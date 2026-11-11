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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μια ανάσα από το ιστορικό υψηλό ο Stoxx 600, ώθηση από την τεχνολογία

Βασικός μοχλός της ανόδου είναι ο τεχνολογικός κλάδος, ο οποίος ανακάμπτει μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της αμερικανικής CoreWeave

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 11.11.2026, 10:33
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μια ανάσα από το ιστορικό υψηλό ο Stoxx 600, ώθηση από την τεχνολογία
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Ανοδικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής το ιστορικό υψηλό του, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η ανθεκτική ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ στηρίζουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,62%, στις 662 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,74%, στις 10.831 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 1,05%, στις 26.625 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,63%, στις 8.331 μονάδες.

Με τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών του STOXX 600 να έχει πλέον ανακοινώσει αποτελέσματα, η εικόνα των εταιρικών ισολογισμών παραμένει ισχυρή, παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ομολόγων και ενέργειας. Βασικός μοχλός της ανόδου είναι ο τεχνολογικός κλάδος, ο οποίος ανακάμπτει μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της αμερικανικής CoreWeave, εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και υποδομές για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η CoreWeave είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τη βιωσιμότητα των μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα υψηλότερα από τις προβλέψεις, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τις υπηρεσίες της. Τα αποτελέσματα περιόρισαν τους φόβους για ενδεχόμενη επιβράδυνση των επενδύσεων στον κλάδο.

Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές μετοχές ημιαγωγών και λογισμικού. Οι BE Semiconductor και ASM International καταγράφουν άνοδο άνω του 4%, ενώ οι ASML και STMicroelectronics ενισχύονται περισσότερο από 3%.

Παρά την άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ανακοινώθηκαν την Τρίτη και διαμορφώθηκαν υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Η εξέλιξη αυτή έχει περιορίσει τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, με τις αγορές να προεξοφλούν πλέον αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η επιμονή του δομικού πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ισχυρά στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές στην αγορά ομολόγων να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης. Μια τέτοια κίνηση θα αποσκοπούσε στον περιορισμό της ισχυρής εγχώριας ζήτησης και των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, μετά την υποχώρησή τους σε χαμηλά δύο μηνών κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, καθώς και τους κινδύνους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, μετά τις νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις δηλώσεις που αναμένεται να προχωρήσει αργότερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι αγορές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει σημάδια στασιμότητας, οι τιμές της ενέργειας παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ ενισχύονται.

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