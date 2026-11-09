EKTEΡ: Σύμβαση 10,4 εκατ. ευρώ για τη Μαρίνα Χίου

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Στην υπογραφή σύμβασης κατασκευής με την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΧΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» (ΜΑΡΙΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε.), προχώρησε σήμερα η ΕΚΤΕΡ ΑΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «Χερσαία Έργα Υποδομής για την Ανάπτυξη και Αναβάθμιση της Μαρίνας Χίου», η οποία βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Χίου, στη θέση Καστέλο, πλησίον του Βροντάδου και σε απόσταση 2,5 χλμ. από την πόλη και τον κεντρικό λιμένα του νησιού.

Τι περιλαμβάνει το έργο της ΕΚΤΕΡ

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των κτιρίων της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας (διοίκηση και δημόσιες υπηρεσίες, χώροι εστίασης και εμπορικά καταστήματα, λουτρά, πλυντήρια, αποθήκες και mini market), καθώς και έργα οδοποιίας, τοίχους αντιστήριξης, υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, φωτισμό και οδοφωτισμό του χώρου.

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 10.375.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 540 ημερολογιακές ημέρες (περίπου 18 μήνες) από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (αμιγώς ή μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 431,74 εκατ. ευρώ.