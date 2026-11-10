ΕΒΕΠ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο

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Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, προχώρησαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο στο περιθώριο συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, θέτοντας τις βάσεις για μια ουσιαστική και μακροπρόθεσμη σύμπραξη με στόχο την ανάπτυξη των εμπορικών, οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.

Τι αναφέρει το ΕΒΕΠ για τη συνεργασία

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή στρατηγική συμμαχία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σταθερό κανάλι επικοινωνίας που θα διευκολύνει την ελληνική επιχειρηματικότητα να αποκτήσει ενεργή παρουσία στα επενδυτικά έργα της επόμενης ημέρας.

Τα δύο επιμελητήρια δεσμεύτηκαν να στηρίξουν έμπρακτα τις ενδιαφερόμενες εταιρείες μέσω της διοργάνωσης στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών, διμερών συναντήσεων και συνεχούς ενημέρωσης για τις θεσμικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις της ουκρανικής αγοράς.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου, Νίκος Κωστόπουλος, σημείωσε τις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται μέσα από τη συνεργασία των δύο επιμελητηρίων. Παρέστησαν επίσης ο Α΄ αντιπρόεδρος, Ιωάννης Τασσιόπουλος, και ο γενικός γραμματέας, Νικόλαος Κανελλόπουλος. Το παρόν έδωσε και ο Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, ιδρυτής του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου και προέδρός του μέχρι πρόσφατα.

Για το ΕΒΕΠ, η σύμπραξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα διεθνούς δικτύωσης, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση του Πειραιά και δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές προοπτικές.

Οι εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συνεχίζει η ανακοίνωση, τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ εξέτασαν τις εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα και κυρίως στις ΜμΕ. Όπως υπενθύμισε ο πρόεδρος, Βασίλης Κορκίδης, το αυξημένο κόστος λειτουργίας, μεταφορών και παραγωγής περιορίζει τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ ο πληθωρισμός συμπιέζει την αγοραστική δύναμη και την κατανάλωση, με τα υψηλότερα επιτόκια να δυσχεραίνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης και η ανάπτυξη θεσμικών συνεργασιών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Πρωτοβουλίες όπως το συγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας εκτιμάται ότι δημιουργούν προϋποθέσεις για τη διεύρυνση των εμπορικών οριζόντων, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων λειτουργικών και ενεργειακών πιέσεων, η εξωστρέφεια μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετος μοχλός ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μετατρέποντας τις διεθνείς προκλήσεις σε νέες προοπτικές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «το νέο αυτό Μνημόνιο προσδίδει όμως και μια άλλη διάσταση καθώς αναδεικνύει τους διαχρονικούς δεσμούς που συνδέουν τον Πειραιά με την Οδησσό. Είναι πράγματι άξια αναφοράς η αφετηρία αυτής της σχέσης, το 1990, όταν μια ομάδα Πειραιωτών επιχειρηματιών, με επικεφαλής τον Ιωάννη Πολυχρονόπουλο, ταξίδεψε στην Ουκρανία με σκοπό να συμβάλει στην αποκατάσταση του εμβληματικού κτιρίου της Οικίας Μαρασλή. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε το 1993 στην ίδρυση Συνδέσμου, ο οποίος το 1997 έλαβε την επίσημη υπόστασή του ως Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο. Παράλληλα, με την επιμελητηριακή αυτή διαδρομή, οι δεσμοί των δύο πόλεων επισφραγίστηκαν το 1994 με την αδελφοποίησή τους και την ονοματοδοσία της «Πλατείας Οδησσού» έμπροσθεν του Μεγάρου του ΕΒΕΠ, όπου φιλοξενείται και το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο».