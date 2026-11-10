Wall Street: Υποχώρηση υπό την πίεση του πληθωρισμού και της Nvidia

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Οι μετοχές στη Wall Street υποχώρησαν την Τρίτη, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, τα οποία ήταν υψηλότερα από τις προβλέψεις, αλλά και τις δηλώσεις κορυφαίου αξιωματούχου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον επόμενο μήνα.

Ο S&P 500 έχασε 0,38% κλείνοντας στις 7.520,93 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones μειώθηκε κατά 157,86 μονάδες, ή 0,30%, στις 52.231,89. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,74% και έκλεισε στις 25.065,87 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia άσκησε τις μεγαλύτερες πιέσεις και στους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, σημειώνοντας πτώση περισσότερο από 5%. Η μετοχή της είχε μείνει εκτός του τεχνολογικού ράλι της Δευτέρας, το οποίο ακολούθησε την παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Jensen Huang, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με πρόσωπο που φέρεται να ήταν Κινέζος κατάσκοπος.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο, υπερβαίνοντας την άνοδο 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι οι οποίοι συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Ο δομικός πληθωρισμός (Core CPI), από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% τον ίδιο μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων έκαναν λόγο για άνοδο 0,2%.

Στην έκθεση της Τρίτης δεν περιλαμβάνονταν στοιχεία για τον ετήσιο πληθωρισμό, λόγω της αναστολής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (government shutdown) το 2025.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κατέγραψαν απότομη άνοδο, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα νέα στοιχεία, εκφράζοντας φόβους ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων ενδέχεται πλέον να είναι πιθανότερες μέσα στο 2027. Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε και πάλι το επίπεδο του 5%.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο διοικητής της Fed, Christopher Waller, δήλωσε σε ομιλία του στο Λονδίνο ότι θεωρεί πιθανή μια νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης αύξησης, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, εξαιτίας των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

«Αν και ο ακριβής χρόνος των αυξήσεων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι σημαντικό οι αυξήσεις που έχουν εξαγγελθεί να υλοποιηθούν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επενδυτές θεωρούν πλέον σχεδόν βέβαιη μια αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ αποδίδουν και μια μικρή πιθανότητα σε μια μεγαλύτερη, ασυνήθιστα υψηλή αύξηση. Παράλληλα, αναμένουν τουλάχιστον μία αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες σε κάποια χρονική στιγμή μέσα στο επόμενο έτος.

«Υπάρχει η εκτίμηση ότι ίσως η Fed αναγκαστεί να προχωρήσει σε πιο επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων την επόμενη χρονιά», δήλωσε ο Tom Hainlin, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο της U.S. Bank Asset Management. Και πρόσθεσε: «Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι ενδεχομένως οι πληθωριστικές πιέσεις να αποδειχθούν πιο επίμονες και να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Η υποχώρηση της Τρίτης ήρθε μία μόλις ημέρα μετά την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο για τον S&P 500.

Οι διακυμάνσεις αυτές σημειώνονται έπειτα από μια ιδιαίτερα ασταθή εβδομάδα στις αγορές, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο επιβράδυνσης των επενδύσεων στην κατασκευή και επέκταση κέντρων δεδομένων (data centers), μετά τις σημαντικές εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές (midterm elections).