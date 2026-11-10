Αμπέλι: «Τρέχει» η προθεσμία για τη δήλωση συγκομιδής

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Έως και τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν οι αμπελουργοί να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής και παραγωγής αποκλειστικά και μόνο οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης τους είναι έως 1 στρέμμα

Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr/ ) «Αμπελοοινικός Τομέας – Διαχείριση & Ανάπτυξη» → «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων».

Η μηδενική δήλωση συγκομιδής

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου:

α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής,

β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί.

Στην περίπτωση μη υποβολής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και απώλειας διαφόρων ευεργετημάτων.

Όλοι οι αμπελοκαλλιεργητές οι οποίοι δηλώνουν στην δήλωση συγκομιδής τους παραγωγή οίνου υποχρεώνονται στην συνέχεια να υποβάλουν στην ίδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ δήλωση παραγωγής.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής

Διευκρινίζεται ότι στους υπόχρεους υποβολής της δήλωσης συγκομιδής περιλαμβάνονται οι κάτωθι:

α) οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» συμπληρώνεται η ένδειξη «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ».

β) οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών. Αυτοί μόνο έχουν δικαίωμα παρασκευής οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» η ένδειξη «ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ».

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής και παραγωγής αποκλειστικά και μόνο οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης τους είναι έως 1 στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Σε αυτή την περίπτωση όσοι θέλουν να υποβάλλουν συμπληρώνουν στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» την ένδειξη «ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ» και το ανώτερο όριο παραγωγής είναι τα 1.700 κιλά σταφυλιών.