Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Κίνα, ο οποίος επιβραδύνθηκε στο 0,7% τον Οκτώβριο από 0,9% τον Σεπτέμβριο, διαμορφούμενος ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι δείκτες

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,21%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,36%. Αντίθετα, ο Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε κατά 0,60%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite έκλεισε με κέρδη 0,50% και ο Shenzhen Composite ενισχύθηκε κατά 0,21%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με άνοδο 0,18%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,7% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι αύξησης 0,9% τον Σεπτέμβριο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ελαφρώς υψηλότερη επίδοση. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος, μετά την αύξηση κατά 0,2% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, εντονότερη ήταν η άνοδος στις τιμές παραγωγού. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας από το 5% του Σεπτεμβρίου και ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς.

Στο μέτωπο των εμπορικών σχέσεων, το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο θα παρατείνει για ακόμη δύο μήνες, από τις 10 Νοεμβρίου, την αναστολή επιβολής πρόσθετων δασμών 24% στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων. Παράλληλα, θα διατηρηθεί σε ισχύ ο υφιστάμενος δασμός 10%.

Η απόφαση ακολουθεί τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στις πρόσφατες συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου τον Σεπτέμβριο και αποσκοπεί στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων.

Η εξέλιξη έρχεται ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) για το 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σενζέν της Κίνας.

Την ίδια ώρα, το επενδυτικό ενδιαφέρον στράφηκε και σε εταιρικές εξελίξεις. Η Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα, μετά την παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου της, Jensen Huang, προς εργαζομένους της εταιρείας ότι είχε ερωτική σχέση με πρόσωπο που φέρεται να ήταν Κινέζος κατάσκοπος.

Παράλληλα, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε πρόστιμα ύψους 243 εκατ. δολαρίων στην Baemin και 221 εκατ. δολαρίων στην Coupang.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι σχεδιάζει να έχει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Vladimir Putin και τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping με αντικείμενο την αποπυρηνικοποίηση.