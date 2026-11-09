Aegean Baltic Bank: Νέα ψηφιακά και επενδυτικά προϊόντα για τη ναυτιλία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Aegean Baltic Ban, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, τη ναυτιλία σταθερά στον πυρήνα της στρατηγικής της και σχέδια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της μέσω τεχνολογικά εξελιγμένων τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων εντός του 2027.

Η στρατηγική της Τράπεζας παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Domus, στα Αστέρια Γλυφάδας, παρουσία του βασικού της μετόχου Tέλη Μυστακίδη, και με αθρόα προσέλευση του εφοπλιστικού κόσμου και στελεχών του χρηματοπιστωτικού και επιχειρηματικού κλάδου.

Ομιλίες πραγματοποίησαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean Baltic Bank, κ. Αριστείδης Βουράκης, και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Γεώργιος Δουκίδης.

Γιάννης Στουρνάρας: Η ελληνική οικονομία έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητα και τη διεθνή αξιοπιστία της

Στην τοποθέτησή του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον κάθε διεθνή χρηματοπιστωτική αναταραχή από θέση δημοσιονομικής αδυναμίας. Διαθέτει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια απορρόφησης εξωτερικών διαταραχών. Η δημοσιονομική πρόοδος έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας και στην επιστροφή της στην επενδυτική κατηγορία, ενισχύοντας τη διεθνή αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας».

Αριστείδης Βουράκης: Η ABBank περνά σε μια νέα τροχιά εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης

Στην κεντρική του ομιλία, ο CEO της Aegean Baltic Bank, κ. Αριστείδης Βουράκης, ανέφερε μεταξύ άλλων «Μετά από 25 χρόνια καθοριστικής συνεισφοράς στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση η Aegean Baltic Bank οραματίζεται ισχυρή αναπτυξιακή πορεία που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών του ναυτιλιακού οικοσυστήματος με τεχνολογικά προηγμένα μέσα και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Παράλληλα συνεχίζοντας τoν εξειδικευμένο χαρακτήρα της θα προσφέρει προϊόντα στο ευρύ επενδυτικό κοινό, με βάση μεταξύ άλλων τα νέα νομοθετήματα για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις εργασίες της».

Γεώργιος Δουκίδης: Σύνδεση τραπεζικής με την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Γεώργιος Δουκίδης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν δημιουργεί αξία μόνο για τις εταιρείες τεχνολογίας. Μια τράπεζα που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσει την αξιολόγηση κινδύνου μπορεί να δημιουργήσει σημαντική οικονομική αξία και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση στον χώρο του Domus, όπου τα στελέχη της Aegean Baltic Bank αντάλλαξαν απόψεις με τους προσκεκλημένους. Η Τράπεζα εισέρχεται με αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια και σύγχρονα εργαλεία σε μια νέα εποχή ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.