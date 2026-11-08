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Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία – Αναζητούνται και άλλα πρόσωπα για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική» είπε στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

Economy 08.11.2026, 10:05
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Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία – Αναζητούνται και άλλα πρόσωπα για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
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Τα πιο γνωστά και δημοφιλή κέντρα διασκέδασης, club και εστιατόρια στη Θεσσαλονίκη καθώς και beach bar στη Χαλκιδική φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση με το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η έρευνα της ΑΑΔΕ.

Μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα, με 16 από αυτά να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις.

«Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία»

«Η χθεσινή υπόθεση είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν αφορά ακριβώς φοροδιαφυγή, αφορά μη καταβολή φόρων και εισφορών, πάνω από 200 εκατομμύρια, 203. Είναι τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω», λέει στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

«Εδώ μιλάμε για πάνω από 2.000 εταιρίες στις οποίες εναλλάσσονταν αχυράνθρωποι σε συντονισμό με πραγματικούς υποκρυπτόμενους. (…) Έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα γενικότερα, Χαλκιδική και αλλού, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή:

«Από την πλευρά μας ήταν μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώσαμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και προσπαθήσαμε να βρούμε και εντοπίσαμε τις σχέσεις. Το τελικό στάδιο έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε σε συντονισμό με τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Προχωρήσαμε σε συλλήψεις. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται απ’ όσο ξέρω. Το μήνυμα είναι ότι αργά ή γρήγορα όλο το κράτος, ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, άλλες Αρχές, θα βάλουμε στοπ στην παρανομία. Αργά ή γρήγορα όλοι θα εντοπιστούν».

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική»

«Όσον αφορά τις υποθέσεις τις δύο τις προηγούμενες, Pizza Fan και ‘Χωριάτικο’, έχουνε διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία», λέει ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

«Χάρη σε όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε έναν περιορισμό φοροδιαφυγής ο οποίος ξεπερνάει τα 8 – 9 δισ. ευρώ», τονίζει, επισημαίνοντας πως:

«Είναι μία μάχη που μας αφορά όλους».

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική. Όσοι έχουν παραβεί τον όρκο τους θα πάνε και στο σπίτι τους και στη Δικαιοσύνη. Με αποδείξεις βεβαίως και με τη διαδικασία που πρέπει. (…) Δεν θα αφήσουμε κανέναν να ρίχνει σκιά πάνω στο έργο της Υπηρεσίας και των υπαλλήλων μας», καταλήγει.

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