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GSI: Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η Τουρκία έλαβε την ενημέρωση με μία ρηματική διακοίνωση, που αποτελεί το συνήθη τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των κρατών και δεν επιφέρει αποτελέσματα ως προς τη νομιμοποίηση των αιτιάσεων της. ενώ η αναχώρηση του πλοίου αναμένεται να βάλει οριστικό τέλος στα όποια σενάρια.

Ηλεκτρισμός 10.11.2026, 13:22
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GSI: Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Φωτάκη

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Τελικά ποιος θέλει την ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία; Και τι πραγματικά συμβαίνει με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, Ελλάδας – Κύπρου;

Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας εν είδει ενημέρωσης προς την Τουρκία, όπως αποκάλυψε το in, και άλλες χώρες– σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη – προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση, για το αν δημιουργεί τελικά κάποιο προηγούμενο σε διπλωματικό επίπεδο, το οποίο η Τουρκία μπορεί να αξιοποιήσει σε επίπεδο.

Τι είναι η ρηματική διακοίνωση

Ωστόσο η ρηματική διακοίνωση είναι η συνήθης επικοινωνία μεταξύ των κρατών και των Υπουργείων Εξωτερικών και αποτελεί την χαμηλότερου επιπέδου αλληλογραφία.

Απέναντι στην άποψη όσων έκριναν ότι η επικοινωνία Παρισιού – Άγκυρας μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο υπάρχει και εκείνη όσων επισημαίνουν πως οι έρευνες για πόντιση καλωδίων εμπίπτουν στους κανόνες περί ανοιχτής θάλασσας και δεν αφορούν την υφαλοκρηπίδα. Σε αυτό το πλαίσιο όπως επισημαίνουν η ενημέρωση δεν δημιουργεί προηγούμενο, αντίθετα περιορίζεται σε ένα διαδικαστικό και πρακτικό χαρακτήρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση πάντα τον αρχικό σχεδιασμό, ενημέρωση από το Παρίσι σχετικά με τις εργασίες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo θα γινόταν και προς την Αίγυπτο.

Σε κάθε περίπτωση η Γαλλία, όπως αναφέρουν από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες του in καθιστά σαφές πως η ενημέρωση – γνωστοποίηση στην Τουρκία της έναρξης των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δεν έχει χαρακτήρα αιτήματος αδειοδότησης, ενώ σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σημειώνεται πως το Παρίσι δεν έχει σκοπό να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη σε θέματα που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα χωρών.

Ως εκ τούτου, η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Άγκυρα, είναι μία αλληλογραφία χαμηλού επιπέδου, η οποία είχε στόχο – σύμφωνα με πληροφορίες – να ξεμπλέξει το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ανοίγοντας το δρόμο για τις έρευνες χωρίς συνέπειες.

Μπορεί η εταιρεία να επικοινωνήσει με την Τουρκία;

Να σημειωθεί πως παρά τα όσα συζητούνται και για συνομιλίες της εταιρείας Nexans ως αναδόχου του έργου με την Άγκυρα για τις έρευνες δεν ευσταθούν αφού οι εταιρείες δεν έχουν κανένα λόγο ως προς την ενημέρωση τρίτων κρατών.

Η μόνη επικοινωνία που είχε η Nexans ήταν να καταθέσει σχετικό αίτημα αδείας στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες εξέδωσαν και τις σχετικές NAVTEX, μετά την σχετική αδειοδότηση από την Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Θαλάσσιων Ερευνών.

Το γαλλικό πλοίο παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου, με το πότε θα αναχωρήσει για έρευνες να είναι από εδώ και στο εξής αποκλειστική απόφαση της εταιρείας. Με όσους γνωρίζουν τις εξελίξεις να υπολογίζουν ότι αυτό θα γίνει από σήμερα το απόγευμα έως και την Τετάρτη, πλην απροόπτου.

Όπως εκτιμούν αναλυτές, πάντως, η έναρξη των ερευνών είναι ιδανικό να γίνει άμεσα και όσο διαρκεί στην Τουρκία η COP31 στην Αττάλεια, καθώς η Τουρκία δεν θα θελήσει να προκαλέσει μία κρίση με την Ελλάδα ενόσω φιλοξενεί ένα τέτοιο γεγονός.

Την ίδια στιγμή αρμόδιες πηγές επιμένουν πως η Άγκυρα δεν έχει πρόθεση να παρεμποδίσει το έργο – σε αυτή τη φάση τουλάχιστον – καθώς δεν το επιτρέπουν τα συμφέροντα της, που συγκλίνουν στο να δείξει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Αυτό που θα μπορούσε να περιμένει κανείς, όπως λένε οι πληροφορίες, είναι η Τουρκία μετά την έκδοση της αντί – NAVTEX να προχωρήσει στην έκδοση και δικής της NAVTEX με συντεταγμένες για τις έρευνες του Abeille Marengo.

Κάτι που επίσης δεν είναι ικανό να παράξει κάποιο αποτέλεσμα υπέρ των τουρκικών αξιώσεων.

Απαραίτητοι οι χαμηλοί τόνοι

Σε αυτό το πλαίσιο αρμόδιες πηγές σημειώνουν την ανάγκη να διατηρηθούν οι χαμηλοί τόνοι και στα ΜΜΕ, αφού οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα λεπτές και ο φαύλος κύκλος των δημοσιευμάτων, που ανατροφοδοτούνται ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό κλίμα που θα υποχρεώσει και τους πολιτικούς να το ακολουθήσουν.

Την Τρίτη πάντως οι τόνοι στα τουρκικά ΜΜΕ ήταν ιδιαιτέρως πιο χαμηλοί δείχνοντας πως το όποιο αρνητικό κλίμα έτεινε προς εκτόνωση.

Το επόμενο στάδιο που θα κριθούν οι εξελίξεις είναι με την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι του Ηρακλείου που θα βάλει και οριστικό τέλος στα όποια σενάρια. Το πλοίο αναμένεται να κατευθυνθεί νοτιοανατολικά της Καρπάθου και έως τα 12 ναυτικά μίλια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι το Abeille Marengo θα επανακινήσει τις έρευνες του από εκεί που σταμάτησαν στο 2024, όταν και οι αντίστοιχες εργασίες στην Κάσο είχαν ολοκληρωθεί.

Σε κάθε περίπτωση αυτό στο οποίο επιμένουν αρμόδιες πηγές είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει η απαραίτητη ισορροπία στα εθνικά θέματα και να βρεθεί ένα modus vivendi προκειμένου Ελλάδα και Τουρκία να μπορούν να συνεννοηθούν και να μην δημιουργούνται εντυπώσεις που υποδαυλίζουν ένα πολεμικό κλίμα ακόμα και σε θέματα όπως είναι η πόντιση ενός καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Με τις Ένοπλες Δυνάμεις να παραμένουν σε ετοιμότητα, για κάθε ενδεχόμενο.

Πηγή: in.gr

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