 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα

Η μαζική χρήση εργαλείων AI στην εργασία δημιουργεί ένα νέο φαινόμενο, το «workslop», με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να βάλουν φρένο στα τυποποιημένα μηνύματα και την απώλεια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Tεχνητή νοημοσύνη 08.11.2026, 17:01
Σχολιάστε
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Σας παρακαλώ, σταματήστε να μου μιλάτε σαν ρομπότ». Αυτό ήταν το απλό μήνυμα που έστειλε στους εργαζομένους της πριν από περίπου έξι μήνες η Michelle Volberg, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογικών προσλήψεων Twill.

Η αφορμή ήταν μια αλλαγή που είχε αρχίσει να παρατηρεί στην καθημερινή επικοινωνία της ομάδας της: τα μηνύματα στο Slack και τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία έμοιαζαν όλο και περισσότερο σαν να είχαν γραφτεί από την ίδια τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν κείμενα που είχαν δημιουργηθεί με το Claude και τα προωθούσαν σχεδόν αυτούσια στους συναδέλφους και στην προϊσταμένη τους.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη Volberg, ήταν μηνύματα υπερβολικά αισιόδοξα, τυπικά και καλογυαλισμένα, αλλά χωρίς την απαραίτητη γνώση του πραγματικού πλαισίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις περιείχαν ακόμη και ανακρίβειες ή πληροφορίες που είχε επινοήσει το ίδιο το εργαλείο.

Η επικοινωνία που άλλοτε χαρακτηριζόταν από προσωπικότητα, αυθορμητισμό και γνώση των πελατών είχε αντικατασταθεί από κείμενα που θύμιζαν αδέξιες παρουσιάσεις εξωτερικών παραγόντων, όπως είπε στο The Business Insider.

Η εμφάνιση του «workslop»

Το φαινόμενο έχει αποκτήσει πλέον όνομα: «workslop».

Ο όρος δημιουργήθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο από ερευνητές του Stanford Social Media Lab και της εταιρείας επαγγελματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής BetterUp Labs.

Περιγράφει την παραγωγή και διακίνηση χαμηλής ποιότητας περιεχομένου από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης: μακροσκελή υπομνήματα, υπερβολικά αναλυτικά έγγραφα, ηλεκτρονικά μηνύματα, παρουσιάσεις και αναφορές που μπορεί να δείχνουν εντυπωσιακά, αλλά στην πραγματικότητα προσφέρουν ελάχιστη ουσιαστική αξία.

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι τα κείμενα είναι κακογραμμένα. Συχνά είναι υπερβολικά καλογραμμένα, με άψογη ορθογραφία, σωστή στίξη και επαγγελματικό ύφος. Ωστόσο, πίσω από την επιφανειακή αρτιότητα μπορεί να κρύβεται έλλειψη ουσιαστικής σκέψης, απουσία πραγματικής γνώσης και αδυναμία κατανόησης των αναγκών του παραλήπτη.

Με άλλα λόγια, το workslop είναι περιεχόμενο που μοιάζει με δουλειά, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητα πραγματική δουλειά. Αντί να εξοικονομεί χρόνο, μεταφέρει το βάρος στον επόμενο εργαζόμενο, ο οποίος πρέπει να διαβάσει, να ελέγξει, να διορθώσει και τελικά να καταλάβει τι ακριβώς ήθελε να πει ο συντάκτης.

Όταν η πίεση για χρήση AI παράγει περισσότερη δουλειά

Ένα μέρος του προβλήματος οφείλεται στην πίεση που ασκούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Πολλές εταιρείες ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να χρησιμοποιούν εργαλεία AI, χωρίς όμως να παρέχουν σαφείς οδηγίες για το πότε, πώς και σε ποιες εργασίες είναι πραγματικά χρήσιμα.

Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει ακόμη και να συνδέουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Έτσι, δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο πολλοί αισθάνονται ότι πρέπει να αποδεικνύουν διαρκώς πως αξιοποιούν τα νέα εργαλεία, ανεξάρτητα από το αν αυτό βελτιώνει το αποτέλεσμα.

Η τάση του λεγόμενου «tokenmaxxing», δηλαδή της υπερβολικής χρήσης εργαλείων AI για την παραγωγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου όγκου περιεχομένου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι εργαζόμενοι μπορεί να δημιουργούν περισσότερα έγγραφα, περισσότερες παρουσιάσεις και περισσότερα μηνύματα, χωρίς να αυξάνεται αντίστοιχα η πραγματική παραγωγικότητα.

Παράλληλα, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν εκπληρώσει ακόμη όλες τις υποσχέσεις για θεαματική εξοικονόμηση χρόνου. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν περισσότερες εργασίες και εργάζονται περισσότερες ώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα της τελικής παραγωγής.

Η ψευδαίσθηση της τελειότητας και η απώλεια της προσωπικής κρίσης

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η τάση των ανθρώπων να εμπιστεύονται υπερβολικά τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Τα εργαλεία αυτά παρουσιάζουν τις πληροφορίες με αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και γλωσσική ακρίβεια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι κάθε απάντηση είναι σωστή και κάθε κείμενο έτοιμο προς αποστολή.

Στην πραγματικότητα, όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παραλείψει κρίσιμες λεπτομέρειες, να παρερμηνεύσει το πλαίσιο μιας συζήτησης ή να δημιουργήσει ανύπαρκτα δεδομένα. Όταν ο εργαζόμενος δεν ελέγχει το αποτέλεσμα, το λάθος μεταφέρεται σε συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες.

Σύμφωνα με την Kate Niederhoffer, επικεφαλής επιστήμονα της BetterUp Labs, η έρευνα της οποίας δημοσιεύθηκε το περασμένο φθινόπωρο έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες παραδέχθηκαν ότι είχαν στείλει workslop, αναγνωρίζοντας πως κάποιο από το περιεχόμενό τους ήταν άχρηστο ή χαμηλής ποιότητας.

Η ίδια επισημαίνει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ατομική αμέλεια. Μπορεί να αποτελούν ένδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διοίκησης, προσπάθεια καινοτομίας ή ακόμη και επαγγελματικής εξάντλησης.

Οι επιχειρήσεις υψώνουν αναχώματα στο AI slop

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, αρκετές εταιρείες έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν συγκεκριμένους κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αμερικανικής startup λογισμικού Clay. Τον Αύγουστο, ο συνιδρυτής της, Varun Anand, δημοσίευσε στο LinkedIn μια νέα πολιτική για τη χρήση AI στη γραπτή επικοινωνία. Η φιλοσοφία της δεν είναι η απαγόρευση των εργαλείων, αλλά η απαίτηση οι εργαζόμενοι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για κάθε ιδέα και κάθε πρόταση που περιλαμβάνεται στα κείμενά τους.

Η πολιτική υπογραμμίζει επίσης ότι η δημιουργία ενός εγγράφου θα πρέπει να απαιτεί περισσότερο χρόνο από την ανάγνωσή του, ενώ υπενθυμίζει ότι η συγγραφή αποτελεί μέρος της διαδικασίας σκέψης. Η συντομία και η αυθεντικότητα έχουν μεγαλύτερη αξία από την επιφανειακή τελειότητα.

Ανάλογη στάση υιοθέτησε ο Scott Stevenson, διευθύνων σύμβουλος της Spellbook. Σε μήνυμά του προς την ομάδα του, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκαθάρισε ότι προτιμά να λαμβάνει πέντε πρόχειρα αλλά ουσιαστικά bullets για μια νέα ιδέα, παρά πέντε άψογα μορφοποιημένες σελίδες. Παράλληλα, ζήτησε οι επικοινωνίες με τους πελάτες να είναι πάντα γραμμένες από τους ίδιους τους εργαζομένους.

Στο ίδιο πνεύμα, η Zocdoc εξέδωσε τον Αύγουστο οδηγίες κατά του AI slop, καλώντας το προσωπικό να μην παραδίδει περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας, να διατηρεί τη δική του δημιουργική συμβολή και να ενημερώνει με διαφάνεια όταν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανθρώπινη επικοινωνία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η περίπτωση της Twill δείχνει ότι η λύση μπορεί να είναι απλούστερη από την καθολική απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Michelle Volberg επιτρέπει στους εργαζομένους της να χρησιμοποιούν το Claude για να οργανώνουν τις σκέψεις τους, να κάνουν brainstorming και να επεξεργάζονται ιδέες. Ωστόσο, ζητά να χρησιμοποιούν τη δική τους φωνή στις εσωτερικές επικοινωνίες.

Ο κανόνας της είναι σαφής: εάν δεν θα το έλεγες με αυτόν τον τρόπο σε μια προσωπική συζήτηση, σε ένα email ή σε ένα μήνυμα στο Slack, τότε μην το στείλεις.

Όπως διαπίστωσε, η αλλαγή είχε άμεσο αποτέλεσμα. Η δημιουργική σκέψη επανήλθε, οι διαπροσωπικές σχέσεις βελτιώθηκαν και η καθημερινή συνεργασία απέκτησε ξανά τον αυθορμητισμό και την ανθρώπινη διάσταση που είχε αρχίσει να χάνεται.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αντιμετώπιση του workslop δεν εξαρτάται μόνο από αυστηρότερους κανόνες ή από την εγκατάσταση εργαλείων ανίχνευσης AI. Απαιτεί μια διαφορετική εταιρική κουλτούρα, στην οποία οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η προσωπική τους άποψη έχει αξία, ότι μπορούν να πειραματίζονται χωρίς να πιέζονται να παράγουν αδιάκοπα περιεχόμενο και ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο, όχι ως αντικαταστάτης της ανθρώπινης σκέψης.

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες λέξεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πραγματική αξία δεν βρίσκεται πλέον στην ποσότητα ούτε στην άψογη μορφοποίηση. Βρίσκεται στην κρίση, στη γνώση, στη δημιουργικότητα και στην ικανότητα επικοινωνίας.

Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται περισσότερα κείμενα που μοιάζουν επαγγελματικά. Χρειάζονται ανθρώπους που έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν. Και ίσως το σημαντικότερο μάθημα της εποχής του AI να είναι ότι η ανθρώπινη φωνή, αντί να γίνει περιττή, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Τουρισμός

AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Berkshire Hathaway: Το ταμειακό «οχυρό» των 377 δισ., οι πιέσεις της Geico και οι προβλέψεις των αναλυτών
World

Berkshire Hathaway: Υπό πίεση η Geico, σε άνοδο η μετοχή - Τι λένε οι αναλυτές
Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Λιπάσματα: Νέες ανατιμήσεις απειλούν την αγροτική παραγωγή του 2027 [γράφημα]
AGRO

Το ντόμινο από την εκτόξευση του κόστους των λιπασμάτων [γράφημα]
Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο
World

Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
World

Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 εξελέγη για πρώτη φορά ο Τραμπ και η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αγορά εργασίας και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την εκτίναξη του ελλείμματος και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υφαντής: Η εκτίναξη στο κόστος πωλήσεων, το «ερωτηματικό» στη Νίκας και ο… αστερίσκος
Business

Η πρόκληση της Νίκας για τον Υφαντή και ο αστερίσκος

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο για τον όμιλο Υφαντής - Η πίεση στα κέρδη, η πρόκληση της «Νίκας» και το «αγκάθι» του πληθωρισμού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το άλμα στο 5,6% τον Οκτώβριο δυσκολεύει το στοίχημα της αποκλιμάκωσης – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά

Μελετητές και πολιτικό σύστημα συμφωνούν εν πολλοίς στις αιτίες της ακροδεξιάς ρελάνς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμηχανία, αντιφάσεις και αδιέξοδα ως προς τις λύσεις

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα

Η μαζική χρήση εργαλείων AI στην εργασία δημιουργεί ένα νέο φαινόμενο, το «workslop», με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να βάλουν φρένο στα τυποποιημένα μηνύματα και την απώλεια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο

Ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Κώστας Ντελέζος
Salesforce: Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου

Το 20% της online επισκεψιμότητας αναμένεται να προέρχεται από AI agents, ενώ το 38% της αξίας των εορταστικών πωλήσεων θα αφορά υβριδικές αγορές

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς έγινε το στοίχημα της αμερικανικής οικονομίας
World

Το «πείραμα» που έφθασε να καθορίσει τον παγκόσμιο πλούτο

Οι μαζικές πωλήσεις μετοχών αυτής της εβδομάδας δείχνουν πώς ο κλάδος έχει ενσωματωθεί βαθιά στις συντάξεις, τις αγορές ομολόγων και την ευρύτερη οικονομία, αγγίζοντας τον πλούτο όλων.

Τζούλη Καλημέρη
«Σκάει» η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης;
Wall Street

«Σκάει» η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης;

Το παγκόσμιο sell off στις μετοχές φέρνει το ερώτημα αν έχει ξεκινήσει η χρηματιστηριακή κρίση στον τεχνολογικό τομέα

Τσιπ: Η μάχη για τα ταλέντα και η άνοδος της Κίνας
Τεχνολογία

Τσιπ: Η μάχη για τα ταλέντα και η άνοδος της Κίνας

Τι αποκαλύπτει μια υπόθεση βιομηχανικής κατασκοπείας για τη μάχη που διεξάγεται στον κλάδο των τσιπ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Startups

Η Wonderful των 5 δισ. που επενδύει στην ελληνική αγορά AI

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα

Η μαζική χρήση εργαλείων AI στην εργασία δημιουργεί ένα νέο φαινόμενο, το «workslop», με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να βάλουν φρένο στα τυποποιημένα μηνύματα και την απώλεια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Τουρισμός

AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη

Οι πιέσεις που ασκούνται σε οικονομικό επίπεδο δεν είναι αμελητέες με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν πως για την περίοδο 2026-2027 οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να τις πληρώσουν ακριβότερα. - Η εξάρτηση της Ελλάδας

Στράτος Ιωακείμ
Berkshire Hathaway: Το ταμειακό «οχυρό» των 377 δισ., οι πιέσεις της Geico και οι προβλέψεις των αναλυτών
World

Berkshire Hathaway: Υπό πίεση η Geico, σε άνοδο η μετοχή - Τι λένε οι αναλυτές

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε κέρδη 22,1 δισ. δολαρίων - Γιατί δέχεται πιέσεις η Geico

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας - Τι να προσέξετε

Λιπάσματα: Νέες ανατιμήσεις απειλούν την αγροτική παραγωγή του 2027 [γράφημα]
AGRO

Το ντόμινο από την εκτόξευση του κόστους των λιπασμάτων [γράφημα]

Στο «κόκκινο» το κόστος για τους αγρότες - Επαναφορά της ενίσχυσης 15% για τα λιπάσματα ζητά ο ΣΠΕΛ - Τι αναφέρει στον ΟΤ ο πρόεδρος Κ. Ωραιόπουλος

Ανθή Γεωργίου
Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο
World

Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο

Η Τουρκία έχει τέσσερις «πονοκεφάλους» και επηρεάζει ΕΕ, Ελλάδα και Τουρκία

Νατάσσα Ρουγγέρη
Mattel: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη Barbie
World

Η Mattel έχει πρόβλημα με τη Barbie

Γιατί οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Mattel δεν πρέπει να βασίζεται σε μάρκες όπως η Barbie και η Hot Wheels

Αγορές: Τρεις μερισματικές μετοχές με τη «σφραγίδα» των top αναλυτών της Wall Street
World

Ποιες μερισματικές μετοχές «ψηφίζουν» οι κορυφαίοι της Wall Street

Μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι αγορές μπήκαν σε περίοδο αστάθειας - Οι ενεργειακοί κολοσσοί γίνονται «καταφύγιο» απέναντι στην αβεβαιότητα

Greece and Turkey Clash Over Cable Survey in Eastern Mediterranean
English Edition

Greece and Turkey Clash Over Cable Survey in Eastern Mediterranean

Athens has authorized the resumption of research for the Greece-Cyprus electricity link, but Ankara’s counter-notice and competing maritime claims have raised questions over the project’s legal and diplomatic implications

Pierros I. Tzanetakos
Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ
Κόσμος

Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν έχει παράσχει στον Γκάντι Άιζενκοτ την πλήρη υποστήριξή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ ενσωματώνει αυξημένη επιδότηση για ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη

ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από το MAGA στο «μπλε κύμα»
World

ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από το MAGA στο «μπλε κύμα»

Θα αντέξει η μετατόπιση του εκλογικού σώματος μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 στις ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά
Πολιτική

Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά

Με ένα βίντεο πέντε λεπτών, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καταθέτει τις προτάσεις του για την ενεργειακή πολιτική, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,8 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες
Economy

Δημόσιο ο μεγάλος «μπαταχτσής» - Χρωστάει 3,8 δισ. σε ιδιώτες

«Φουσκώνουν» συνεχώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή
World

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή

Πώς έφτασε η Under Armour να μειώνει τον ετήσιο στόχο αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους - Η ανασυγκρότηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής
Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», διήρκεσε δύο χρόνια, μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies