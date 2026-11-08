Η μάχη της διαδοχής του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει – Οι υποψήφιοι

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Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στις ΗΠΑ προκάλεσαν μια ισχυρή πολιτική ανατροπή, με τους Δημοκρατικούς να καταγράφουν σημαντικές νίκες και να αλλάζουν τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει μόνο τη λειτουργία του Κογκρέσου, αλλά ενδέχεται να ανατρέψει και τα δεδομένα για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δημιουργώντας νέες διαδρομές για την κατάκτηση των απαιτούμενων 270 εκλεκτορικών ψήφων.

Η επιτυχία των Δημοκρατικών ακόμη και σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες ανοίγει νέες προοπτικές για το κόμμα, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους μετά την εκλογική αποδοκιμασία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το βασικό ερώτημα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι αν θα επιχειρήσει να ανασυγκροτήσει τη συμμαχία του κινήματος MAGA ή αν θα επιλέξει μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση.

Παρότι κανένας υποψήφιος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο, αρκετά πρόσωπα έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πολιτικό τους προφίλ ενόψει του 2028, σύμφωνα με το CNN.

Οι Δημοκρατικοί και οι πιθανοί διεκδικητές του Λευκού Οίκου

Τζος Σαπίρο: Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια συγκαταλέγεται στους μεγάλους κερδισμένους των εκλογών. Επανεξελέγη με διαφορά άνω των 20 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Δημοκρατικοί στην πολιτεία του κέρδισαν τέσσερις επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ισχυρή παρουσία του σε μια κρίσιμη πολιτεία-κλειδί ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές του. Παρά τις μέχρι σήμερα επιφυλάξεις του για μια προεδρική υποψηφιότητα, η συζήτηση γύρω από το όνομά του αναμένεται να ενταθεί.

Thank you, Pennsylvania. I’m humbled and honored to be reelected as your Governor for a second term. https://t.co/X0YlpUZqLV — Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) November 4, 2026

Γκάβιν Νιούσομ: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη στρατηγική των Δημοκρατικών για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών. Η πρωτοβουλία της Καλιφόρνιας αποτέλεσε απάντηση στην αντίστοιχη κίνηση του Τέξας και αναμένεται να ενισχύσει τη δημοκρατική πλειοψηφία στη Βουλή. Ο Νιούσομ μπορεί να πιστωθεί σημαντικό μέρος της επιτυχίας, καθώς η νέα κατανομή συνέβαλε στην απόκτηση πέντε εδρών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα μετατρέψει τις θανατικές ποινές και των 548 κρατουμένων που βρίσκονται στην πτέρυγα των μελλοθανάτων της Καλιφόρνιας, στέλνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα αντίθεσης στις θέσεις του Τραμπ.

Let me be clear to anyone thinking about helping Trump interfere with California elections: If you interfere with voters or tamper with ballots, you will be prosecuted with a FELONY. And don’t count on a pardon from the President. He can’t pardon you out of California justice. https://t.co/UhdjqsRSVL — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) November 2, 2026

Ραφαέλ Γουόρνοκ: Ο γερουσιαστής της Τζόρτζια και προτεστάντης ιερέας αποτελεί πιθανό διεκδικητή, ιδιαίτερα εάν οι Δημοκρατικοί επιλέξουν να επενδύσουν περισσότερο στους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους του Νότου. Ο Γουόρνοκ συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία σε πολλές πολιτείες, συμβάλλοντας στην επέκταση της εκλογικής επιρροής του κόμματος. Πριν από τις εκλογές είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να διεκδικήσει ένα υψηλό πολιτικό αξίωμα το 2028, χωρίς να διευκρινίσει αν εννοούσε την επανεκλογή του στη Γερουσία ή την προεδρία.

“Politics has become religion,” Raphael Warnock told @jmart. “And … religion has become politics.” While the Georgia senator emphasized his belief in “the separation of church and state,” he shared how his faith influences his politics. 🔗 https://t.co/T0DNceHFJa https://t.co/u9LKM0fYyd — POLITICO (@politico) November 2, 2026

Πιτ Μπούτιτζιτζ: Ο πρώην δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ και πρώην υπουργός Μεταφορών μπορεί να εμφανιστεί ως υποψήφιος που γεφυρώνει το παραδοσιακό δημοκρατικό ακροατήριο με τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους της αμερικανικής ενδοχώρας. Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών επισκέφθηκε 38 πολιτείες, στηρίζοντας υποψηφίους και ενισχύοντας τις πολιτικές του επαφές.

All our efforts helped deliver an extraordinary result yesterday. Now it’s time to turn these victories into the foundation for lasting and needed change. https://t.co/FfiWMmhNZ8 — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) November 5, 2026

Τζέι Μπι Πρίτσκερ: Ο κυβερνήτης του Ιλινόι επανεξελέγη με άνεση και αξιοποίησε την οικονομική του δύναμη για να στηρίξει υποψηφίους σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Η οικονομική ενίσχυση της υποψήφιας των Δημοκρατικών στο Τέξας, Τζίνα Χινοχόσα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής του.

We climbed one mountain, but we are sitting at the base of another. We will rebuild our healthcare system, bring in monumental campaign finance reforms, and tell the tech robber barons that money doesn’t give them the right to exist outside the rules we all live by. https://t.co/hGkJBc3IsK — JB Pritzker (@JBPritzker) November 5, 2026

Άντι Μπέσιαρ: Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, μιας παραδοσιακά συντηρητικής πολιτείας, μπορεί να εκπροσωπήσει τη μετριοπαθή πτέρυγα του κόμματος. Ως επικεφαλής της Ένωσης Δημοκρατικών Κυβερνητών συνέβαλε στην εκλογή νέων Δημοκρατικών σε πολιτείες όπως το Οχάιο, η Αϊόβα, το Κάνσας και το Τέξας. Ωστόσο, δέχθηκε επικρίσεις για την περιορισμένη υποστήριξη που προσέφερε στην υποψήφια του κόμματος στο Τέξας. Η εκλογική επιτυχία των μετριοπαθών υποψηφίων, πάντως, ενισχύει το πολιτικό του επιχείρημα.

Two years of work went into the wins Democrats saw on Tuesday night. I am so proud of what we accomplished. And I know I’ll be even more proud of the results we deliver for our fellow Americans. https://t.co/BkBpOuMJnT — Andy Beshear (@AndyBeshearKY) November 5, 2026

Στη συζήτηση παραμένουν επίσης η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, η οποία επιχείρησε να ενισχύσει τη δημοκρατική παρουσία σε πολιτείες όπου οι υποψήφιοι θεωρούνταν αουτσάιντερ, και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, που διαθέτει ισχυρή απήχηση στους προοδευτικούς ψηφοφόρους, έχοντας παράλληλα υιοθετήσει πιο μετριοπαθείς θέσεις σε ορισμένα ζητήματα.

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Ο γερουσιαστής της Τζόρτζια Τζον Όσοφ αποτελεί ακόμη ένα πιθανό όνομα, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του ότι δεν ενδιαφέρεται για την προεδρία. Τέλος, ο πρώην δήμαρχος του Σικάγο και επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου επί Μπαράκ Ομπάμα, Ραμ Εμάνουελ, επιχειρεί να προωθήσει μια μετριοπαθή ατζέντα με έμφαση στην εκπαίδευση και στα απτά πολιτικά αποτελέσματα.

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Οι Ρεπουμπλικανοί αναζητούν στρατηγική και διάδοχο του Τραμπ

Στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, η εκλογική ήττα δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ως πιθανός πολιτικός διάδοχος του Τραμπ, καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της αποτυχίας του κόμματος. Ο ίδιος απέδωσε μεγάλο μέρος της εκλογικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα δύσκολο δίλημμα: να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου χωρίς να αποξενώσει τον Τραμπ και τη βάση του κινήματος MAGA.

🚨 BREAKING: President Trump just wrapped his Cabinet meeting with an absolute CLASSIC exchange with JD Vance! Trump: “I like this better than 3 hours! JD, would you like to say something? He is, after all, the VICE PRESIDENT!” Vance fires back: “It’s OK sir, I’m here for the free coffee!” 🤣 The room lost it. Trump & Vance dropping gold-tier banter while running the country like bosses. — Tironianae 🍊🍊 Z. – Ultra Verbum Vincet (@Tironianae) November 5, 2026

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις διατηρεί τις προεδρικές του φιλοδοξίες. Η Φλόριντα ήταν μία από τις πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί άντεξαν καλύτερα το δημοκρατικό κύμα, εκλέγοντας Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη και γερουσιαστή. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις απώλειες του κόμματός του σχεδόν υπαρξιακή απειλή, επισημαίνοντας ότι η Φλόριντα αποτέλεσε εξαίρεση.

🚨 WOW. Gov. Ron DeSantis is GOING OFF right now post-blue tsunami: “I see the ad, ‘so and so voted against releasing the Epstein Files.’ I’m like, that’s a bad vote. We ran as Republicans saying we need to do that. And you have people in Congress voting against release when the Attorney General said she had all the all this horrific stuff on her desk and that people are gonna be held accountable?!” “It’s untenable when you have people going in trading stocks! I’ve never traded stocks since I’ve been in elected office. How do you have no investment acumen, and then all of a sudden get elected to Congress, and then you’re outperforming Warren Buffett?” “I saw how they were running and it was a rejection of what was going on in DC.” — RightLine (@RightLineNews) November 4, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται λιγότερο εκτεθειμένος στην εκλογική ήττα, καθώς είχε περιορισμένη συμμετοχή στην προεκλογική εκστρατεία. Διατηρεί σημαντική δημοτικότητα στους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο μια προεδρική υποψηφιότητα θα απαιτούσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση και πιθανότατα μια πολιτική αντιπαράθεση με τον Βανς.

Αντίθετα, ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ συνδέεται με μια πολιτεία όπου το δημοκρατικό κύμα είχε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία. Η υποστήριξή του σε υποψηφίους που τελικά ηττήθηκαν ενδέχεται να περιορίσει τα πολιτικά του περιθώρια.

Ted Cruz: Texas is blue. That is a hard sentence to utter. As we sit here today, I am the only statewide elected Republican who remains in Texas https://t.co/s3UNSAM9LO — Headquarters (@HQNewsNow) November 5, 2026

Αμφίβολες εμφανίζονται επίσης οι προοπτικές του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με προσπάθεια παραπομπής σε διαδικασία καθαίρεσης. Η σύνδεσή του με τον αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν και η ανάγκη των Ρεπουμπλικανών να προσελκύσουν μετριοπαθείς ψηφοφόρους αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Στη λίστα των πιθανών υποψηφίων περιλαμβάνεται ακόμη η κυβερνήτης του Αρκάνσας Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η οποία επανεξελέγη με άνεση, καθώς και ο σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον.

My identity in Christ means I know who I am. It means that I don’t allow the critics to define me – because I have a Creator who has already done that – and a Savior who has given me the only validation I’ll ever need. https://t.co/aa6RS9bhcj — Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) November 5, 2026

Ο τελευταίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ανεξάρτητης υποψηφιότητας, ενώ ασκεί κριτική στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές διαφωνίες στο στρατόπεδο MAGA.

Tucker Carlson said that Trump prioritises Israel’s interests over those of the United States, and that this is precisely why Republicans lost the elections. https://t.co/SWRHNOC6Ov — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026

Το 2028 αρχίζει να διαμορφώνεται από τώρα

Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 δεν ανέδειξαν απλώς τους νικητές και τους ηττημένους της στιγμής. Διαμόρφωσαν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, στο οποίο οι Δημοκρατικοί βλέπουν ευκαιρίες επέκτασης της εκλογικής τους βάσης, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να αποφασίσουν ποια πορεία θα ακολουθήσουν μετά τον Τραμπ.

Το μεγάλο στοίχημα για τις δύο παρατάξεις είναι πλέον η διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εκλεκτορικών ψήφων το 2028. Και παρότι η προεκλογική μάχη δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επίσημα, οι συσχετισμοί και οι προσωπικές φιλοδοξίες έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται.

Πηγή: in.gr