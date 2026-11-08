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Η μάχη της διαδοχής του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει – Οι υποψήφιοι

Οι σαρωτικές νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους διεκδικητές της προεδρίας το 2028

Κόσμος 08.11.2026, 09:25
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Η μάχη της διαδοχής του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει – Οι υποψήφιοι
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

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Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στις ΗΠΑ προκάλεσαν μια ισχυρή πολιτική ανατροπή, με τους Δημοκρατικούς να καταγράφουν σημαντικές νίκες και να αλλάζουν τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει μόνο τη λειτουργία του Κογκρέσου, αλλά ενδέχεται να ανατρέψει και τα δεδομένα για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δημιουργώντας νέες διαδρομές για την κατάκτηση των απαιτούμενων 270 εκλεκτορικών ψήφων.

Η επιτυχία των Δημοκρατικών ακόμη και σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες ανοίγει νέες προοπτικές για το κόμμα, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους μετά την εκλογική αποδοκιμασία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το βασικό ερώτημα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι αν θα επιχειρήσει να ανασυγκροτήσει τη συμμαχία του κινήματος MAGA ή αν θα επιλέξει μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση.

Παρότι κανένας υποψήφιος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο, αρκετά πρόσωπα έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πολιτικό τους προφίλ ενόψει του 2028, σύμφωνα με το CNN.

Οι Δημοκρατικοί και οι πιθανοί διεκδικητές του Λευκού Οίκου

Τζος Σαπίρο: Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια συγκαταλέγεται στους μεγάλους κερδισμένους των εκλογών. Επανεξελέγη με διαφορά άνω των 20 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Δημοκρατικοί στην πολιτεία του κέρδισαν τέσσερις επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ισχυρή παρουσία του σε μια κρίσιμη πολιτεία-κλειδί ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές του. Παρά τις μέχρι σήμερα επιφυλάξεις του για μια προεδρική υποψηφιότητα, η συζήτηση γύρω από το όνομά του αναμένεται να ενταθεί.

Γκάβιν Νιούσομ: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη στρατηγική των Δημοκρατικών για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών. Η πρωτοβουλία της Καλιφόρνιας αποτέλεσε απάντηση στην αντίστοιχη κίνηση του Τέξας και αναμένεται να ενισχύσει τη δημοκρατική πλειοψηφία στη Βουλή. Ο Νιούσομ μπορεί να πιστωθεί σημαντικό μέρος της επιτυχίας, καθώς η νέα κατανομή συνέβαλε στην απόκτηση πέντε εδρών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα μετατρέψει τις θανατικές ποινές και των 548 κρατουμένων που βρίσκονται στην πτέρυγα των μελλοθανάτων της Καλιφόρνιας, στέλνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα αντίθεσης στις θέσεις του Τραμπ.

Ραφαέλ Γουόρνοκ: Ο γερουσιαστής της Τζόρτζια και προτεστάντης ιερέας αποτελεί πιθανό διεκδικητή, ιδιαίτερα εάν οι Δημοκρατικοί επιλέξουν να επενδύσουν περισσότερο στους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους του Νότου. Ο Γουόρνοκ συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία σε πολλές πολιτείες, συμβάλλοντας στην επέκταση της εκλογικής επιρροής του κόμματος. Πριν από τις εκλογές είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να διεκδικήσει ένα υψηλό πολιτικό αξίωμα το 2028, χωρίς να διευκρινίσει αν εννοούσε την επανεκλογή του στη Γερουσία ή την προεδρία.

Πιτ Μπούτιτζιτζ: Ο πρώην δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ και πρώην υπουργός Μεταφορών μπορεί να εμφανιστεί ως υποψήφιος που γεφυρώνει το παραδοσιακό δημοκρατικό ακροατήριο με τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους της αμερικανικής ενδοχώρας. Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών επισκέφθηκε 38 πολιτείες, στηρίζοντας υποψηφίους και ενισχύοντας τις πολιτικές του επαφές.

Τζέι Μπι Πρίτσκερ: Ο κυβερνήτης του Ιλινόι επανεξελέγη με άνεση και αξιοποίησε την οικονομική του δύναμη για να στηρίξει υποψηφίους σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Η οικονομική ενίσχυση της υποψήφιας των Δημοκρατικών στο Τέξας, Τζίνα Χινοχόσα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής του.

Άντι Μπέσιαρ: Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, μιας παραδοσιακά συντηρητικής πολιτείας, μπορεί να εκπροσωπήσει τη μετριοπαθή πτέρυγα του κόμματος. Ως επικεφαλής της Ένωσης Δημοκρατικών Κυβερνητών συνέβαλε στην εκλογή νέων Δημοκρατικών σε πολιτείες όπως το Οχάιο, η Αϊόβα, το Κάνσας και το Τέξας. Ωστόσο, δέχθηκε επικρίσεις για την περιορισμένη υποστήριξη που προσέφερε στην υποψήφια του κόμματος στο Τέξας. Η εκλογική επιτυχία των μετριοπαθών υποψηφίων, πάντως, ενισχύει το πολιτικό του επιχείρημα.

Στη συζήτηση παραμένουν επίσης η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, η οποία επιχείρησε να ενισχύσει τη δημοκρατική παρουσία σε πολιτείες όπου οι υποψήφιοι θεωρούνταν αουτσάιντερ, και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, που διαθέτει ισχυρή απήχηση στους προοδευτικούς ψηφοφόρους, έχοντας παράλληλα υιοθετήσει πιο μετριοπαθείς θέσεις σε ορισμένα ζητήματα.

Ο γερουσιαστής της Τζόρτζια Τζον Όσοφ αποτελεί ακόμη ένα πιθανό όνομα, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του ότι δεν ενδιαφέρεται για την προεδρία. Τέλος, ο πρώην δήμαρχος του Σικάγο και επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου επί Μπαράκ Ομπάμα, Ραμ Εμάνουελ, επιχειρεί να προωθήσει μια μετριοπαθή ατζέντα με έμφαση στην εκπαίδευση και στα απτά πολιτικά αποτελέσματα.

Οι Ρεπουμπλικανοί αναζητούν στρατηγική και διάδοχο του Τραμπ

Στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, η εκλογική ήττα δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ως πιθανός πολιτικός διάδοχος του Τραμπ, καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της αποτυχίας του κόμματος. Ο ίδιος απέδωσε μεγάλο μέρος της εκλογικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα δύσκολο δίλημμα: να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου χωρίς να αποξενώσει τον Τραμπ και τη βάση του κινήματος MAGA.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις διατηρεί τις προεδρικές του φιλοδοξίες. Η Φλόριντα ήταν μία από τις πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί άντεξαν καλύτερα το δημοκρατικό κύμα, εκλέγοντας Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη και γερουσιαστή. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις απώλειες του κόμματός του σχεδόν υπαρξιακή απειλή, επισημαίνοντας ότι η Φλόριντα αποτέλεσε εξαίρεση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται λιγότερο εκτεθειμένος στην εκλογική ήττα, καθώς είχε περιορισμένη συμμετοχή στην προεκλογική εκστρατεία. Διατηρεί σημαντική δημοτικότητα στους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο μια προεδρική υποψηφιότητα θα απαιτούσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση και πιθανότατα μια πολιτική αντιπαράθεση με τον Βανς.

Αντίθετα, ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ συνδέεται με μια πολιτεία όπου το δημοκρατικό κύμα είχε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία. Η υποστήριξή του σε υποψηφίους που τελικά ηττήθηκαν ενδέχεται να περιορίσει τα πολιτικά του περιθώρια.

Αμφίβολες εμφανίζονται επίσης οι προοπτικές του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με προσπάθεια παραπομπής σε διαδικασία καθαίρεσης. Η σύνδεσή του με τον αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν και η ανάγκη των Ρεπουμπλικανών να προσελκύσουν μετριοπαθείς ψηφοφόρους αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Στη λίστα των πιθανών υποψηφίων περιλαμβάνεται ακόμη η κυβερνήτης του Αρκάνσας Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η οποία επανεξελέγη με άνεση, καθώς και ο σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον.

Ο τελευταίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ανεξάρτητης υποψηφιότητας, ενώ ασκεί κριτική στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές διαφωνίες στο στρατόπεδο MAGA.

Το 2028 αρχίζει να διαμορφώνεται από τώρα

Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 δεν ανέδειξαν απλώς τους νικητές και τους ηττημένους της στιγμής. Διαμόρφωσαν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, στο οποίο οι Δημοκρατικοί βλέπουν ευκαιρίες επέκτασης της εκλογικής τους βάσης, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να αποφασίσουν ποια πορεία θα ακολουθήσουν μετά τον Τραμπ.

Το μεγάλο στοίχημα για τις δύο παρατάξεις είναι πλέον η διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εκλεκτορικών ψήφων το 2028. Και παρότι η προεκλογική μάχη δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επίσημα, οι συσχετισμοί και οι προσωπικές φιλοδοξίες έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται.

Πηγή: in.gr

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