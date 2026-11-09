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Netcompany: Συνεργασία με Thales σε AI και άμυνα στην Ευρώπη

Netcompany και Thales έχουν εντοπίσει έξι κλάδους προτεραιότητας για τις κοινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες

Business 09.11.2026, 11:21
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Netcompany: Συνεργασία με Thales σε AI και άμυνα στην Ευρώπη
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Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Thales, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της τεχνολογίας με δραστηριότητα στην αεροδιαστημική, την άμυνα, την κυβερνοασφάλεια και τις ψηφιακές τεχνολογίες, και η Netcompany, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο να αναπτύξουν νέες συνέργειες στην Κυβερνοασφάλεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Άμυνα, για πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ευρώπη.

Εξι κλάδοι προτεραιότητας

Oι δύο εταιρείες έχουν εντοπίσει έξι κλάδους προτεραιότητας για τις κοινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες: την κυρίαρχη Τεχνητή Νοημοσύνη (Sovereign AI) στην άμυνα, τη βιομετρία, την κυβερνοασφάλεια, την προστασία κρίσιμων υποδομών, τα κέντρα επιχειρήσεων ασφάλειας και τις υπηρεσίες πληρωμών και τραπεζικών συναλλαγών.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Netcompany και η Thales φιλοδοξούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για τεχνολογικά προηγμένες ευρωπαϊκές λύσεις  που θα αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη ευρωπαϊκή κυριαρχία και τον έλεγχο των δεδομένων. Μια παράμετρος που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην επιλογή τεχνολογικών συνεργατών για κρίσιμες λειτουργίες.

Η Thales θα αξιοποιήσει τη σημαντική εμπειρία της Netcompany σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού μεγάλης κλίμακας στον δημόσιο τομέα, καθώς και τις υποδομές κέντρων δεδομένων που διαθέτει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανάπτυξη λύσεων που διασφαλίζουν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνολογικές δυνατότητες και την ψηφιακή κυριαρχία. Από την πλευρά της, η Netcompany θα αξιοποιήσει τόσο την εξειδίκευση όσο και το ευρύ χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών λύσεων της Thales στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Άμυνας.

Δηλώσεις

«Στην Thales, επενδύουμε σε ισχυρές συνεργασίες και αξιόπιστους εταίρους, με στόχο να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στους Ευρωπαίους πελάτες μας. Η Netcompany διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην υλοποίηση ψηφιακών λύσεων για κρίσιμες υποδομές στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας, θα διερευνήσουμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις κορυφαίες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία της Thales στην Τεχνητή Νοημοσύνη με τις δυνατότητες της Netcompany στον τομέα του κυρίαρχου ΑΙ, προκειμένου να αναπτύξουμε ανταγωνιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς», δήλωσε ο Martin Soegaard, CEO και Country Director, Thales Denmark.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα  περιβάλλον όπου η διατήρηση της ασφάλειάς της γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές και οι υβριδικές απειλές αυξάνονται, ενώ η εξαρτήσή της από τεχνολογίες και προμηθευτές εκτός Ευρώπης δημιουργεί πλέον κινδύνους για την ασφάλεια. Η Ευρώπη χρειάζεται αμυντικές τεχνολογίες στις οποίες μπορεί να βασιστεί, και τις οποίες μπορεί να ελέγχει και να αναπτύσσει γρήγορα. Συνδυάζοντας τις κυρίαρχες και AI-enabled πλατφόρμες της Netcompany, με την τεχνογνωσία της Thales στην άμυνα και την ασφάλεια, θέλουμε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα της ηπείρου μας να αναπτύσσει και να λειτουργεί κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές βασισμένες σε ευρωπαϊκή τεχνολογία», δήλωσε η Charlotte Wetche, Director Defence and Resilience, Netcompany.

Η συνεργασία

Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει να διερευνούν πώς μπορούν να συνδυάσουν την τεχνογνωσία και τις δυνατότητές τους για την αξιοποίηση της κυρίαρχης Τεχνητής Νοημοσύνης στην Άμυνα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Thales θα συνεισφέρει με το cortAIx, τον AI Accelerator που επιταχύνει την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κρίσιμα συστήματα. Ο cortAIx συγκεντρώνει 800 ειδικούς και μηχανικούς από πέντε κέντρα παγκοσμίως, με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης σε βιομηχανική κλίμακα που λειτουργούν με διαφάνεια και σύμφωνα με τις αρχές της ηθικής, για την άμυνα και άλλους τομείς.

Από την πλευρά της, η Netcompany θα συνεισφέρει με το agentic AI framework της και το Feniks AI. Το Feniks AI έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνθετες επιχειρησιακές συνθήκες και περιβάλλοντα του δημόσιου τομέα με αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις, συνδυάζοντας την επιτάχυνση ανάπτυξης λογισμικού μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης με πλήρη κυριαρχία στα δεδομένα και τον ευρωπαϊκό έλεγχο των υποδομών.

Ο συνδυασμός των cortAIx και Feniks AI θα επιτρέψει στις δύο εταιρείες να διερευνήσουν περαιτέρω πώς οι συμπληρωματικές δυνατότητές τους στον τομέα της κυρίαρχης Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αξιοποιηθούν σε σύνθετες εφαρμογές για την άμυνα και τον δημόσιο τομέα.

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