 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(27) "Health and Medical Services"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Food Industry"
    [1]=>
    string(15) "Health & Pharma"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(39) "Negative News: Food & Beverage Products"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Βρεφικό γάλα: Ευρωπαϊκές δικλίδες ασφαλείας

Οι Βρυξέλλες εισάγουν νέες προδιαγραφές ασφαλείας για το βρεφικό γάλα μετά το σκάνδαλο με το μολυσμένο γάλα με σερεουλίδη

World 09.11.2026, 23:00
Σχολιάστε
Βρεφικό γάλα: Ευρωπαϊκές δικλίδες ασφαλείας
Αλέξανδρος Καψύλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον Δεκέμβριο του 2025 δεκάδες παρτίδες βρεφικού γάλακτος ανακλήθηκαν σε περίπου εξήντα χώρες σε όλες τις ηπείρους λόγω της πιθανής παρουσίας σερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνο εμετό στα νεογνά. Σχεδόν ένα έτος μετά, την περασμένη Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αυστηροποίηση των κανονισμών υγειονομικής ασφάλειας σχετικά με το βρεφικό γάλα που πωλείται στην Ευρώπη. Τα 27 κράτη-μέλη ενέκριναν την εφαρμογή ενός «μόνιμου κριτηρίου ασφάλειας τροφίμων σχετικά με την σερεουλίδη στο βρεφικό γάλα».

Σύμφωνα με την ΕΕ, πηγή των μολύνσεων ήταν η χρήση ενός συστατικού κατά την παρασκευή του βρεφικού γάλακτος που εισήχθη από την Κίνα

Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο ανακλήθηκαν δεκάδες παρτίδες συσκευασμένου γάλακτος σε σκόνη από τη Nestlé σε περίπου εξήντα χώρες λόγω της πιθανής παρουσίας σερεουλίδης. Η εκστρατεία ανακλήσεων παρατάθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2026. Εκτός από τη Nestlé που απέσυρε από τα ράφια παρτίδες από τις σειρές βρεφικού γάλακτος Guigoz και Nidal, η Danone ανακάλεσε τα γάλατα Blédilait και Gallia και η Lactalis ανακάλεσε τη σειρά Picot.

«Ελλείψεις στις διαδικασίες παραγωγής»

Σύμφωνα με την ΕΕ, πηγή των μολύνσεων ήταν η χρήση ενός συστατικού κατά την παρασκευή του βρεφικού γάλακτος που εισήχθη από την Κίνα. Πρόκειται για ένα έλαιο που περιείχε αραχιδονικό οξύ. Η παρουσία της τοξίνης αυτής στα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα προέκυψε από «ελλείψεις στις διαδικασίες παραγωγής των παρασκευαστών γάλακτος», σύμφωνα με το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών των Βρυξελλών.

Ως εκ τούτου, «βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τα κράτη-μέλη ενέκριναν αυστηρά μέγιστα όρια για την παρουσία αυτής της τοξίνης σε ξηρά και υγρά τρόφιμα», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν. Αυτά τα νέα πρότυπα υγείας «θα χρησιμεύσουν ως αναφορά για τους ελέγχους που διενεργούνται σε προϊόντα, τόσο από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων όσο και από τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε η Επιτροπή.

Από την πλευρά της, η εθνική ρυθμιστική αρχή της αγοράς στην Κίνα είχε δώσει από τον Φεβρουάριο του 2026 εντολή στους κατασκευαστές βρεφικών σκευασμάτων να διεξαγάγουν δοκιμές και ελέγχους προκειμένου να ανιχνευθεί πιθανή παρουσία και σε άλλα προϊόντα της τοξίνης που προκάλεσε τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως γράφει η γαλλική «Le Figaro» επικαλούμενη το AFP, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε μια κινεζική εταιρεία βιοτεχνολογίας.

Σάλος στη Γαλλία

Στη Γαλλία το σκάνδαλο με τις μολυσμένες τροφές για νεογνά πυροδότησε μια εκτεταμένη συζήτηση για τη δημόσια υγεία αλλά και για την κοινωνική πρόνοια σε θέματα προστασίας της μητρότητας, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και στη χώρα αυτή (που αποτελούσε πανευρωπαϊκή εξαίρεση) έντονο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αφενός στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και αφετέρου στην καταγεγραμμένη μείωση των γεννήσεων.

Τον Ιούνιο έκθεση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης επισήμανε ελλείψεις στους υγειονομικούς ελέγχους των βρεφικών και παιδικών τροφών, συνδέοντας τις ελλείψεις αυτές στην απουσία συγκεκριμένων και σαφών υγειονομικών κριτηρίων. Επιπλέον, πολλά ρεπορτάζ στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, όπως και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν εντάξει το πρόβλημα στην ευρύτερη έκπτωση του κράτους πρόνοιας τα τελευταία χρόνια, όπως στους περιορισμούς στη διάρκεια των γονεϊκών αδειών.

«Ζήτω η ελευθερία του θηλασμού για τις γυναίκες στη Γαλλία! Το να πρέπει να επιστρέψεις στην εργασία σου μόλις το παιδί σου γίνει τριών μηνών και να πρέπει να κρύβεσαι στις τουαλέτες της εταιρείας για να βγάζεις γάλα, κάτι που πολλές γυναίκες στη Γαλλία αναγκάζονται να κάνουν, είναι ντροπή», δηλώνει στον «Figaro» μια συνδικαλιστική εκπρόσωπος.

Κινεζοποίηση

Το κεντρικό συμπέρασμα από τον κοινωνικό διάλογο των τελευταίων μηνών στη Γαλλία είναι ότι η υγιεινή διατροφή από την πρώτη ημέρα που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο συμβάλλει πέρα από την καλύτερη βιολογική ανάπτυξή του και στη μείωση άγχους τόσο για το ίδιο όσο και για τους γονείς.

Δημοσιογραφικές έρευνες εξάλλου διαπίστωσαν διάφορες ελλείψεις σε ό,τι αφορά την παιδιατρική φροντίδα και την ανάπτυξη του παιδιού μέχρι την ηλικία που θα ξεκινήσει τη βασική εκπαίδευση. Εντόπισαν παιδιατρικές μονάδες εντατικής θεραπείας αναπνευστικού εξαιρετικά φορτωμένες κατά τους χειμερινούς μήνες – πρόκειται για δομές που εξασφαλίζουν σε βάθος χρόνου λιγότερα προβλήματα υγείας για τα παιδιά.

Διαπίστωσαν επίσης υπερπλήρεις δημόσιους παιδικούς σταθμούς, αλλά και μεγάλη εξάρτηση από την Κίνα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές κάθε είδους εξοπλισμού που σχετίζεται με τα παιδιά προσχολικής ηλκίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Zara: Στηρίζει νέο επενδυτικό κεφάλαιο που στοχεύει στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα
World

Κίνηση έπληξη από τη Zara - Πού επενδύει τώρα
Κίνα: Το εμπορικό πλεόνασμα ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια – Αυξάνονται οι εμπορικές εντάσεις με την ΕΕ
World

Πάνω από 1 τρισ. δολ. το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας
Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν
World

Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν
Hermès: Επενδυτικό στοίχημα σε τσάντες και αποδόσεις σχεδόν 24%
World

Η επένδυση σε τσάντες Hermès που απέδωσε 24%
Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
World

Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
Υαλοκαθαριστήρες: Από μια απλή λεπίδα σε μια αγορά δισεκατομμυρίων
World

Η πατέντα που «γέννησε» μια αγορά δισεκατομμυρίων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Πώς τόκοι και προμήθειες υπερκαλύπτουν την αναπόφευκτη αύξηση του κόστους
Τράπεζες

Τράπεζες: Τα έσοδα τρέχουν τρεις φορές ταχύτερα από τα έξοδα

Αναπόφευκτη για τις τράπεζες η διαμόρφωση των δαπανών λειτουργίας σε υψηλότερα επίπεδα - Προς νέα υψηλά η καθαρή κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών

Αγης Μάρκου
Xclusiv: Η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ φέρνει τη ναυτιλία σε νέο σταυροδρόμι
World

Τι φέρνει στη ναυτιλία η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ

Ανακατατάξεις στην παγκόσμια ναυτιλία ενδέχεται να προκαλέσει η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ

Λάμπρος Καραγεώργος
JOIST: Τζίρος 9 εκατ. ευρώ το 2026 και σχέδιο επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό
Startups

JOIST: Από τη Λάρισα στις Βρυξέλλες με τζίρο 9 εκατ. ευρώ

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης του JOINT για τα οικονομικά μεγέθη, το δίκτυο μικρότερων κόμβων και το εγχείρημα του European Tech Embassy στις Βρυξέλλες

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου
Κόσμος

Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου

Από την Wall Street της Σαγκάης στα προηγμένα τσιπ της Nvidia η Άλις Χουάνγκ είναι το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο κατασκοπείας

Τζούλη Καλημέρη
Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
World

Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»

Το παρασκήνιο της κίνησης της Μόσχας να κατάσχει τις ρωσικές θυγατρικές της JTI - Ποιος είναι ο μυστηριώδης διαχειριστής των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Υαλοκαθαριστήρες: Από μια απλή λεπίδα σε μια αγορά δισεκατομμυρίων
World

Η πατέντα που «γέννησε» μια αγορά δισεκατομμυρίων

Στις 10 Νοεμβρίου 1903, η Μέρι Άντερσον κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον πρώτο αποτελεσματικό μηχανισμό καθαρισμού του παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στενά του Ορμούζ: Διπλασιάστηκαν οι διελεύσεις πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις – Στο στόχαστρο τα δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Ορμούζ: Διπλασιάστηκαν οι διελεύσεις πλοίων με κυρώσεις

Από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την 1η Οκτωβρίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στα Στενά του Ορμούζ τα 32 αφορούσαν δεξαμενόπλοια

Λάμπρος Καραγεώργος
Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
World

Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Γιατί υποβάθμισε τις αμερικανικές  και αναβάθμισε τις ευρωπαϊκές μετοχές

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από World
Zara: Στηρίζει νέο επενδυτικό κεφάλαιο που στοχεύει στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα
World

Κίνηση έπληξη από τη Zara - Πού επενδύει τώρα

Η Inditex SA στηρίζει ένα επενδυτικό κεφάλαιο που θα παρέχει δάνεια χαμηλού κόστους σε προμηθευτές που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση

Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν
World

Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να αναβάλει, προς το παρόν, νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από χώρες της περιοχής, αλλά η Τεχεράνη φαίνεται πολύ επιφυλακτική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hermès: Επενδυτικό στοίχημα σε τσάντες και αποδόσεις σχεδόν 24%
World

Η επένδυση σε τσάντες Hermès που απέδωσε 24%

Μετατρέποντας τις σπάνιες τσάντες Birkin και Kelly της Hermès σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία, ένα αμερικανικό fund επιχειρεί να αξιοποιήσει την υψηλή ζήτηση και την περιορισμένη προσφορά στην αγορά πολυτελών ειδών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
World

Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»

Το παρασκήνιο της κίνησης της Μόσχας να κατάσχει τις ρωσικές θυγατρικές της JTI - Ποιος είναι ο μυστηριώδης διαχειριστής των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Υαλοκαθαριστήρες: Από μια απλή λεπίδα σε μια αγορά δισεκατομμυρίων
World

Η πατέντα που «γέννησε» μια αγορά δισεκατομμυρίων

Στις 10 Νοεμβρίου 1903, η Μέρι Άντερσον κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον πρώτο αποτελεσματικό μηχανισμό καθαρισμού του παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Xclusiv: Η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ φέρνει τη ναυτιλία σε νέο σταυροδρόμι
World

Τι φέρνει στη ναυτιλία η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ

Ανακατατάξεις στην παγκόσμια ναυτιλία ενδέχεται να προκαλέσει η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ

Λάμπρος Καραγεώργος
Nvidia: Τι λένε διάφορες προσωπικότητες για την έρευνα της Nvidia σχετικά με τον Τζένσεν Χουάνγκ
World

Τι λέει η αγορά για τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Κάποιοι προσφέρουν στήριξη στον Χουάνγκ, άλλοι επιρρίπτουν ευθύνες, ενά κάποιοι βλέπουν και σφάλματα της κυβέρνησης

Latest News
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
EKT: Kαμπανάκι για νέα «φέσια»
Τράπεζες

Καμπανάκι ΕΚΤ στο Eurogroup - Κίνδυνος για νέα «φέσια»

Η πίεση από την ενέργεια και το ακριβό χρήμα απειλεί να περάσει από τα ταμεία των επιχειρήσεων - Οι προειδοποιήσεις της Φρανκφούρτης και τα δάνεια αυξημένου κινδύνου των ελληνικών τραπεζών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Λαζαράκου: Επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Markets

Η Λαζαράκου επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και της προστασίας των επενδυτών, δήλωσε η κα Λαζαράκου

Μετρό: 5.172 περισσότερα δρομολόγια το 10μηνο του 2026
Μεταφορές

Μετρό: 5.172 περισσότερα δρομολόγια το 10μηνο του 2026

Αυξημένη επιβατική κίνηση – Περισσότερες επικυρώσεις κομίστρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το οδηγούν υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδηγούν υψηλότερα το ΧΑ

Συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας δίνει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε τροχιά για νέο ρεκόρ ο Stoxx 600, ανοδικά οι δείκτες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε τροχιά για νέο ρεκόρ ο Stoxx 600, ανοδικά οι ευρωαγορές

Θετικά επιδρά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Χρυσός: Κατοχύρωση κερδών από τους επενδυτές
Commodities

Κατοχύρωση κερδών στην αγορά χρυσού

Υποχωρεί η spot τιμή του χρυσού - Ανοδικά τα futures

Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά την Τετάρτη τα καταστήματα
Economy

Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά την Τετάρτη τα καταστήματα

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επιβεβαιώνοντας πως η πλειονότητα των καταστημάτων της αλυσίδας ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει

Αγροτικά προϊόντα: Κοινή δράση των Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης
AGRO

Κοινή δράση των Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης

Στο επίκεντρο και τα αγροτικά προϊόντα στη νέα ΚΑΠ 2028-2034

Υδρογονάνθρακες: Υποβλήθηκαν 3 προσφορές για τον διαγωνισμό σεισμικών ερευνών
Φυσικό αέριο

Υποβλήθηκαν 3 προσφορές για τον διαγωνισμό σεισμικών ερευνών

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Zara: Στηρίζει νέο επενδυτικό κεφάλαιο που στοχεύει στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα
World

Κίνηση έπληξη από τη Zara - Πού επενδύει τώρα

Η Inditex SA στηρίζει ένα επενδυτικό κεφάλαιο που θα παρέχει δάνεια χαμηλού κόστους σε προμηθευτές που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι σε Nikkei και Kospi, κέρδη στις αγορές
Ασία

Μίνι ράλι σε Nikkei και Kospi, κέρδη στις αγορές της Ασίας

Τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας και της Ιαπωνίας έδωσαν ώθηση στο επενδυτικό κλίμα

Κίνα: Το εμπορικό πλεόνασμα ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια – Αυξάνονται οι εμπορικές εντάσεις με την ΕΕ
World

Πάνω από 1 τρισ. δολ. το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας

Το ισοζύγιο στην Κίνα οδεύει προς ετήσιο ρεκόρ, γεγονός που θα εντείνει τις εντάσεις με τους εμπορικούς εταίρους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου
Κόσμος

Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου

Από την Wall Street της Σαγκάης στα προηγμένα τσιπ της Nvidia η Άλις Χουάνγκ είναι το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο κατασκοπείας

Τζούλη Καλημέρη
Ηλεκτρικό ρεύμα: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά από τα κυμαινόμενα σε σταθερά τιμολόγια
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε τροπολογία για τα τιμολόγια ρεύματος - Τι προβλέπει

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών από τα κυμαινόμενα τιμολόγια στα σταθερά. «Δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Bally’s Intralot: Στα 830,3 εκατ. τα έσοδα στο εννεάμηνο
Business

Bally's Intralot: Στα 830,3 εκατ. τα έσοδα στο 9μηνο

Το Προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου Bally's Intralot ανήλθε στα €273,6 εκατ. το 9μηνο - Ενισχυμένη ρευστότητα στα €472,4 εκατ.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies