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Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ακίνητα 09.11.2026, 07:40
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Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ανδρομάχη Παύλου

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Παρά την ήδη έντονη άνοδο των τιμών στα ακίνητα, οι Έλληνες δεν θεωρούν ότι η αγορά έχει κορυφωθεί.

Πρόσφατη έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει ότι η αγορά κατοικίας παραμένει ξεκάθαρα αγορά πωλητή, με τους αγοραστές σε άμυνα και τις προσδοκίες για νέες ανατιμήσεις να φθάνουν σε νέο υψηλό.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συνεχίζουν να αναμένουν αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών, ενώ η προοπτική νέων ανατιμήσεων ενισχύει την ανησυχία όσων θέλουν να αγοράσουν.

Ο Δείκτης Στεγαστικού Κλίματος υποχώρησε στις 43,6 μονάδες, από 45,1 το προηγούμενο τρίμηνο, στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της έρευνας, στα τέλη του 2023. Πρόκειται για μια μέτρηση που συγκεντρώνει τις απαντήσεις των νοικοκυριών για την αγορά και την πώληση κατοικίας, τις τιμές, τα επιτόκια και τα εισοδήματά τους.

Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στην απόκτηση σπιτιού. Σε όλη την περίοδο που καλύπτει η έρευνα, περίπου το 60%-70% χαρακτηρίζει τη συγκυρία «καθόλου ευνοϊκή» για αγορά κατοικίας.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, αυτό δείχνει ότι τα νοικοκυριά αισθάνονται είτε πως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν είτε πως δεν μπορούν να αποκτήσουν το σπίτι που καλύπτει τις ανάγκες τους.

Αντίθετα, περίπου το 40%-45% θεωρεί διαχρονικά την περίοδο πολύ ή αρκετά ευνοϊκή για πώληση. Οι υψηλές τιμές δυσκολεύουν εκείνον που αναζητά σπίτι, αλλά ευνοούν εκείνον που διαθέτει ακίνητο προς πώληση.

Μάλιστα, οι συμμετέχοντες περιμένουν νέες ανατιμήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών τιμών κατοικίας αυξήθηκε στις 74,1 μονάδες από 68,1, στο υψηλότερο επίπεδο της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύθηκε η προσδοκία για άνοδο των τιμών το επόμενο δωδεκάμηνο· δεν αποτελεί μέτρηση της πραγματικής αύξησής τους.

Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις για τα εισοδήματα χειροτερεύουν. Ο σχετικός δείκτης για το επόμενο δωδεκάμηνο μειώθηκε στις 46,9 μονάδες από 51,5, περνώντας κάτω από το ουδέτερο όριο.

Δηλαδή, οι αρνητικές εκτιμήσεις για το μελλοντικό εισόδημα υπερισχύουν πλέον των θετικών. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και στις απαντήσεις για το σημερινό εισόδημα.

Οι τιμές στα ακίνητα

Την ίδια στιγμή, νέα σημαντική αύξηση των πιθανών τιμών πώλησης των διαμερισμάτων καταγράφεται στις πέντε περιοχές της πρωτεύουσας που παρακολουθεί σταθερά η Geoaxis, δηλαδή τους Αμπελόκηπους, το Μαρούσι, το Παλαιό Φάληρο, το Περιστέρι και τον Χολαργό.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριων Αξιών της Geoaxis, το επίπεδο της αύξησης των αξιών για τα νεόδμητα διαμερίσματα προσδιορίζεται στο 5,79% σε σχέση με ένα χρόνο πριν (από 6,07%) και στο καθόλου ευκαταφρόνητο 12,23% σε σχέση με δύο χρόνια πριν (από 15,11%).

Για τα διαμερίσματα παλαιότητας, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, στο 7,37% σε σχέση με ένα χρόνο πριν (από 6,65%) και 14,51% σε σχέση με δύο χρόνια πριν (από 14,97%). Σε βάθος δεκαετίας, η μέση αύξηση της αξίας κάθε τύπου διαμερίσματος μετρήθηκε πάνω από 100% επιβεβαιώνοντας τον διπλασιασμό της τιμής τους.

Η στεγαστική κρίση

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, με τη ζήτηση για οικονομικά προσιτά σπίτια να είναι έως και οκταπλάσια από τη διαθέσιμη προσφορά.

Η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του Spitogatos η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Prodexpo 2026. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η ζήτηση για ενοικίαση αποδεικνύεται τριπλάσια από εκείνη για αγορά, με κάθε διαθέσιμο ακίνητο να συγκεντρώνει 23 αναζητήσεις και 2,4 μοναδικά αιτήματα ενδιαφέροντος.

Στην Αττική, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα μισθώματα κάτω των 600 ευρώ, όπου τα διαθέσιμα διαμερίσματα όχι μόνο σπανίζουν, αλλά συχνά είναι παλαιά και ενεργειακά αναποτελεσματικά. Στις αγοραπωλησίες, το κενό εστιάζεται σε ακίνητα έως 300.000 ευρώ, ενώ στις κατηγορίες άνω των 550.000 ευρώ η αγορά ισορροπεί.

Ενδεικτική της έντασης του προβλήματος είναι η εικόνα στο Κεφαλάρι, όπου καταγράφονται σχεδόν οκτώ αιτήματα ενδιαφέροντος ανά διαθέσιμο ακίνητο και 262 αναζητήσεις ανά κατοικία αξίας έως 300.000 ευρώ. Στο Νέο Ψυχικό, αντίστοιχα, ιδιαίτερα υψηλή είναι η πίεση για κατοικίες με ενοίκιο έως 600 ευρώ.

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