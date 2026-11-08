Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,8 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες

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Νέα αύξηση κατέγραψαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές, με βασικούς πρωταγωνιστές τα νοσοκομεία.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου έφθασαν τον Σεπτέμβριο στα 3,88 δισ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2017.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ), τα μεγαλύτερα «φέσια» προέρχονται από τα νοσοκομεία. Τα χρέη τους αυξήθηκαν στα 1,367 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, από 1,331 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, 1,238 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και 1,307 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Μικρή υποχώρηση (κατά 17 εκατ. ευρώ) κατέγραψαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Διαμορφώθηκαν στα 716 εκατ. ευρώ, από 733 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο.

Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται και οφειλές του ΕΟΠΥΥ, ύψους περίπου 293 εκατ. ευρώ, που εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σε ανοδική πορεία κινήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυξήθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ, από 329 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο και 314 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.

Αύξηση καταγράφηκε και στις οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, οι οποίες τον Σεπτέμβριο ανήλθαν στα 301 εκατ. ευρώ, από 250 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι εκκρεμείς επιστροφές

Σε υψηλά επίπεδα παρέμειναν και τον Σεπτέμβριο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, παρά το γεγονός ότι υποχώρησαν ελαφρώς στα 979 εκατ. ευρώ, από 1,023 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Από το συνολικό ποσό, τα 362 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που εκκρεμούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Από αυτές, τα 170 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη ανταπόκριση των δικαιούχων ή η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του οικονομικού επιτελείου προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές, τα στοιχεία αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Οι οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτές, επιχειρήσεις και δικαιούχους εξακολουθούν να αυξάνονται, μεταφέροντας το βάρος των καθυστερήσεων στην αγορά. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί από τον Δεκέμβριο τη νέα πλατφόρμα «Συνέπεια».