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Κύκλοι ΥΠΕΞ για «Abeille Marengo»: Καμία σημασία στην τουρκική navtex

Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες που εξέδωσαν άδειες και η κίνηση του «Abeille Marengo» έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την navtex που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές

Επικαιρότητα 10.11.2026, 23:10
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Κύκλοι ΥΠΕΞ για «Abeille Marengo»: Καμία σημασία στην τουρκική navtex
Newsroom

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Δεν έχει καμία σημασία η τουρκική navtex, καθώς εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου και επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων αναφέρουν κύκλοι του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με την κίνηση του πλοίου «Abeille Marengo».

Σύμφωνα με τους κύκλους του ΥΠΕΞ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες προς τις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και οι οποίες εξέδωσαν σχετικές άδειες.

Όπως επισημαίνουν, μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής navtex κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου. Η κίνηση του πλοίου, τονίζουν, έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την navtex που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές.

Αναφορικά με την τουρκική navtex, οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι δεν έχει καμία σημασία, καθώς εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου και επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων.

Προσθέτουν ότι η τουρκική navtex δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.

Κλείνοντας, οι ίδιοι κύκλοι, υπογραμμίζουν ότι θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει του διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Η τουρκική NAVTEX

Νωρίτερα η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου με το υποθαλάσσιο καλώδιο προχώρησαν οι τουρκικές αρχές.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι οι έρευνες του γαλλικού πλοίου, που απέπλευσε νωρίτερα από την Κρήτη με προορισμό την Κάρπαθο, για το καλώδιο γίνονται σε συντονισμό με τις τουρκικές Αρχές και ότι έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους.

Ειδικότερα, το Τμήμα Πλοήγησης, Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας του Τουρκικού Ναυτικού, αναφέρει πως στη νέα NAVTEX θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας κατά μήκος διαδρομών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής υπηρεσίας NAVTEX της Τουρκίας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020 (Αρ. A/74/757 πρόκειται για το το τουρκολιβυκό μνημόνιο).

Στη συνέχεια η τουρκική NAVTEX ανaφέρει πως οι ανωτέρω αναφερόμενες ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου από το σκάφος «ABEILLE MARENGO», από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027.

Στην συνέχεια παρατίθενται δύο γραμμές συντεταγμένων που ορίζουν τις διαδρομές των ερευνών και ζητείται από όλα τα υπόλοιπα πλοία να διατηρούν απόσταση ασφαλείας 2 ναυτικών μιλίων.

Η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1127/26 MEDITERRANEAN SEA 1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757. 2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW: LINE 1 35 20.46 N – 027 15.61 E 35 19.85 N – 027 25.20 E 35 13.14 N – 027 35.10 E 35 01.94 N – 027 42.89 E 34 47.85 N – 028 10.04 E 34 42.47 N – 028 40.81 E 34 26.64 N – 029 25.47 E 34 23.31 N – 029 32.66 E 34 17.27 N – 029 52.26 E 34 11.80 N – 029 58.14 E 34 11.30 N – 030 05.12 E 34 11.39 N – 030 10.16 E 34 14.77 N – 030 22.77 E 34 16.58 N – 030 47.94 E 34 16.21 N – 031 01.50 E 34 12.98 N – 031 58.64 E 34 11.33 N – 032 12.28 E 34 11.59 N – 032 16.26 E LINE 2 35 19.06 N – 027 15.23 E 35 18.46 N – 027 24.34 E 35 12.52 N – 027 33.34 E 35 00.55 N – 027 40.43 E 34 45.86 N – 028 08.84 E 34 40.75 N – 028 39.87 E 34 25.15 N – 029 24.13 E 34 21.91 N – 029 31.56 E 34 16.29 N – 029 50.62 E 34 10.31 N – 029 56.42 E 34 08.69 N – 030 03.04 E 34 09.16 N – 030 08.66 E 34 09.41 N – 030 12.39 E 34 11.58 N – 030 25.77 E 34 12.79 N – 030 44.83 E 34 13.69 N – 030 55.76 E 34 13.60 N – 031 07.73 E 34 12.80 N – 031 21.45 E 34 11.13 N – 031 31.70 E 34 08.16 N – 032 15.96 E WIDE BERTH REQUESTED 2 NM 3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

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