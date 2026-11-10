Ρωσία: Αδύνατη η ανάκτηση του 3% των δεδομένων της Yandex μετά τα πλήγματα σε data centers

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Μετά τις επιθέσεις σε κέντρα δεδομένων της, οι μηχανικοί της Yandex, της κορυφαίας και δημοσφιλέστερης μηχανής αναζήτησης στη χώρα, αποκατέστησαν την πρόσβαση σε περισσότερο από το 97% των δεδομένων των πελατών της στην πλατφόρμα Yandex Cloud.

Η πρόσβαση στο υπόλοιπο 2,8% δεν θα καταστεί δυνατό να αποκατασταθεί, λόγω των εκτεταμένων ζημιών στον εξοπλισμό και της απουσίας αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων από την πλευρά των πελατών.

Αυτό ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας.

Για τους πελάτες που χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της Yandex Cloud, αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στο 100% των δεδομένων τους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η ομάδα της Yandex αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ως προεπιλεγμένη ρύθμιση.

«Η υπηρεσία παρέχεται με τους ίδιους όρους που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να μην τη χρησιμοποιούν, ωστόσο η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας παραμένει ο βασικός τρόπος περιορισμού των κινδύνων σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων», σημείωσε η υπηρεσία Τύπου.

Η Yandex ανέφερε επίσης ότι οι μηχανικοί της συνεχίζουν να κατανέμουν τους υπολογιστικούς πόρους της πλατφόρμας Yandex Cloud σε νέες εγκαταστάσεις, σε διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας.

Ο αριθμός των νέων αυτών τοποθεσιών εξακολουθεί να αυξάνεται.

Στις αρχές Οκτωβρίου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κέντρων δεδομένων της Yandex στις περιφέρειες Ριαζάν, Καλούγκα και Βλαντίμιρ.

Από τις 11 Οκτωβρίου άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών της εταιρείας, μεταξύ των οποίων οι Yandex Go, Yandex Mail και Yandex Pay.

Η εταιρεία ξεκίνησε τη σταδιακή αποκατάστασή τους. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, η Yandex ανακοίνωσε ότι δεν θα χρεώνει τις υπηρεσίες Yandex 360 και την πλατφόρμα νέφους Yandex Cloud έως το τέλος Οκτωβρίου.