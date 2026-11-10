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ΕΘΕΑΣ: Παρέμβαση στη Βουλή για τη φορολογία των αγροτών

Την ανάγκη πρόβλεψης ειδικών μέτρων στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών που πλήττονται από έκτακτες συνθήκες ανέδειξε η ΕΘΕΑΣ

AGRO 10.11.2026, 09:36
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ΕΘΕΑΣ: Παρέμβαση στη Βουλή για τη φορολογία των αγροτών
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Στη δεύτερη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο της ακρόασης εξωκοινοβουλευτικών φορέων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής», συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘΕΑΣ, Μόσχος Κορασίδης, εκπροσωπώντας τον συνεταιριστικό χώρο.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Κορασίδης επισήμανε ότι η ΕΘΕΑΣ παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και παρεμβαίνει σε ζητήματα φορολογικής πολιτικής που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγρότες καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και η αβεβαιότητα ως προς το αγροτικό εισόδημα.

Ο μηδενικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ ευρώ των κατ’ επάγγελμα αγροτών αφορά περίπου 47.000 άτομα

Η μηδενική φορολογία

Εστιάζοντας στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘΕΑΣ υπογράμμισε ότι η καθιέρωση μηδενικού φορολογικού συντελεστή για τα πρώτα 20.000 ευρώ κερδών των κατ’ επάγγελμα αγροτών αποτελεί θετική εξέλιξη, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Ωστόσο, τόνισε ότι ο μηδενικός αυτός συντελεστής αφορά περίπου 47.000 άτομα, επισημαίνοντας πως τόσο για τους συγκεκριμένους δικαιούχους όσο και για το σύνολο των αγροτών, το εισόδημα επηρεάζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το αυξημένο κόστος παραγωγής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε την ανάγκη πρόβλεψης ειδικών μέτρων στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών που πλήττονται από έκτακτες συνθήκες, όπως φυσικές καταστροφές και επιζωοτίες, με στόχο τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και την παραμονή τους στην ύπαιθρο.

Πρόσθετα φορολογικά κίνητρα

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της εξέτασης πρόσθετων φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής των παραγωγών σε συλλογικά αγροτικά σχήματα, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της συνεταιριστικής οργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προβλεπόμενη φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, επισημαίνοντας τη σημασία της συγκεκριμένης πρόβλεψης για τις αγροτικές οικογένειες, καθώς και για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Αναφορικά με τον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων, ο κ. Κορασίδης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ενδιαφέρουσα, αναγνωρίζοντας τα δυνητικά μακροπρόθεσμα οφέλη της για τα παιδιά. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η οικονομική στήριξη των οικογενειών οφείλει να ανταποκρίνεται και στις άμεσες οικονομικές και κοινωνικές τους ανάγκες, όπως τα ζητήματα στέγασης και το αυξημένο κόστος διαβίωσης (που συχνά καθιστούν αναγκαία την πρόωρη επιστροφή της μητέρας στην εργασία, λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων της οικογένειας). Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα του ηλικιακού περιορισμού για το άνοιγμα του λογαριασμού, καθώς η σχετική πρόβλεψη αποκλείει τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας τους, προτείνοντας να εξεταστεί είτε η διεύρυνση του ηλικιακού ορίου είτε η θέσπιση μεταβατικής ρύθμισης.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες μακροπρόθεσμης οικονομικής ενίσχυσης των παιδιών πρέπει να πλαισιώνονται από ουσιαστικές πολιτικές στήριξης των οικογενειών, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, με στόχο την αντιμετώπιση των καθημερινών οικονομικών δυσκολιών και των προκλήσεων που συνδέονται με το δημογραφικό πρόβλημα.

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