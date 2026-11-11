Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρή άνοδος σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, απώλειες στο Χονγκ Κονγκ

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Με κέρδη ολοκλήρωσαν στην πλειονότητά τους τη σημερινή συνεδρίαση τα χρηματιστήρια της Ασίας, με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να ξεχωρίζουν, ενώ αντίθετη πορεία ακολούθησε το Χονγκ Κονγκ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την ανεργία στη Νότια Κορέα, καθώς και οι σημαντικές απώλειες της Honda, μετά την ανακοίνωση ζημιών που συνδέονται με τα ηλεκτρικά οχήματα.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,42%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi κατέγραψε άνοδο 2,60%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,27%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,53%, ενώ ο Shenzhen Composite ενισχύθηκε κατά 1,14%. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 1,18%.

Στο Τόκιο, σημαντικές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Honda, η οποία υποχώρησε κατά 4,67%, στα 1.766,50 γεν, μετά την ανακοίνωση ζημιών ύψους 484,8 δισ. γεν, ή 3,05 δισ. δολαρίων, από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά οχήματα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία προβλέπει ότι οι σχετικές ζημιές θα φτάσουν τα 520 δισ. γεν, ή 3,27 δισ. δολάρια, το 2027. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο μέτωπο της οικονομίας, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη Νότια Κορέα υποχώρησε στο 2,5% τον Οκτώβριο, από 2,6% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας, διαμορφούμενο χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 29,179 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 139.000 άτομα ή 0,5% σε ετήσια βάση. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 56.000 άτομα, ή 8,5%, στις 602.000.

Η βελτίωση των στοιχείων για την απασχόληση αποτέλεσε ένα ακόμη θετικό στοιχείο για την αγορά της Νότιας Κορέας, η οποία συγκαταλέχθηκε στις αγορές με τη μεγαλύτερη άνοδο στην περιοχή.