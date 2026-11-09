ΗΠΑ: Η πολιτική αρχίζει στο ταμείο του σουπερμάρκετ

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Το 1932, στην καρδιά της Μεγάλης Υφεσης, ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ συνέτριψε τον Χέρμπερτ Χούβερ, αποδεικνύοντας ότι όταν η καθημερινή επιβίωση απειλείται, οι ιδεολογικές αναλύσεις περισσεύουν. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, τον Νοέμβριο του 2026, οι αμερικανοί ψηφοφόροι απέδειξαν ότι αυτός ο απαράβατος νόμος της πολιτικής ιστορίας παραμένει ζωντανός.

Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή και τη Γερουσία δεν ήταν μια απλή κομματική εναλλαγή, αλλά ένα ηχηρό μήνυμα: καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβιώσει πολιτικά όταν η τσέπη του πολίτη αδειάζει.

Σύμφωνα με το CBS News, το 89% των ψηφοφόρων χαρακτήρισε το κόστος ζωής ως καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή του στην κάλπη. Η αποδοχή του προέδρου Τραμπ υποχώρησε στο 32%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά για ενδιάμεσες εκλογές στην ιστορία των ΗΠΑ. Οι πολίτες ψήφισαν με βάση την πραγματικότητα που βιώνουν στο σουπερμάρκετ, στα πρατήρια βενζίνης και στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Αυτή η εκλογική συμπεριφορά δεν αποτελεί παρθενογένεση στην αμερικανική πολιτική ιστορία. Το 1992, ο σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον, Τζέιμς Κάρβιλ, είχε χρησιμοποιήσει την ιστορική φράση «Είναι η οικονομία, ηλίθιε», η οποία καθόρισε την ήττα του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, παρά την υψηλή δημοτικότητά του μετά τον Πόλεμο του Κόλπου.

Ακόμη παλαιότερα, το 1980, ο Ρόναλντ Ρίγκαν είχε θέσει το εμβληματικό ερώτημα προς τους ψηφοφόρους: «Είστε σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι ήσασταν πριν από τέσσερα χρόνια;», γκρεμίζοντας τις ελπίδες επανεκλογής του Τζίμι Κάρτερ εν μέσω υψηλού πληθωρισμού.

Όταν ο Μπαράκ Ομπάμα επικράτησε εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το κίνητρο των ψηφοφόρων ήταν το ίδιο: η αναζήτηση οικονομικής ασφάλειας.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι δείκτες, όπως η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,4% το τρίτο τρίμηνο του 2026, έδειχναν ανθεκτικότητα, η βάση της οικονομίας εμφάνιζε βαθιές ρωγμές στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Η πίεση από τον πληθωρισμό και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων δημιούργησαν ένα ασφυκτικό κλίμα οικονομικής ανασφάλειας. Πολίτες περιέγραφαν στα Μέσα πως χρειάζονται τουλάχιστον 35 δολάρια παραπάνω σε κάθε γέμισμα του ντεπόζιτου του αυτοκινήτου τους, σε σύγκριση με τις αρχές της χρονιάς. Επιπλέον, οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των δασμών της κυβέρνησης στο κόστος των εισαγόμενων αγαθών και η αστάθεια στον προϋπολογισμό ενίσχυσαν το αίσθημα της οργής στους ψηφοφόρους.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις τόνισε στις δηλώσεις του ότι η εκστρατεία του κόμματος ήταν «αδιάκοπα εστιασμένη στην προσιτή οικονομία και στη λογοδοσία». Οι Δημοκρατικοί επένδυσαν σε μια σκληρή κριτική απέναντι στην ακρίβεια και στις περικοπές σε κοινωνικές δομές, καταφέρνοντας να πείσουν ακόμη και παραδοσιακά συντηρητικές περιφέρειες και «κόκκινες» πολιτείες.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι απέδωσε τη νίκη αυτή στην έμφαση που δόθηκε στα μεσαία και εργατικά στρώματα, υπογραμμίζοντας πως οι ψηφοφόροι αναζητούσαν πολιτικές που μειώνουν τα έξοδα και αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Στην αντίπερα όχθη, κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, επεσήμαναν την ανάγκη αυτοκριτικής για την πολιτική κατεύθυνση και τις εξωτερικές επιλογές της ηγεσίας.

Η ετυμηγορία της κάλπης του Νοεμβρίου 2026 δεν είναι απλώς η συνήθης τιμωρία των ενδιάμεσων εκλογών για το κόμμα που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο. Είναι μια ηχηρή υπενθύμιση ότι στην πολιτική η θεωρία καταρρέει μόλις συναντήσει τους λογαριασμούς του μήνα.

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