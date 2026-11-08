AI: Ποιοι κλάδοι θα επηρεαστούν περισσότερο

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Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον αποδεδειγμένη οικονομική δύναμη. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στην AI διπλασιάστηκαν το 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και αυτή η ανάπτυξη αγγίζει κάθε κλάδο.

Οι επενδύσεις αρχίζουν επίσης να αποδίδουν.

Σε πρόσφατη έρευνα της BCG (Boston Consulting Group), σχεδόν εννέα στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους ανέφεραν οφέλη σε επίπεδο κόστους ή εσόδων ως αποτέλεσμα των επενδύσεών τους στην AI.

Αυτό αποτελεί μια πρώιμη ένδειξη της μετάβασης της AI από τη δυνητική στην πραγματική δημιουργία αξίας.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον στις οικονομίες σε όλο τον κόσμο είναι: Ποιοι βρίσκονται σε θέση να αποκομίσουν την αξία της; Η απάντηση εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες:

Το δυναμικό ανατρεπτικών αλλαγών που συνεπάγεται η AI για τους βασικούς οικονομικούς τομείς μιας χώρας και την υφιστάμενη αγορά εργασίας της.

Το πόσο γρήγορα μπορεί μια οικονομία να μετατρέψει τις δυνατότητες της AI σε αξιοποιήσιμη αξία.

Οι στρατηγικές επιλογές μιας χώρας, δεδομένης της τρέχουσας διάρθρωσης της οικονομίας της.

Η ικανότητα μιας οικονομίας να προσαρμόζεται σε ευρείες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.

Ο Δείκτης Ωριμότητας της AI της BCG για το 2026 αξιολογεί περισσότερες από 75 οικονομίες με βάση δύο βασικές διαστάσεις – την έκθεση μιας οικονομίας στην AI και την ετοιμότητά της για την AI – μέσω 33 δεικτών, με τρεις νέους δείκτες σχετικά με την υπολογιστική ισχύ, την ανάπτυξη εγχώριων μοντέλων και τη ρύθμιση να προστίθενται στη φετινή ανάλυση.

Αυτά τα ευρήματα συμπληρώθηκαν με στρατηγική ανάλυση των μέτρων που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις – και μπορούν να λάβουν – για να βελτιώσουν την ετοιμότητά τους, με βάση τον βαθμό έκθεσής τους.

Η έκθεση μιας οικονομίας στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες αυτοματοποίησης και αναδιαμόρφωσης των βασικών κλάδων της, καθώς και από τον αντίκτυπο που αυτές οι εξελίξεις έχουν στις θέσεις εργασίας στους συγκεκριμένους κλάδους.

Σήμερα, η έκθεση αυτή εντοπίζεται κυρίως στα επαγγέλματα που βασίζονται στη γνώση. Ωστόσο, αναμένεται να διευρυνθεί, καθώς εξελίσσονται η φυσική τεχνητή νοημοσύνη (Physical AI) και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητες αυτόνομης δράσης (agentic systems).

Πράγματι, η μετάβαση προς μια νέα φάση μετασχηματισμού της πραγματικής οικονομίας έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η ενσώματη τεχνητή νοημοσύνη (embodied AI) – δηλαδή η φυσική τεχνητή νοημοσύνη που ελέγχει και θέτει σε λειτουργία μηχανήματα, ρομπότ και οχήματα – εξελίσσεται τεχνολογικά και αποκτά ολοένα μεγαλύτερη κλίμακα εφαρμογής.

Η ετοιμότητα (Readiness), η δεύτερη διάσταση αξιολόγησης του Πίνακα (Matrix), αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο μια οικονομία είναι προετοιμασμένη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Η ετοιμότητα αξιολογείται βάσει έξι διαστάσεων, μέσω του πλαισίου ASPIRE, της βασικής μεθοδολογίας της BCG για την αξιολόγηση του βαθμού προετοιμασίας των χωρών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το πλαίσιο ASPIRE περιλαμβάνει έξι πυλώνες:

τη Στρατηγική φιλοδοξία (Ambition),

τις Δεξιότητες (Skills),

την Πολιτική και το ρυθμιστικό πλαίσιο (Policy and Regulation),

τις Επενδύσεις (Investment),

την Έρευνα και την καινοτομία (Research and Innovation)

το Οικοσύστημα (Ecosystem)

Στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης, οι επιμέρους οικονομίες κατατάχθηκαν σε έναν από τους έξι διακριτούς τύπους οικονομιών, με βάση τον βαθμό έκθεσής τους στην τεχνητή νοημοσύνη και την ετοιμότητά τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της.

Οι έξι αυτοί τύποι, ταξινομημένοι κατά φθίνουσα σειρά ετοιμότητας και με περαιτέρω υποκατηγοριοποίηση βάσει του βαθμού έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι οι εξής:

Πρωτοπόρες στην ΤΝ (AI Pioneers),

Ανταγωνίστριες οικονομίες (Contenders: Steady και Rising),

Οικονομίες σε φάση υιοθέτησης (Practitioners: Exposed και Gradual) και

Αναδυόμενες οικονομίες στον τομέα της ΤΝ (AI Emergents).

Η ετοιμότητα για την AI βελτιώνεται σε όλες τις οικονομίες, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό

Στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από την κατάρτιση της πρώτης Μήτρας Ωριμότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Maturity Matrix) από την BCG, οι περισσότερες οικονομίες έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο ως προς την ετοιμότητά τους να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των επιδόσεών τους στην αξιολόγηση.

Το 2026, σχεδόν όλες οι οικονομίες σημείωσαν πρόοδο σε τουλάχιστον μία από τις έξι διαστάσεις του πλαισίου ASPIRE, ενώ οκτώ από αυτές αναβαθμίστηκαν σε ανώτερη κατηγορία ετοιμότητας: η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ελλάδα, η Τσεχία, η Χιλή, η Λιθουανία, ο Ισημερινός και η Νιγηρία.

Η ικανότητα μιας κυβέρνησης να διευκολύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση μιας οικονομίας σε υψηλότερη κατηγορία ετοιμότητας.

Μεταξύ των οικονομιών που βρίσκονται στην πρωτοπορία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα εντάχθηκαν στην κατηγορία των Πρωτοπόρων στην ΤΝ (AI Pioneers), μαζί με τις ήδη εδραιωμένες πρωτοπόρες οικονομίες του Καναδά, της Κίνας, της Σιγκαπούρης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ιαπωνία αξιοποίησε την ικανότητά της να προσελκύει στρατηγικούς εταίρους, καθώς και ένα ευνοϊκό για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να ενισχύσει το οικοσύστημά της και να εξασφαλίσει σημαντικές επενδυτικές δεσμεύσεις από μεγάλους παρόχους υποδομών υπολογιστικού νέφους υπερμεγάλης κλίμακας (hyperscalers).

Η Νότια Κορέα έχει επιδείξει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη εγχώριων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα κατευθύνει σημαντικούς δημόσιους πόρους στην ανάπτυξη του οικοσυστήματός της και στην ενίσχυση των υπολογιστικών της υποδομών.

Στη Μήτρα Αξιολόγησης του 2026, η στρατηγική φιλοδοξία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δεν αρκεί πλέον για να διαφοροποιήσει μια οικονομία από τις υπόλοιπες. Σχεδόν όλες οι οικονομίες διαθέτουν πλέον δημοσιευμένη εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνο που διακρίνει τις οικονομίες οι οποίες σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο είναι η κλίμακα και η ταχύτητα με τις οποίες ανέπτυξαν τις σχετικές δυνατότητες και υποδομές τους.

Έκθεση στην AI: Ποιους κλάδους και ποιες θέσεις εργασίας επηρεάζει στην πράξη

Η φετινή Μήτρα Ωριμότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Maturity Matrix) προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη και λεπτομερή αποτύπωση της έκτασης στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει σήμερα την οικονομική δραστηριότητα.

Ενώ η ανάλυση σε επίπεδο επιμέρους εργασιακών καθηκόντων συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων αυτοματοποίησης, η έκθεση στην AI και ο αντίκτυπός της αναμένεται να εξελίσσονται παράλληλα με τη διεύρυνση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της.

Η έκθεση στην AI αξιολογείται πλέον σε επίπεδο επιμέρους εργασιακών καθηκόντων. Τα εταιρικά δεδομένα, οι τάσεις στις προσλήψεις και οι ροές κεφαλαίων αποκαλύπτουν πλέον σε ποιους τομείς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη τον τρόπο εργασίας.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της agentic AI (συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούν σύνθετες εργασίες πολλαπλών σταδίων, αντί να περιορίζονται στην υποβοήθηση ενός μεμονωμένου καθήκοντος) έχει διευρύνει το φάσμα των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας που μπορούν να μετασχηματιστούν από την AI.

Σήμερα, η έκθεση στην AI συγκεντρώνεται κυρίως στα επαγγέλματα που βασίζονται στη γνώση, ωστόσο η φυσική τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Προς το παρόν, η έκθεση είναι μεγαλύτερη στους τομείς όπου η AI διαθέτει τις ισχυρότερες δυνατότητες, δηλαδή στην επεξεργασία γλώσσας και στον προγραμματισμό.

Ωστόσο, καθώς η ενσώματη τεχνητή νοημοσύνη (embodied AI) εξελίσσεται και επεκτείνεται σε εφαρμογές όπως η ανθρωποειδής ρομποτική και ο βιομηχανικός αυτοματισμός, αναμένεται να αυξηθεί η έκθεση και σε περισσότερους κλάδους της πραγματικής οικονομίας, όπως η μεταποίηση, η εφοδιαστική αλυσίδα και η γεωργία.

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ενίσχυσης των ανθρώπινων δυνατοτήτων και της υποκατάστασης της ανθρώπινης εργασίας, ενώ οι εθνικές πολιτικές ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση.

Καθώς οι επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη και προσαρμόζονται στις επιπτώσεις της στη δραστηριότητά τους, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο στρατηγικών: αφενός, της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού (augmentation), μέσω του επανασχεδιασμού των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, ώστε οι εργαζόμενοι να συνεργάζονται με την ΤΝ, και αφετέρου, της υποκατάστασης της ανθρώπινης εργασίας (substitution), κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει αυτόνομα την εκτέλεση εργασιών που προηγουμένως πραγματοποιούνταν από ανθρώπους.

Ακόμη και οι κλάδοι με χαμηλότερη υφιστάμενη έκθεση στην ΤΝ δεν μένουν ανεπηρέαστοι, καθώς οι επιπτώσεις της μπορούν να διαχυθούν σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Η λογική είναι ότι η ευρείας κλίμακας υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε έναν κλάδο – πυλώνα δημιουργεί αυξημένες δυνατότητες και για τους προμηθευτές και συνεργάτες του, στους τομείς της μηχανικής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τη δραστηριότητά τους γύρω από τον συγκεκριμένο κλάδο.

Ετοιμότητα: Πόσο γρήγορα μπορεί μια οικονομία να μετατρέψει τις δυνατότητές της σε αξία

Το 2026, η ετοιμότητα μιας οικονομίας καθορίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την ταχύτητα με την οποία μια χώρα μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την έκθεσή της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στη συνέχεια, εξετάζονται και οι έξι διαστάσεις του πλαισίου ASPIRE, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο καθεμία επηρεάζει τον βαθμό ετοιμότητας επιμέρους χωρών.

Στρατηγική φιλοδοξία (Ambition): Δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι οικονομίες που αξιολογήθηκαν έχουν πλέον δημοσιεύσει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνο που διαφοροποιεί τις πρωτοπόρες χώρες είναι κατά πόσο προχωρούν στην ουσιαστική εφαρμογή της στρατηγικής τους και στη συστηματική επικαιροποίηση και βελτίωσή της.

Δεξιότητες (Skills): Η προσέλκυση και η εξασφάλιση των κορυφαίων επαγγελματιών με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη καθίσταται ολοένα δυσκολότερη. Αυτό οφείλεται στη συρρίκνωση της δεξαμενής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού: η διασυνοριακή κινητικότητα των ταλέντων στον τομέα της ΤΝ μειώθηκε κατά 12% το 2025, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση εργαζομένων από μια ακόμη μικρότερη διαθέσιμη δεξαμενή ταλέντων.

Πολιτική και ρυθμιστικό πλαίσιο (Policy): Οι χώρες αξιοποιούν πλέον τις πολιτικές τους τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων όσο και για τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το 2026 διακρίνονται δύο βασικές προσεγγίσεις: αφενός, τα καθεστώτα περιορισμένης ρυθμιστικής παρέμβασης, τα οποία ανταγωνίζονται με γνώμονα τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για την καινοτομία, και αφετέρου, τα καθεστώτα που δίνουν έμφαση στην εποπτεία, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο μοντέλο ανάπτυξης και αξιοποίησης της AI που ακολουθούν.

Ωστόσο, τα όρια μεταξύ των δύο προσεγγίσεων γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα, καθώς η υιοθέτηση της AI σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση προϋποθέτει, ανεξαρτήτως ρυθμιστικής προσέγγισης, την ενσωμάτωση αρχών υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η διαφάνεια, η δυνατότητα αμφισβήτησης και επανεξέτασης αποφάσεων, καθώς και η ανθρώπινη εποπτεία σε περιπτώσεις εφαρμογών υψηλού κινδύνου.

Επενδύσεις (Investment): Οι οικονομίες έχουν ακολουθήσει τρία βασικά επενδυτικά μοντέλα: τις επενδύσεις μέσω συγκεντρωτικής κρατικής χρηματοδότησης, τις πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ χωρών και τις στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους παρόχους υποδομών υπολογιστικού νέφους υπερμεγάλης κλίμακας (hyperscalers).

Η επιλογή του επενδυτικού μοντέλου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό ελέγχου που μπορεί να διατηρήσει κάθε οικονομία επί των δυνατοτήτων και των υποδομών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Έρευνα και καινοτομία (Research and Innovation): Για τις οικονομίες που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Πρωτοπόρων στην ΤΝ (AI Pioneers), το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί από την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής στην αξιοποίηση, την προσαρμογή και την ενσωμάτωσή τους στις εγχώριες συνθήκες. Για τις οικονομίες αυτές, μια αξιόπιστη στρατηγική μπορεί να βασιστεί σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές: μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που δημοσιοποιούνται με ανοικτούς όρους πρόσβασης, περιφερειακές ερευνητικές κοινοπραξίες και συνεργασίες με κρατικά επενδυτικά ταμεία.

Οικοσύστημα (Ecosystem): Οι περιορισμοί που καθορίζουν πλέον τη γεωγραφική εγκατάσταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης είναι πρωτίστως φυσικοί και λειτουργικοί. Η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η ταχύτητα έκδοσης αδειών και η δυνατότητα διασύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης των υποδομών ΤΝ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνουν τα μικροκυκλώματα (chips), την υπολογιστική ισχύ και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια και τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία τους.

Συνεπώς, η ποιότητα του οικοσυστήματος αντανακλά πρωτίστως την ικανότητα των θεσμών να προσαρμόζονται γρήγορα και να υλοποιούν αποτελεσματικά σύνθετες πρωτοβουλίες και όχι απλώς το επίπεδο των ήδη εγκατεστημένων υποδομών. Η επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών εταίρων αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος αυτής της εξίσωσης.