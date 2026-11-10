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HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ στη Ρουμανία έως το 2030

Στο 60% των επενδύσεων του ομίλου έως το 2030 η Ρουμανία – Στόχος 1 GW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης, με το πράσινο χαρτοφυλάκιο να καλύπτει ενεργειακά 1 εκατ. νοικοκυριά.

Business 10.11.2026, 07:00
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HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ στη Ρουμανία έως το 2030
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

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Με τη Ρουμανία να εξελίσσεται στον δεύτερο σημαντικότερο προορισμό των επενδύσεων της HELLENiQ ENERGY στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μετά την Ελλάδα, ο όμιλος ανεβάζει ταχύτητα στην ενεργειακή του επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το επενδυτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες στο Βουκουρέστι προβλέπει συνολικές επενδύσεις έως 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030, με επίκεντρο την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, αλλά και – σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό – έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της ρουμανικής κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών, της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, θεσμικών φορέων και συνεργατών του ομίλου, σηματοδοτώντας παράλληλα την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας της HELLENiQ Renewables Romania. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και η υπουργός Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών της Ρουμανίας κυρία Ναταλία Ελένα Ιντοτέρο.

Η Ρουμανία αποτελεί πλέον, μετά την Ελλάδα, τη σημαντικότερη αγορά ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY στις ΑΠΕ και την αποθήκευση. Στη χώρα έχει διαμορφωθεί διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, άνω των 800 MW ΑΠΕ και περίπου 500 MW αποθήκευσης, σε λειτουργία, κατασκευή και προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Ο στόχος είναι έως το 2030 να λειτουργούν στη Ρουμανία περίπου 1 GW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης, με τη χώρα να αντιπροσωπεύει περίπου 40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της HELLENiQ ENERGY.

Από τα 211 MW στα 1,5 GW

Η αφετηρία του ρουμανικού σχεδίου είναι συγκεκριμένη. Τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 211 MW βρίσκονται σε λειτουργία στις περιοχές Teleorman, Giurgiu, Olt και Dolj. Η παραγωγή τους αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση περισσότερων από 155.000 νοικοκυριών.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι το αιολικό πάρκο ισχύος 96 MW στη Galați, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Με την προσθήκη του, η εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας στη Ρουμανία θα ξεπεράσει τους 300 MW ενώ παράλληλα βρίσκονται υπό ανάπτυξη και τα έργα από το υπόλοιπο pipeline ΑΠΕ και αποθήκευσης. Ειδικά, στην αποθήκευση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, με το χαρτοφυλάκιο των συστημάτων μπαταριών σε διάφορα στάδια ααναπτυξης να ξεπερνά τα 500 MW και να αντιστοιχεί σε συνολική ενεργειακή χωρητικότητα 1.500 MWh, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Με την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος, η πράσινη ενέργεια που θα παράγεται από τα έργα της HELLENiQ ENERGY στη Ρουμανία θα αντιστοιχεί στην κατανάλωση περίπου 1 εκατ. νοικοκυριών. Η εταιρεία σχεδιάζει παράλληλα παραγωγή ΑΠΕ και δυνατότητα αποθήκευσης, ώστε το χαρτοφυλάκιό της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ηλεκτρικού συστήματος με μεγαλύτερη συμμετοχή πράσινης ενέργειας.

Το 60% των επενδύσεων στη Ρουμανία

Το βάρος που αποκτά η Ρουμανία αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά στον επενδυτικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Γιώργος Αλεξόπουλος, περίπου 60% των επενδύσεων του ομίλου από το επόμενο έτος έως το 2030 θα κατευθυνθεί στη Ρουμανία.

Παράλληλα, έως το 2030 η χώρα αναμένεται να αντιπροσωπεύει περίπου 40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου, ενώ περίπου το ένα τρίτο της παραγωγής θα προέρχεται από τη ρουμανική αγορά.

Η HELLENiQ ENERGY έχει ήδη επενδύσει περίπου 400 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία και σχεδιάζει να ανεβάσει το συνολικό ύψος των επενδύσεων έως τα 1,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Ένα στα πέντε ευρώ των επενδύσεων της αγοράς;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλεξόπουλος για το μελλοντικό αποτύπωμα της HELLENiQ ENERGY στη ρουμανική αγορά.

Με την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος, τα έργα της εταιρείας εκτιμάται ότι θα αντιστοιχούν περίπου στο 8% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (utility-scale) αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων στη Ρουμανία.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το αποτύπωμα σε επίπεδο επενδύσεων. Το επενδυτικό πρόγραμμα της HELLENiQ ENERGY εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύει περίπου 18% των επενδύσεων σε utility-scale έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας και μπαταριών στη χώρα.

Παράλληλα, έχουν ήδη συναφθεί συμφωνίες προμήθειας πράσινης ενέργειας – PPAs – για σχεδόν 200 MW, ενισχύοντας το εμπορικό σκέλος του χαρτοφυλακίου.

Στα τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 211 MW, περίπου 65% της παραγωγής έχει συμβασιοποιηθεί, ενώ για το αιολικό πάρκο των 96 MW στη Galați το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 50%.

Η Ρουμανία στον πυρήνα της νέας HELLENiQ ENERGY

Η ρουμανική επέκταση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μετασχηματισμού του ομίλου. Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξόπουλος, η HELLENiQ ENERGY έχει δημιουργήσει πλέον μια πλατφόρμα ανάπτυξης σε πέντε χώρες – Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία.

Το συνολικό pipeline ΑΠΕ του ομίλου φθάνει τα 6 GW, ενώ περισσότερα από 800 MW ΑΠΕ βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στις πέντε αγορές. Ο στόχος είναι να ξεπεράσουν τα 2 GW οι εγκατεστημένες ΑΠΕ έως το 2030, ενώ οι συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση θα υπερβούν τα 2 δισ. ευρώ.

Στο συνολικό επιχειρηματικό μέγεθος της εταιρείας, ο κ. Αλεξόπουλος αναφέρθηκε σε έναν όμιλο με 15 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών, 5 δισ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία και EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια. Το οικοσύστημα του ομίλου αριθμεί περίπου 11.000 ανθρώπους, ενώ η δραστηριότητα περιλαμβάνει περίπου 400.000 πελάτες και συνολική δυναμικότητα ανανεώσιμων και συμβατικών μονάδων περίπου 1,6 GW.

Τα μεγέθη αυτά εξηγούν και τη λογική πίσω από την επιτάχυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ. Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί πλέον έναν δεύτερο μεγάλο πυλώνα ανάπτυξης, χωρίς να σημαίνει εγκατάλειψη του παραδοσιακού ενεργειακού business.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του ομίλου κ. Ανδρέας Σιάμισιης, η μετάβαση από την οικονομία των υδρογονανθράκων προς την πράσινη ενέργεια είναι ένας «μονόδρομος», αλλά η Ευρώπη σε ορισμένες περιπτώσεις επιχείρησε να κινηθεί ταχύτερα από όσο επέτρεπαν η τεχνολογία και τα οικονομικά δεδομένα.

Για τη HELLENiQ ENERGY, σύμφωνα με τον ίδιο, το ζητούμενο είναι η ισορροπία, δηλαδή να διατηρήσει τον ισχυρό πυλωνα των υδρογονανθράκων, επενδύοντας ταυτόχρονα στις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος.

«Να είμαστε μέρος της μετάβασης», όπως ειπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σιάμισιης χαρακτήρισε τη Ρουμανία στρατηγική αγορά για τις ΑΠΕ και έναν από τους βασικούς άξονες της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η επιλογή της Ρουμανίας, όπως εξήγησε, συνδέεται με τη συνεχή βελτίωση της χώρας, τις κοινές αξίες και την επιθυμία της HELLENiQ ENERGY να αποτελέσει μέρος της ενεργειακής της μετάβασης.

Ο όμιλος, όπως υπογράμμισε, θέλει να λειτουργήσει ως μακροπρόθεσμος εταίρος της ρουμανικής κοινωνίας και να επενδύσει όχι μόνο σε έργα αλλά και στις σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, την επιχειρηματική κοινότητα και τους θεσμούς. Βασική πρόκληση είναι πλέον να περάσει από τα 211 MW των φωτοβολταϊκών που ήδη λειτουργούν και τα 96 MW του αιολικού έργου που ακολουθεί, σε ένα χαρτοφυλάκιο 1 GW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης έως το 2030.

Με 1,3 δισ. ευρώ επενδύσεις, περίπου 60% των νέων επενδύσεων της περιόδου να κατευθύνεται στη Ρουμανία και τη χώρα να αντιπροσωπεύει περίπου 40% της εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου, η Ρουμανία γίνεται βασικός “παίκτης” της διεθνούς επέκτασης της HELLENiQ ENERGY και ένας από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου.

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HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις 1,3 δισ. στη Ρουμανία έως το 2030

Στο 60% των επενδύσεων του ομίλου έως το 2030 η Ρουμανία – Στόχος 1 GW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης, με το πράσινο χαρτοφυλάκιο να καλύπτει ενεργειακά 1 εκατ. νοικοκυριά.

Μάχη Τράτσα
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