THEON: Αύξηση εσόδων κατά 40,4% το Γ’ Τρίμηνο

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Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ Τρίμηνο / Εννεάμηνο 2026 για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων.

Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των πρόσφατα αναβαθμισμένων προβλέψεών της για το σύνολο του Oικονομικού Έτους 2026.

Η THEON συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία και κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2026, μετά τις ισχυρές επιδόσεις του Β’ Τριμήνου 2026, επιτυγχάνοντας αύξηση εσόδων κατά 40.4% και Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT 26.2%, μεταξύ των υψηλότερων στον κλάδο.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τόσο τη διαρκώς ισχυρή ζήτηση όσο και τη διευρυμένη στρατηγική πλατφόρμα της THEON, η οποία ενισχύει την παρουσία της εταιρείας σε νέα τμήματα της αγοράς με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Περαιτέρω επιτάχυνση της δραστηριότητας και των νέων παραγγελιών αναμένεται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο και τη διαχρονική πορεία των δραστηριοτήτων της THEON.

Η δυναμική αυτή υποστηρίζεται από την ευελιξία και την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πελατών της. Παράλληλα, η THEON διαβλέπει σημαντικές νέες ευκαιρίες σε βασικές γεωγραφικές αγορές, καθώς και αυξανόμενες προοπτικές για τα νεότερα προϊόντα και τις τεχνολογίες του διευρυμένου οικοσυστήματός της.

Η THEON επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2026, οι οποίες αναβαθμίστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2026 του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει έσοδα ύψους περίπου €600 εκατ., στο ανώτατο όριο του προηγούμενου εύρους εκτιμήσεων, καθώς και Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT της τάξης του 26%, το οποίο αποτελεί πλέον τη νέα βάση αναφοράς. Παράλληλα, η THEON αναμένει Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ύψους περίπου €25 εκατ. για το οικονομικό έτος 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης περίπου €30 εκατ.

Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη χρονική μετάθεση μέρους των προγραμματισμένων επενδύσεων, με το σχετικό ποσό να μεταφέρεται στο οικονομικό έτος 2027.

Όλα τα βασικά επενδυτικά έργα εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, συμπεριλαμβανομένης της νέας μονάδας στην Αθήνα για προϊόντα ISR, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Β’ Τρίμηνο του 2027, καθώς και της επένδυσης για την επέκταση και αναβάθμιση της Harder Digital.

Περαιτέρω, η THEON αναβαθμίζει τον μεσοπρόθεσμο στόχο οργανικής ανάπτυξης, με ετήσια αύξηση εσόδων άνω του 20%, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για άνω του 15%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα της, την ενισχυμένη ορατότητα των μελλοντικών εσόδων και τη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προκύπτουν από το εξελισσόμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.

Επιπλέον, η THEON ολοκλήρωσε την εξαγορά της MERIO SAS (Merio), ενώ και η διαδικασία για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HGH Systèmes Infrarouges (HGH)εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Οικονομικές Εξελίξεις

Οι Νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 22.5%, στα €285.2 εκατ. το Εννεάμηνο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο της THEON, που περιλαμβάνει συστήματα νυχτερινής όρασης, ψηφιακά φορητά συστήματα (digital man-portable) και προϊόντα ISR.

Ο δείκτης book-to-bill του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 0.74x το Εννεάμηνο 2026, με την αναμενόμενη επιτάχυνση των νέων παραγγελιών στο Δ’ Τρίμηνο να υποστηρίζει τον στόχο του Ομίλου για δείκτη περίπου 1.0x για το Οικ. Έτος 2026.

Η αναπτυξιακή δυναμική των εσόδων συνεχίστηκε, με αύξηση κατά 37.1% στα €382.8 εκ. το Εννεάμηνο 2026, σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2025. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίζεται από την αυξανόμενη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της THEON και την αυξανόμενη συνεισφορά της Kappa, με αποτέλεσμα η συνεισφορά των εσόδων από προϊόντα εκτός νυχτερινής όρασης να ανέλθει στο 17.6% το Εννεάμηνο 2026 (Εννεάμηνο 2025: 7.1%).

Το Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 26.2%, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα για τον κλάδο και οριακά υψηλότερα από τις Εκτιμήσεις για το Οικονομικό Έτος 2026. Η ισχυρή αυτή κερδοφορία διατηρήθηκε παράλληλα με την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά και τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Το Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα €1,377.0 εκ., ελαφρώς χαμηλότερα σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, ενώ οι νέες παραγγελίες αναμένεται να επιταχυνθούν περαιτέρω το Δ’ Τρίμηνο του 2026.

Η απορρόφηση Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης διαμορφώθηκε στο 42.7% των εσόδων τελευταίου δωδεκαμήνου, χαμηλότερα σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, με το αυξημένο επίπεδο να αντανακλά κυρίως υψηλότερα αποθέματα για την υποστήριξη ενός ισχυρού Δ’ Τριμήνου.

Ο ισολογισμός παραμένει ισχυρός, με Χρηματοοικονομική Μόχλευση (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA τελευταίου δωδεκαμήνου) 1.6x στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που στηρίζουν την οργανική ανάπτυξη.

Επιχειρησιακά και Στρατηγικά Σημεία

Η THEON συνέχισε δυναμικά την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D). Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δυνατότητα του Ομίλου να προσφέρει πλέον μια ολοκληρωμένη ηλεκτρο-οπτική πλατφόρμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εξαγορά της HGH βρίσκεται στη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων και παραμένει σε τροχιά ολοκλήρωσης στα τέλη του Δ’ Τριμήνου 2026.

Η ζήτηση για τις κορυφαίες λύσεις Νυχτερινής Όρασης της THEON παραμένει ισχυρή, υποστηριζόμενη από τα συνεχιζόμενα προγράμματα εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων σε χώρες του ΝΑΤΟ και συμμαχικές χώρες. Η δυναμική αυτή ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση του Ομίλου σε μια αγορά με σταθερές προοπτικές ανάπτυξης.

Η THEON συνεχίζει να διευρύνει το τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο και την πελατειακή της βάση, με τη συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αυξανόμενη συνεισφορά των πρόσφατων στρατηγικών επενδύσεων στα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Εταιρικά Σημεία

Κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2026, η THEON ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατηγική της θέση στη Harder Digital (αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της από 60% σε 65%) και δεσμεύτηκε για πρόσθετα κεφάλαια ύψους €15 εκ. για τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης. Η επένδυση εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με τις λυχνίες (tubes) της Harder Digital να χρησιμοποιούνται ήδη σε πρόσφατες παραγγελίες της THEON.

Τον Σεπτέμβριο, ο Όμιλος εξασφάλισε νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους έως €325 εκ., για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της HGH, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοδοτική του ευελιξία.

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου

Η THEON ανέλαβε νέες συμβάσεις για συστήματα Νυχτερινής Όρασης συνολικής αξίας περίπου €45 εκατ. από δύο ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, υπό την επιφύλαξη των συνήθων τελικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Η THEON ολοκλήρωσε την εξαγορά ποσοστού 80% της MERIO και εξασφάλισε ήδη την πρώτη παραγγελία, ύψους περίπου €5 εκατ., για τις λύσεις UAV (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) της MERIO, επιβεβαιώνοντας τις πρώτες συνέργειες σε επίπεδο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας Investor Meet Company

Ο Δημήτρης Παρθένης (CFO του THEON GROUP) θα πραγματοποιήσει ζωντανή διαδικτυακή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας Investor Meet Company την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 16:00 ώρα Ελλάδας (EET) (14:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, GMT). Η παρουσίαση θα καλύψει τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου και του Εννεαμήνου 2026, τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, καθώς και την πορεία των πρόσφατων εξαγορών και την αναμενόμενη ολοκλήρωσή τους.

Η ζωντανή διαδικτυακή παρουσίαση (webcast) θα περιλαμβάνει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&A) σε πραγματικό χρόνο και είναι ανοιχτή σε όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές, καθώς και στους ευρύτερους συμμετέχοντες της αγοράς. Οι επενδυτές μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στην παρουσίαση και στην πλατφόρμα Investor Meet Company και να προσθέσουν την Theon International Plc μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.investormeetcompany.com/theon-international-plc/register-investor

Εκτιμήσεις και προοπτικές για το οικονομικό έτος 2026

Η THEON στοχεύει πλέον σε μεσοπρόθεσμη οργανική αύξηση εσόδων άνω του 20% ετησίως, υποστηριζόμενη από την ισχυρή εμπορική δυναμική, την αυξημένη ορατότητα ως προς τα μελλοντικά έσοδα και τη σημαντική διεύρυνση της δυνητικής αγοράς της, ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Iδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που παρουσιάζουμε για ακόμη μία φορά ισχυρά αποτελέσματα, τα οποία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική μας και αντανακλούν τόσο τις θετικές προοπτικές του κλάδου, όσο και την ισχύ του επιχειρηματικού μας μοντέλου και της στρατηγικής μας. Τους επόμενους μήνες αναμένουμε την επίτευξη σημαντικών ορόσημων, μεταξύ των οποίων η διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά και η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HGH, η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα. Με βάση τη συνήθη εποχικότητα του κλάδου και την αποδεδειγμένη ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες και τις παραγγελίες των πελατών μας, αναμένουμε ένα ισχυρό κλείσιμο για το 2026, με τη θετική δυναμική να συνεχίζεται και στις αρχές του 2027. Οι επιδόσεις μας το 2027 αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από τη διευρυμένη στρατηγική και τεχνολογική μας πλατφόρμα, καθώς και από την αυξανόμενη παρουσία μας σε νέα, ταχέως αναπτυσσόμενα τμήματα της αγοράς.»