WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο

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Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές ανατρέπει το πολιτικό μέλλον του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, καθώς ο ίδιος και οι σύμμαχοί του προβληματίζονται για το αν θα πρέπει να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο το 2028, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Με τη νίκη της Τρίτης, οι Δημοκρατικοί αναδιαμόρφωσαν δραματικά το πολιτικό τοπίο, αποσπώντας επτά έδρες της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, συμπεριλαμβανομένης της παλιάς έδρας του Βανς στο Οχάιο, και ανακτώντας τις κυβερνήσεις πολιτειών που αποτελούσαν παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως η Τζόρτζια και το Τέξας.

Πολιτείες που κάποτε θεωρούνταν ασφαλείς για τους Ρεπουμπλικανούς είναι πλέον αμφίρροπες, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τον εκλογικό χάρτη των προεδρικών εκλογών του 2028.

Έτσι, όπως αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα, ορισμένοι πολιτικοί σύμμαχοι έχουν πει στον αντιπρόεδρο ότι δεν πιστεύουν πλέον πως οποιοσδήποτε Ρεπουμπλικανός θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές σε δύο χρόνια.

Ακόμα και την ημέρα των εκλογών, παλιός έμπιστος συνεράτης του Βανς του έστειλε γραπτό μήνυμα συμβουλεύοντάς τον να εξετάσει το ενδεχόμενο να μην πάρει μέρος στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο, πολιτικός του σύμμαχος τον είχε προειδοποιήσει για την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης για τους Ρεπουμπλικανούς, με τον Βανς να απαντά, σύμφωνα με τον ίδιο, πως δεν ήξερε αν άξιζε καν να μπει στη διαδικασία μιας προεδρικής εκστρατείας.

Χρηματοδότες που γυρίζουν τη πλάτη στον Βανς

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι επί χρόνια χρηματοδότες του Τραμπ αρχίζουν να αναζητούν το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έξω από την κυβέρνηση.

Μέσα σε 24 ώρες από τις εκλογές, ένας έμπειρος υπεύθυνος συγκέντρωσης χρηματοδοτήσεων στη Νέα Υόρκη ενημερωνόταν από εύπορους δωρητές ότι δεν μπορούν να στηρίξουν τον Βανς το 2028. Αντ’ αυτού, ανέφεραν ως εναλλακτικές επιλογές τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις και άλλους.

Φοβούνται ότι ένας υποψήφιος προερχόμενος από την κυβέρνηση μπορεί να είναι υπερβολικά ταυτισμένος με τον Τραμπ και πολύ αποδυναμωμένος από τις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε ο υπεύθυνος συγκέντρωσης χρηματοδοτήσεων, ο οποίος ήταν απογοητευμένος επειδή ο Βανς δεν κατάφερε να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρήσουν τον έλεγχο της ιδιαίτερης πατρίδας του, του Οχάιο. Παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασαν κατ’ ιδίαν και άλλοι δωρητές.

Η παρασκηνιακή προσπάθεια του Βανς να αποτρέψει τον πόλεμο με το Ιράν

Η θέση του Βανς έγινε ακόμη δυσκολότερη όταν η κυβέρνηση Τραμπ ακολούθησε μια πολιτική στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, παρά τις δεσμεύσεις για αποφυγή νέων πολέμων, τις οποίες ο ίδιος ο αντιπρόεδρος είχε υποστηρίξει σε όλη την πολιτική του σταδιοδρομία.

Όταν τον Ιανουάριο του 2026 ο Τραμπ εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο για μεγάλη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, ο Βανς παρότρυνε κατ’ ιδίαν τον πρόεδρο να μην εγκαταλείψει τη διπλωματία και άρχισε αθόρυβα να συγκεντρώνει δημοσκοπικά δεδομένα που θα αποτύπωναν τους πιθανούς κινδύνους ενός ολοκληρωτικού πολέμου, σύμφωνα με γραπτά μηνύματα του αντιπροέδρου που εξέτασε η Wall Street Journal και ανθρώπους με γνώση του θέματος.

Ο Βανς επικοινώνησε προσωπικά με τον Μαρκ Μίτσελ, τότε επικεφαλής δημοσκοπήσεων της εταιρείας Rasmussen Reports, ζητώντας του να προσθέσει ερωτήσεις σχετικά με έναν πιθανό πόλεμο με το Ιράν σε μια έρευνα που ο Μίτσελ διεξήγαγε ήδη.

Τα αποτελέσματα, τα οποία εξέτασε η Wall Street Journal, ενίσχυσαν την πεποίθησή του ότι η κοινή γνώμη θα αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό μια στρατιωτική επιχείρηση. Ενώ οι πολίτες ήταν σχεδόν μοιρασμένοι, με 44% υπέρ και 43% κατά του πολέμου, μια συντριπτική πλειοψηφία, το 62%, δήλωσε ότι «ένας αποδεκτός αριθμός θανάτων Αμερικανών στρατιωτών σε μάχη» θα ήταν μικρότερος από 100. Παράλληλα, ένα άλλο 65% δήλωσε ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου προτού οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο.

Τα ισχυρά χαρτιά του Βανς

Παρά τις πολιτικές δυνάμεις που λειτουργούν εις βάρος του, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, ο Βανς εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό πολιτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων Ρεπουμπλικανών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν την προεδρία το 2028.

Η θέση του ως αντιπροέδρου τού έχει εξασφαλίσει τεράστια αναγνωρισιμότητα μεταξύ των ψηφοφόρων και προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών εσωκομματικών αντιπάλων. Διαθέτει την υποστήριξη ισχυρών Ρεπουμπλικανών, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του προέδρου, ο οποίος υποστήριξε δημόσια το μετεκλογικό δοκίμιο του Βανς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου απέδιδε το εκλογικό αποτέλεσμα στον πόλεμο.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του Βανς λένε ότι ο 42χρονος βετεράνος των Πεζοναυτών δεν ήταν ποτέ απόλυτα αποφασισμένος να διεκδικήσει την προεδρία το 2028. Αν επιλέξει να μην κατέβει υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος θα αποφύγει να υποβάλει τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους στη δοκιμασία μιας σκληρής προεκλογικής εκστρατείας, αλλά με βαρύ τίμημα. Ένας άνθρωπος που τον γνωρίζει προέβλεψε ότι ο φιλόδοξος αντιπρόεδρος θα βασανίζεται από τη σκέψη ότι ίσως θα μπορούσε να είχε γίνει πρόεδρος.

Ο Βανς παραδέχθηκε τον Οκτώβριο, σε μια δημόσια συζήτηση με πολίτες που διοργάνωσε το CBS News, ότι «υπάρχει πιθανότητα» να μην θέσει ποτέ υποψηφιότητα. «Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω τη ζωή -τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής-, όπως θα σας πει και η γυναίκα μου… είμαι αναβλητικός», δήλωσε ο αντιπρόεδρος.

Εναλλακτικές

Ωστόσο, ορισμένοι σύμμαχοι του Βανς έχουν εξετάσει ένα εναλλακτικό πολιτικό μέλλον για τον αντιπρόεδρο.

Δύο άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του Βανς τον ρώτησαν τις τελευταίες εβδομάδες αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Οχάιο, γνωστό ως «Πολιτεία του Αγριοκάστανου», για να ανακτήσει την παλιά του έδρα στη Γερουσία. Ένας από αυτούς έθεσε την ιδέα να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη. Ο Βανς απέρριψε και τις δύο προτάσεις, σύμφωνα με τους ίδιους.

Το γεγονός ότι ορισμένοι έμπιστοί του αισθάνονται αρκετά άνετα ώστε να του προτείνουν ασυνήθιστες εναλλακτικές απέναντι στις φιλοδοξίες του για τον Λευκό Οίκο υπογραμμίζει πόσο αβέβαιο έχει γίνει πλέον το μέλλον του.

Ωστόσο, άνθρωποι από το περιβάλλον του Βανς δήλωσαν ότι ο αντιπρόεδρος θα λάβει την απόφασή του σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, προσθέτοντας ότι, αν τελικά θέσει υποψηφιότητα, θα προτιμούσε να κερδίσει μια ανταγωνιστική εσωκομματική αναμέτρηση παρά να του απονεμηθεί απλώς το χρίσμα.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος έχει κάνει τα πρώτα βήματα για να τοποθετηθεί ως ηγέτης του κόμματος. Είναι υπεύθυνος χρηματοδότησης της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, μια θέση που τον φέρνει σε διαρκή επαφή με δωρητές του κόμματος οι οποίοι θα μπορούσαν να στηρίξουν μια προεδρική εκστρατεία. Έχει αναλάβει την ηγεσία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας κατά της απάτης, έναν δημόσιο ρόλο που θα μπορούσε να του προσφέρει επιχειρήματα για να προβάλει στους ψηφοφόρους ένα πρόγραμμα χρηστής διακυβέρνησης. Έχει επανασυστηθεί στο αμερικανικό κοινό συμμετέχοντας σε προεκλογικές συγκεντρώσεις υπέρ Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Ωστόσο, ο Βανς δεν έχει ακόμη αποφασίσει για το πολιτικό του μέλλον, καταλήγει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Πηγή: in.gr