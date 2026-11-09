Βρεφικό γάλα: Ευρωπαϊκές δικλίδες ασφαλείας

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Τον Δεκέμβριο του 2025 δεκάδες παρτίδες βρεφικού γάλακτος ανακλήθηκαν σε περίπου εξήντα χώρες σε όλες τις ηπείρους λόγω της πιθανής παρουσίας σερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνο εμετό στα νεογνά. Σχεδόν ένα έτος μετά, την περασμένη Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αυστηροποίηση των κανονισμών υγειονομικής ασφάλειας σχετικά με το βρεφικό γάλα που πωλείται στην Ευρώπη. Τα 27 κράτη-μέλη ενέκριναν την εφαρμογή ενός «μόνιμου κριτηρίου ασφάλειας τροφίμων σχετικά με την σερεουλίδη στο βρεφικό γάλα».

Σύμφωνα με την ΕΕ, πηγή των μολύνσεων ήταν η χρήση ενός συστατικού κατά την παρασκευή του βρεφικού γάλακτος που εισήχθη από την Κίνα

Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο ανακλήθηκαν δεκάδες παρτίδες συσκευασμένου γάλακτος σε σκόνη από τη Nestlé σε περίπου εξήντα χώρες λόγω της πιθανής παρουσίας σερεουλίδης. Η εκστρατεία ανακλήσεων παρατάθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2026. Εκτός από τη Nestlé που απέσυρε από τα ράφια παρτίδες από τις σειρές βρεφικού γάλακτος Guigoz και Nidal, η Danone ανακάλεσε τα γάλατα Blédilait και Gallia και η Lactalis ανακάλεσε τη σειρά Picot.

«Ελλείψεις στις διαδικασίες παραγωγής»

Σύμφωνα με την ΕΕ, πηγή των μολύνσεων ήταν η χρήση ενός συστατικού κατά την παρασκευή του βρεφικού γάλακτος που εισήχθη από την Κίνα. Πρόκειται για ένα έλαιο που περιείχε αραχιδονικό οξύ. Η παρουσία της τοξίνης αυτής στα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα προέκυψε από «ελλείψεις στις διαδικασίες παραγωγής των παρασκευαστών γάλακτος», σύμφωνα με το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών των Βρυξελλών.

Ως εκ τούτου, «βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τα κράτη-μέλη ενέκριναν αυστηρά μέγιστα όρια για την παρουσία αυτής της τοξίνης σε ξηρά και υγρά τρόφιμα», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν. Αυτά τα νέα πρότυπα υγείας «θα χρησιμεύσουν ως αναφορά για τους ελέγχους που διενεργούνται σε προϊόντα, τόσο από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων όσο και από τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε η Επιτροπή.

Από την πλευρά της, η εθνική ρυθμιστική αρχή της αγοράς στην Κίνα είχε δώσει από τον Φεβρουάριο του 2026 εντολή στους κατασκευαστές βρεφικών σκευασμάτων να διεξαγάγουν δοκιμές και ελέγχους προκειμένου να ανιχνευθεί πιθανή παρουσία και σε άλλα προϊόντα της τοξίνης που προκάλεσε τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως γράφει η γαλλική «Le Figaro» επικαλούμενη το AFP, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε μια κινεζική εταιρεία βιοτεχνολογίας.

Σάλος στη Γαλλία

Στη Γαλλία το σκάνδαλο με τις μολυσμένες τροφές για νεογνά πυροδότησε μια εκτεταμένη συζήτηση για τη δημόσια υγεία αλλά και για την κοινωνική πρόνοια σε θέματα προστασίας της μητρότητας, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και στη χώρα αυτή (που αποτελούσε πανευρωπαϊκή εξαίρεση) έντονο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αφενός στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και αφετέρου στην καταγεγραμμένη μείωση των γεννήσεων.

Τον Ιούνιο έκθεση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης επισήμανε ελλείψεις στους υγειονομικούς ελέγχους των βρεφικών και παιδικών τροφών, συνδέοντας τις ελλείψεις αυτές στην απουσία συγκεκριμένων και σαφών υγειονομικών κριτηρίων. Επιπλέον, πολλά ρεπορτάζ στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, όπως και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν εντάξει το πρόβλημα στην ευρύτερη έκπτωση του κράτους πρόνοιας τα τελευταία χρόνια, όπως στους περιορισμούς στη διάρκεια των γονεϊκών αδειών.

«Ζήτω η ελευθερία του θηλασμού για τις γυναίκες στη Γαλλία! Το να πρέπει να επιστρέψεις στην εργασία σου μόλις το παιδί σου γίνει τριών μηνών και να πρέπει να κρύβεσαι στις τουαλέτες της εταιρείας για να βγάζεις γάλα, κάτι που πολλές γυναίκες στη Γαλλία αναγκάζονται να κάνουν, είναι ντροπή», δηλώνει στον «Figaro» μια συνδικαλιστική εκπρόσωπος.

Κινεζοποίηση

Το κεντρικό συμπέρασμα από τον κοινωνικό διάλογο των τελευταίων μηνών στη Γαλλία είναι ότι η υγιεινή διατροφή από την πρώτη ημέρα που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο συμβάλλει πέρα από την καλύτερη βιολογική ανάπτυξή του και στη μείωση άγχους τόσο για το ίδιο όσο και για τους γονείς.

Δημοσιογραφικές έρευνες εξάλλου διαπίστωσαν διάφορες ελλείψεις σε ό,τι αφορά την παιδιατρική φροντίδα και την ανάπτυξη του παιδιού μέχρι την ηλικία που θα ξεκινήσει τη βασική εκπαίδευση. Εντόπισαν παιδιατρικές μονάδες εντατικής θεραπείας αναπνευστικού εξαιρετικά φορτωμένες κατά τους χειμερινούς μήνες – πρόκειται για δομές που εξασφαλίζουν σε βάθος χρόνου λιγότερα προβλήματα υγείας για τα παιδιά.

Διαπίστωσαν επίσης υπερπλήρεις δημόσιους παιδικούς σταθμούς, αλλά και μεγάλη εξάρτηση από την Κίνα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές κάθε είδους εξοπλισμού που σχετίζεται με τα παιδιά προσχολικής ηλκίας.