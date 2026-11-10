ΕΕ: Οι γυναίκες αποτελούσαν το 41% των επιστημόνων και μηχανικών το 2025 – Η εικόνα της Ελλάδας

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Από τα 20,2 εκατ. επιστημόνων και μηχανικών στην ΕΕ το 2025 τα 8.2 εκατ. –δηλαδή το το 41%– ήταν γυναίκες.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιφέρειες του ευρωπαϊκού νότου και πιο ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι γυναίκες αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το 50% του συνόλου των επιστημόνων και μηχανικών, σύμφωνα τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας της Eurostat.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας

Πιο ειδικά, σε δέκα περιφέρειες χωρών της ΕΕ οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 2025 περισσότερο από το μισό του συνόλου των επιστημόνων και μηχανικών .

Οι περισσότερες από αυτές εντοπίζονταν σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου: τέσσερις περιφέρειες από την Ισπανία, δύο από την Πορτογαλία και μία περιφέρεια από την Ελλάδα.

Στην Ελλάδα το «φράγμα» του 50% έσπασε το 2025 η Κεντρική Ελλάδα, όπου καταγράφηκαν 35,3 χιλ. γυναίκες επιστήμονες έναντι 31,5 χιλ. ανδρών επιστημόνων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostaτ.

Η Αττική, που διέθετε τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων, κατέγραψε ένα 42,54% ήτοι 83,2 χιλ. γυναίκες σε σύνολο 195,6 χιλ.

Πού αλλού πήραν τα ηνία οι γυναίκες επιστήμονες

Οι υπόλοιπες τρεις περιφέρειες ήταν η Makroregion centralny στην Πολωνία, όπου οι γυναίκες επιστήμονες έφτασαν στο 50,54%, η βορειότερη περιφέρεια της Σουηδίας με τις γυναίκες επιστήμονες να φτάνουν στο 51,39% και οι γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες με 51,37%.

Πάντως, οι περισσότερες περιφέρειες αυτής της ομάδας είχαν έναν σχετικά μικρό συνολικό αριθμό επιστημόνων και μηχανικών. Ο υψηλότερος αριθμός σημειώθηκε στη Βορειοανατολική Ισπανία (Noreste), η οποία είχε 102.700 γυναίκες επιστήμονες και μηχανικούς και ποσοστό 50,47%.

Η γαλλική πρωτιά στην ΕΕ

Η γαλλική Île-de-France είχε 336.300 γυναίκες επιστήμονες και μηχανικούς – τον υψηλότερο αριθμό μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ που ταξινομούνται στο επίπεδο 1 της ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS 1). Εκεί, το μερίδιο των γυναικών μεταξύ των επιστημόνων και μηχανικών έφτασε στο 38% το 2025.

Ακολούθησε μια ομάδα περιφερειών με παρόμοια στοιχεία για τις γυναίκες επιστήμονες και μηχανικούς. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία κατέγραψε 281.400 γυναίκες επιστήμονες και μερίδιο 35%, η δε Βαυαρία είχε το 2025 271.100 γυναίκες επιστήμονες και ποσοστό 35%.

Στην Ισπανία η Έστε είχε 279.400 γυναίκες επιστήμονες και μηχανικούς, και ποσοστό 46% επί του συνόλου, η περιφέρειας της Δυτικής Ολλανδίας είχε 271.600 με ποσοστό 40% και η Ηπειρωτική Πορτογαλία κατέγραψε 265.100 επιστήμονες το 2025, και ποσοστό 46%.