Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Coca Cola οδηγούν υψηλότερα τον δείκτη

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Σταθερά σε θετικά εδάφη κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, αν και οι συναλλαγές δείχνουν ότι υπάρχει κάποια επιφυλακτικότητα, εξαιτίας των πολλών ανοιχτών μετώπων διεθνώς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,29% στις 2.586,32 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 115,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,6 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 1,25% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.624,35 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,88% στις 3.105,54 μονάδες.

Άνοδος για την Coca-Cola HBC και πιέσεις στην Allwyn

Σταθερά σε ανοδική τροχιά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να εξακολουθεί να ξεχωρίζει, διατηρώντας το αγοραστικό ενδιαφέρον. Στους πρωταγωνιστές της συνεδρίασης βρίσκεται και η Coca-Cola HBC, η οποία καταγράφει σημαντικά κέρδη, μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ότι η ρωσική προεδρία δεν έχει ενημέρωση για την υποβολή αιτήματος από Ρώσο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη της ζυθοποιίας Bochkari, για τη μεταβίβαση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υπό την προσωρινή διαχείρισή του. Η εξέλιξη περιορίζει, προς το παρόν, τις ανησυχίες γύρω από το ενδεχόμενο αλλαγής του καθεστώτος διαχείρισης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχεται η Allwyn, μετά την υποβάθμιση της σύστασης από την JP Morgan σε «underweight» από «neutral» και τη μείωση της τιμής-στόχου στα 9 ευρώ από 13 ευρώ. Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας εστιάζουν στους αυξημένους ρυθμιστικούς κινδύνους, στην αβεβαιότητα για την πορεία των δραστηριοτήτων της Betano, κυρίως μετά την αποχώρηση από τη Βραζιλία, αλλά και στην υψηλή αποτίμηση της μετοχής.

Στο τεχνικό πεδίο, σύμφωνα με την ανάλυση της Fast Finance, διαμορφώνεται μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση μεταξύ των δεικτών. Ο τραπεζικός δείκτης και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης παραμένουν σε ανοδική τάση (Long), την ώρα που ο FTSE 25 και ο Γενικός Δείκτης έχουν περάσει σε πτωτική τάση (Short). Η απόκλιση αυτή αποδίδεται κυρίως στην πρόσφατη μεγάλη υποχώρηση της Coca-Cola HBC, η οποία επηρεάζει τη συνολική εικόνα των βασικών δεικτών.

Η Fast Finance εντοπίζει σημαντική ζώνη στήριξης για τον Γενικό Δείκτη στις 2.535-2.540 μονάδες. Ενδεχόμενη διάσπασή της θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια γρήγορη πτωτική κίνηση προς τις 2.485 μονάδες. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι 2.615 μονάδες αποτελούν την κρίσιμη αντίσταση, με την υπέρβασή τους σε ημερήσιο κλείσιμο να συνιστά θετική ένδειξη για τη συνέχεια.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Coca Cola και Eurobank σημειώνουν κέρδη 3,73% και 3,19% αντίστοιχα, με την Aegean να είναι στο +2,61%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε ΔΕΗ, Εθνική, Κύπρου, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ, Cenergy, Alpha Bank, Metlen, ΔΑΑ, Λάμδα και Πειραιώς.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, Credia Bank, Helleniq Energy, Jumbo και Aktor, ενώ ήπια πτωτικά οι ΟΤΕ και Optima Bank. Η Motor Oil χάνει 2,92% και η Allwyn είναι στο -3,94%.