 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,8 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες

«Φουσκώνουν» συνεχώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Economy 08.11.2026, 13:05
Σχολιάστε
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,8 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα αύξηση κατέγραψαν  τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές, με βασικούς πρωταγωνιστές τα νοσοκομεία.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου έφθασαν τον Σεπτέμβριο στα 3,88 δισ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2017.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ), τα μεγαλύτερα «φέσια» προέρχονται από τα νοσοκομεία. Τα χρέη τους αυξήθηκαν στα 1,367 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, από 1,331 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, 1,238 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και 1,307 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Μικρή υποχώρηση (κατά 17 εκατ. ευρώ) κατέγραψαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Διαμορφώθηκαν στα 716 εκατ. ευρώ, από 733 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο.

Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται και οφειλές του ΕΟΠΥΥ, ύψους περίπου 293 εκατ. ευρώ, που εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σε ανοδική πορεία κινήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυξήθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ, από 329 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο και 314 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.

Αύξηση καταγράφηκε και στις οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, οι οποίες τον Σεπτέμβριο ανήλθαν στα 301 εκατ. ευρώ, από 250 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι εκκρεμείς επιστροφές

Σε υψηλά επίπεδα παρέμειναν και τον Σεπτέμβριο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, παρά το γεγονός ότι υποχώρησαν ελαφρώς στα 979 εκατ. ευρώ, από 1,023 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Από το συνολικό ποσό, τα 362 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που εκκρεμούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Από αυτές, τα 170 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη ανταπόκριση των δικαιούχων ή η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του οικονομικού επιτελείου προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές, τα στοιχεία αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Οι οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτές, επιχειρήσεις και δικαιούχους εξακολουθούν να αυξάνονται, μεταφέροντας το βάρος των καθυστερήσεων στην αγορά. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί από τον Δεκέμβριο τη νέα πλατφόρμα «Συνέπεια».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,8 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες
Economy

Δημόσιο ο μεγάλος «μπαταχτσής» - Χρωστάει 3,8 δισ. σε ιδιώτες
«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Economy

«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία – Αναζητούνται και άλλα πρόσωπα για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Economy

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία - Τι είπε για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα γίνει η πληρωμή
Economy

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθεί
Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Μισθοί 1.800 ευρώ με παραγωγικότητα στο μισό της Ευρώπης
Economy

Μισθοί 1.800 ευρώ με παραγωγικότητα στο μισό της Ευρώπης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
World

Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 εξελέγη για πρώτη φορά ο Τραμπ και η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αγορά εργασίας και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την εκτίναξη του ελλείμματος και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υφαντής: Η εκτίναξη στο κόστος πωλήσεων, το «ερωτηματικό» στη Νίκας και ο… αστερίσκος
Business

Η πρόκληση της Νίκας για τον Υφαντή και ο αστερίσκος

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο για τον όμιλο Υφαντής - Η πίεση στα κέρδη, η πρόκληση της «Νίκας» και το «αγκάθι» του πληθωρισμού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το άλμα στο 5,6% τον Οκτώβριο δυσκολεύει το στοίχημα της αποκλιμάκωσης – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά

Μελετητές και πολιτικό σύστημα συμφωνούν εν πολλοίς στις αιτίες της ακροδεξιάς ρελάνς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμηχανία, αντιφάσεις και αδιέξοδα ως προς τις λύσεις

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Economy
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,8 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες
Economy

Δημόσιο ο μεγάλος «μπαταχτσής» - Χρωστάει 3,8 δισ. σε ιδιώτες

«Φουσκώνουν» συνεχώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία – Αναζητούνται και άλλα πρόσωπα για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Economy

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία - Τι είπε για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική» είπε στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα γίνει η πληρωμή
Economy

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθεί

Τα κριτήρια για το επίδομα 400 ευρώ - Ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το άλμα στο 5,6% τον Οκτώβριο δυσκολεύει το στοίχημα της αποκλιμάκωσης – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Μισθοί 1.800 ευρώ με παραγωγικότητα στο μισό της Ευρώπης
Economy

Μισθοί 1.800 ευρώ με παραγωγικότητα στο μισό της Ευρώπης

Η κυβερνητική δέσμευση για αύξηση των μέσων αποδοχών κατά τουλάχιστον 18,7% έως το 2030, το νέο κύμα ανατιμήσεων που πιέζει τις επιχειρήσεις και ο πληθωρισμός που περιορίζει το πραγματικό όφελος των εργαζομένων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακρίβεια στα καύσιμα: Οι Έλληνες κόβουν από τρόφιμα, υγεία και μετακινήσεις
Economy

Τι κόβουν οι Ελληνες για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια στα καύσιμα

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τεκμηριώνει την υποχώρηση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πώς λειτουργεί,
Economy

Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πώς λειτουργεί,

«Κουμπαράς» για τη Νέα Γενιά έως 2.400 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί

Latest News
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα

Η μαζική χρήση εργαλείων AI στην εργασία δημιουργεί ένα νέο φαινόμενο, το «workslop», με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να βάλουν φρένο στα τυποποιημένα μηνύματα και την απώλεια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Τουρισμός

AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη

Οι πιέσεις που ασκούνται σε οικονομικό επίπεδο δεν είναι αμελητέες με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν πως για την περίοδο 2026-2027 οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να τις πληρώσουν ακριβότερα. - Η εξάρτηση της Ελλάδας

Στράτος Ιωακείμ
Berkshire Hathaway: Το ταμειακό «οχυρό» των 377 δισ., οι πιέσεις της Geico και οι προβλέψεις των αναλυτών
World

Berkshire Hathaway: Υπό πίεση η Geico, σε άνοδο η μετοχή - Τι λένε οι αναλυτές

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε κέρδη 22,1 δισ. δολαρίων - Γιατί δέχεται πιέσεις η Geico

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας - Τι να προσέξετε

Λιπάσματα: Νέες ανατιμήσεις απειλούν την αγροτική παραγωγή του 2027 [γράφημα]
AGRO

Το ντόμινο από την εκτόξευση του κόστους των λιπασμάτων [γράφημα]

Στο «κόκκινο» το κόστος για τους αγρότες - Επαναφορά της ενίσχυσης 15% για τα λιπάσματα ζητά ο ΣΠΕΛ - Τι αναφέρει στον ΟΤ ο πρόεδρος Κ. Ωραιόπουλος

Ανθή Γεωργίου
Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο
World

Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο

Η Τουρκία έχει τέσσερις «πονοκεφάλους» και επηρεάζει ΕΕ, Ελλάδα και Τουρκία

Νατάσσα Ρουγγέρη
Mattel: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη Barbie
World

Η Mattel έχει πρόβλημα με τη Barbie

Γιατί οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Mattel δεν πρέπει να βασίζεται σε μάρκες όπως η Barbie και η Hot Wheels

Αγορές: Τρεις μερισματικές μετοχές με τη «σφραγίδα» των top αναλυτών της Wall Street
World

Ποιες μερισματικές μετοχές «ψηφίζουν» οι κορυφαίοι της Wall Street

Μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι αγορές μπήκαν σε περίοδο αστάθειας - Οι ενεργειακοί κολοσσοί γίνονται «καταφύγιο» απέναντι στην αβεβαιότητα

Greece and Turkey Clash Over Cable Survey in Eastern Mediterranean
English Edition

Greece and Turkey Clash Over Cable Survey in Eastern Mediterranean

Athens has authorized the resumption of research for the Greece-Cyprus electricity link, but Ankara’s counter-notice and competing maritime claims have raised questions over the project’s legal and diplomatic implications

Pierros I. Tzanetakos
Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ
Κόσμος

Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν έχει παράσχει στον Γκάντι Άιζενκοτ την πλήρη υποστήριξή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ ενσωματώνει αυξημένη επιδότηση για ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη

ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από το MAGA στο «μπλε κύμα»
World

ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από το MAGA στο «μπλε κύμα»

Θα αντέξει η μετατόπιση του εκλογικού σώματος μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 στις ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά
Πολιτική

Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά

Με ένα βίντεο πέντε λεπτών, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καταθέτει τις προτάσεις του για την ενεργειακή πολιτική, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,8 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες
Economy

Δημόσιο ο μεγάλος «μπαταχτσής» - Χρωστάει 3,8 δισ. σε ιδιώτες

«Φουσκώνουν» συνεχώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή
World

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή

Πώς έφτασε η Under Armour να μειώνει τον ετήσιο στόχο αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους - Η ανασυγκρότηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής
Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», διήρκεσε δύο χρόνια, μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies