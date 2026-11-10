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Schneider Electric: Στρατηγική συνεργασία με NVIDIA και HPE για την επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Schneider Electric, η NVIDIA και η HPE οραματίζονται να φέρουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις βιομηχανικές λειτουργίες

Tεχνητή νοημοσύνη 10.11.2026, 13:28
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Schneider Electric: Στρατηγική συνεργασία με NVIDIA και HPE για την επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης
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Τη στρατηγική της συνεργασία με τις NVIDIA και HPE (Hewlett Packard Enterprise) ανακοίνωσε σήμερα η Schneider Electric, με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Physical AI) στις βιομηχανίες διεργασιών και στη βαριά βιομηχανία.

Ενώ μεγάλο μέρος της σημερινής συζήτησης γύρω από τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη επικεντρώνεται στη ρομποτική, τα ανθρωποειδή ρομπότ και τις αυτόνομες μηχανές, οι βιομηχανίες διεργασιών αντιμετωπίζουν μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Οι διαχειριστές τους καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες, συνεχείς παραγωγικές διαδικασίες, στις οποίες η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η κυβερνοασφάλεια και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα σαφές πλαίσιο για την πρακτική εφαρμογή της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτά τα σύνθετα βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Η Schneider Electric, η NVIDIA και η HPE μοιράζονται ένα κοινό όραμα: να φέρουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις βιομηχανικές λειτουργίες, ενσωματώνοντας ευφυείς δυνατότητες απευθείας στα περιβάλλοντα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και δημιουργείται αξία. Ως πρώτη έμπρακτη εφαρμογή αυτού του οράματος, οι τρεις εταιρείες παρουσιάζουν σήμερα τους Industrial AI Agents at the Edge, δηλαδή βιομηχανικούς πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργούν στην περιφέρεια του δικτύου, κοντά στις ίδιες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η λύση συνδυάζει το HPE Private Cloud AI, το οποίο έχει αναπτυχθεί από κοινού με τη NVIDIA και εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο HPE AI Factory with NVIDIA, με τη βαθιά τεχνογνωσία της Schneider Electric στις τεχνολογίες επιχειρησιακών λειτουργιών (Operational Technology – OT). Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύσσουν και να επεκτείνουν με ασφάλεια εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην περιφέρεια των βιομηχανικών δικτύων (industrial edge), φέρνοντας την ευφυή ανάλυση σε πραγματικό χρόνο πιο κοντά στις κρίσιμες λειτουργίες, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων, της ασφάλειας και του κόστους.

Η συνεργασία απαντάει σε τρεις βασικές προκλήσεις

Πολλοί βιομηχανικοί οργανισμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις κατά την επέκταση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στα επιχειρησιακά τους περιβάλλοντα. Οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια, τη λειτουργική απόδοση και την ανάπτυξη εφαρμογών AI μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στην ευρύτερη υιοθέτησή της.

Λειτουργώντας στην περιφέρεια του δικτύου (edge), η λύση συμβάλλει στην αντιμετώπιση τριών βασικών προκλήσεων που εξακολουθούν να περιορίζουν την αξιοποίηση της βιομηχανικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα:

  • Κυριαρχία δεδομένων. Τα κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα είναι συχνά ιδιαίτερα πολύτιμα, ευαίσθητα ή υπόκεινται σε κανονιστικούς περιορισμούς, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μεταφορά τους εκτός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Το HPE Private Cloud AI παρέχει την ασφαλή υποδομή για τη λειτουργία των Industrial AI Agents at the Edge, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αναπτύσσουν εφαρμογές AI κοντά στις βιομηχανικές τους λειτουργίες, διατηρώντας τον έλεγχο, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Κυβερνοασφάλεια. Η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους για τα βιομηχανικά περιβάλλοντα και τις κρίσιμες υποδομές. Το HPE Private Cloud AI περιορίζει την επιφάνεια έκθεσης σε κυβερνοεπιθέσεις, διατηρώντας και επεξεργαζόμενο τα δεδομένα κοντά στην πηγή παραγωγής τους.
  • Κόστος χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Καθώς αυξάνεται η χρήση της AI, το κόστος που σχετίζεται με την εκτέλεση μοντέλων στο cloud (inference), τη μεταφορά δεδομένων και την επεξεργασία tokens μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, δημιουργώντας προκλήσεις για τους οργανισμούς που επιδιώκουν να επεκτείνουν την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πολλαπλές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και λειτουργίες. Η ανάπτυξη εφαρμογών AI στην περιφέρεια του δικτύου μέσω του HPE Private Cloud AI μπορεί να συμβάλει στη μείωση μέρους αυτών των δαπανών, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο και στον τόπο εκτέλεσης των εφαρμογών AI.

Μέσω των εφαρμογών EcoStruxure Industrial Insights της Schneider Electric, οι πελάτες μπορούν να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται και να εποπτεύουν πολλαπλούς Industrial AI Agents μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον. Έτσι απλοποιείται η διαχείριση του κύκλου ζωής τους, διευκολύνεται η εποπτεία της ασφάλειας και διατηρείται ο πλήρης έλεγχος των κρίσιμων λειτουργιών και υποδομών.

Οι πρώτοι Industrial AI Agents επικεντρώνονται στην παρακολούθηση των συστημάτων επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT), την κυβερνοασφάλεια και την ενεργειακή βελτιστοποίηση. Η πρακτική εφαρμογή των σχετικών τεχνολογιών είναι ήδη ορατή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως αυτό της CMPC στη Χιλή.

Η περίπτωση της CMPC

Οι βάσεις για αυτό το επόμενο βήμα έχουν ήδη τεθεί με επιτυχία στην CMPC Chile, μέλος του ομίλου Empresas CMPC S.A., ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαρτοπολτού, χαρτιού και υλικών συσκευασίας στη Λατινική Αμερική. Τα τελευταία τρία χρόνια, η CMPC Chile αξιοποιεί το σύστημα OTMS (Operational Technology Monitoring System) της Schneider Electric στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις, για την παρακολούθηση της κατάστασης και της διαθεσιμότητας των συστημάτων ελέγχου που υποστηρίζουν τις συνεχείς παραγωγικές διαδικασίες χαρτοπολτού και χαρτιού.

Το OTMS προσφέρει στις ομάδες της CMPC μια ενοποιημένη εικόνα των συστημάτων ελέγχου, των διακομιστών, των σταθμών εργασίας και των μεταγωγέων δικτύου (switches), βοηθώντας τους εξειδικευμένους επαγγελματίες να εντοπίζουν έγκαιρα αναδυόμενα προβλήματα, να διαγιγνώσκουν ταχύτερα πιθανές δυσλειτουργίες και να καθορίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τις προτεραιότητες συντήρησης. Η επιτυχημένη αυτή εφαρμογή αναδεικνύει την αξία του OTMS ως λύσης παρακολούθησης συστημάτων ελέγχου και δημιουργεί μια ισχυρή επιχειρησιακή βάση για τη μελλοντική ενσωμάτωση των Industrial AI Agents. Η εξέλιξη αυτή έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει τη διερεύνηση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων, διατηρώντας παράλληλα τον ανθρώπινο έλεγχο στις κρίσιμες παρεμβάσεις.

Οι τρεις πρώτοι Industrial AI Agents στην περιφέρεια του δικτύου

  • OT Monitoring Agents: Πράκτορες παρακολούθησης επιχειρησιακής τεχνολογίας: Συνδυάζουν επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, παραμέτρους διαμόρφωσης εξοπλισμού, την τοπολογία των παραγωγικών διαδικασιών, ειδοποιήσεις, ιστορικά συντήρησης και τεχνικές πληροφορίες, ώστε να κατανοούν τη φυσική κατάσταση των βιομηχανικών λειτουργιών. Οι πράκτορες εντοπίζουν αναδυόμενα προβλήματα, αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις τους στη λειτουργία, προτείνουν ή δρομολογούν διορθωτικές ενέργειες και επαληθεύουν ότι οι παρεμβάσεις επιφέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα στο φυσικό περιβάλλον.
  • Cybersecurity Agents: Πράκτορες κυβερνοασφάλειας: Συσχετίζουν τη δραστηριότητα του δικτύου, τη συμπεριφορά των συστημάτων ελέγχου, τις ρυθμίσεις του εξοπλισμού, τα επιχειρησιακά συμβάντα και το πλαίσιο των παραγωγικών διαδικασιών, με στόχο τον εντοπισμό μη φυσιολογικών συνθηκών. Οι πράκτορες αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις στις βιομηχανικές λειτουργίες, προτείνουν ή εκτελούν μέτρα αντιμετώπισης και επιβεβαιώνουν ότι τα συστήματα έχουν επανέλθει σε ασφαλή και σταθερή κατάσταση.
  • Energy Optimization Agents: Πράκτορες ενεργειακής βελτιστοποίησης: Ενοποιούν δεδομένα παραγωγικών διαδικασιών, πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης, στοιχεία απόδοσης εξοπλισμού, συνθήκες λειτουργίας και απαιτήσεις παραγωγής, προκειμένου να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ενέργεια στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι πράκτορες εντοπίζουν ευκαιρίες βελτιστοποίησης, προτείνουν ή εφαρμόζουν προσαρμογές και επαληθεύουν τις επιπτώσεις τους στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τη λειτουργική απόδοση και την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Schneider Electric: Συνδυάζει αυτοματισμό, ΤΝ και edge computing

«Η επόμενη γενιά βιομηχανικής καινοτομίας θα καθοδηγείται από την ευφυΐα που ενσωματώνεται απευθείας στις βιομηχανικές λειτουργίες», δήλωσε η Gwenaelle Huet, Executive Vice President, Industrial Automation της Schneider Electric.

«Παρότι μεγάλο μέρος της σημερινής προσοχής επικεντρώνεται στις αυτόνομες μηχανές, εμείς διακρίνουμε μια σημαντική ευκαιρία για την εφαρμογή της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης στα βιομηχανικά συστήματα που υποστηρίζουν τους κρίσιμους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Σε συνεργασία με τη NVIDIA και την HPE, συνδυάζουμε την τεχνογνωσία μας στον αυτοματισμό, την Τεχνητή Νοημοσύνη και το edge computing, βοηθώντας τους πελάτες να μετατρέπουν τα επιχειρησιακά δεδομένα σε ουσιαστικές ενέργειες. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα, την αποδοτικότητα, την κυβερνοασφάλεια και τη βιωσιμότητα, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για περισσότερο αυτόνομες βιομηχανικές λειτουργίες».

Αποτελεσματική ανάληψη δράσης

Ο Sri Kodali, Global Head of Developer Relations – Energy and Utilities της NVIDIA, σχολίασε: «Οι βιομηχανικές λειτουργίες παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, όμως η μετατροπή αυτών των δεδομένων σε ουσιαστικές ενέργειες παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου. Συνδυάζοντας τα ανοιχτά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης NVIDIA Nemotron™, το HPE Private Cloud AI, μια ολοκληρωμένη και έτοιμη προς χρήση λύση AI factory, με τη βιομηχανική τεχνογνωσία και την πλατφόρμα OTMS της Schneider Electric, οι Industrial AI Agents μπορούν να παρακολουθούν, να αναλύουν και να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, επιταχύνοντας τη μετάβαση προς τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη στις βιομηχανίες διεργασιών».

Η Alexia Clements, SVP, Hybrid Cloud Solution Sales της HPE, δήλωσε: «Οι βιομηχανικοί οργανισμοί αναγνωρίζουν τις ουσιαστικές ευκαιρίες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά θέλουν παράλληλα να διασφαλίσουν ότι τα ευαίσθητα δεδομένα και τα κρίσιμα συστήματά τους θα παραμείνουν προστατευμένα. Μέσα από τη συνεργασία μας με την NVIDIA και τη Schneider Electric, βοηθάμε τους πελάτες να αξιοποιήσουν το HPE Private Cloud AI, φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στα σημεία όπου παράγονται τα δεδομένα τους και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Έτσι, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη χρήση της AI στις εγκαταστάσεις τους, διατηρώντας ταυτόχρονα το επίπεδο ασφάλειας, ιδιωτικότητας και ελέγχου που απαιτεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα».

Ο Matías Jory, Digital & Process Manager, Industrial Operations Vice-Presidency της CMPC, ανέφερε: «Τα τελευταία τρία χρόνια, το OTMS μας έχει βοηθήσει να βελτιώσουμε την ορατότητα σχετικά με την κατάσταση και τη διαθεσιμότητα των συστημάτων ελέγχου μας. Στις βιομηχανικές λειτουργίες συνεχούς παραγωγής, ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της παραγωγής και την αποφυγή δαπανηρών διακοπών λειτουργίας. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, διακρίνουμε σημαντικές δυνατότητες στους AI Agents, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δοκιμασμένη βάση, βοηθώντας τους εξειδικευμένους επαγγελματίες μας να διερευνούν ταχύτερα τα προβλήματα και να μεταβαίνουν πιο αποτελεσματικά από την ανάλυση των δεδομένων στην ανάληψη δράσης, διατηρώντας παράλληλα τον ανθρώπινο έλεγχο στις κρίσιμες αποφάσεις».

Η Schneider Electric, η NVIDIA και η HPE δημιουργούν από κοινού τα θεμέλια για την επόμενη γενιά βιομηχανικών λειτουργιών, όπου τα ευφυή συστήματα θα μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς, να αναλύουν και να βελτιστοποιούν την απόδοση. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι δυνατότητες θα συμβάλουν στην «αυτοματοποίηση του ίδιου του αυτοματισμού» (automate the automation), επιτρέποντας ασφαλέστερες, αποδοτικότερες και ολοένα πιο αυτόνομες λειτουργίες στις βιομηχανίες διεργασιών.

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Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ
Economy

Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ

Τεράστια αδικία χαρακτηρίζει το Δίκτυο Συνταξιούχων τον αποκλεισμό περίπου 350.000 συνταξιούχων

Κώστας Παπαδής
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 
Ακίνητα

Με... άσφαιρα στη μάχη με το κόστος στέγασης

Σχεδόν το 40% του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αθανασία Ακρίβου
Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας
Inside Stories

Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας

Το στοίχημα των 2.665 μονάδων

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