας

«Ήταν το παιδί μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είχε καταθέσει και ο ίδιος προσφορά όταν η Poundland βγήκε αρχικά προς πώληση, αλλά δεν έλαβε ποτέ απάντηση, ενώ πλέον είναι πολύ αργά για να καταθέσει νέα αυτόνομη πρόταση.

«Από τη στιγμή που υπάρχουν προσφορές στο τραπέζι, γιατί η Gordon Brothers δεν τις αποδέχεται ώστε να σώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους; Το λιανεμπόριο περνάει δύσκολες στιγμές εκεί έξω και αν αυτοί οι άνθρωποι χάσουν τη δουλειά τους, μπορεί να περάσουν δύο χρόνια μέχρι να βρουν ξανά εργασία. Ζουν από βδομάδα σε βδομάδα και έχουν ανάγκη τον μισθό τους», ανέφερε ο Smith.

«Δεν πρόκειται μόνο για 12.000 θέσεις εργασίας. Η Poundland έχει περισσότερους από 2.000 προμηθευτές, εκ των οποίων ορισμένοι συνεργάζονται αποκλειστικά με αυτήν, ενώ κάποιοι απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους».

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι έως και 30.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο στην εφοδιαστική αλυσίδα της Poundland, στα καταστήματα, καθώς και σε άλλες επηρεαζόμενες επιχειρήσεις σε εμπορικά κέντρα και δρόμους ανά τη χώρα.

«Η Poundland προσελκύει 4 έως 5 εκατομμύρια πελάτες κάθε εβδομάδα σε κωμοπόλεις και εμπορικά κέντρα, και οι γειτονικές εμπορικές επιχειρήσεις πρόκειται να πληγούν εξίσου», κατέληξε ο Smith.