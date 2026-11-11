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Ισπανία: Παραλύει η χώρα, γενική απεργία μετά από 14 χρόνια

Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και του κόστους διαβίωσης στην Ισπανία αποτελεί την αιτία των εκτεταμένων κοινωνικών αντιδράσεων

Κόσμος 11.11.2026, 16:16
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Ισπανία: Παραλύει η χώρα, γενική απεργία μετά από 14 χρόνια
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Εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ισπανία βγήκαν  στους δρόμους την Τετάρτη για την πρώτη γενική απεργία της χώρας τα τελευταία 14 χρόνια, καθώς η οργή για την εκτίναξη των τιμών στα ενοίκια και το κόστος διαβίωσης εντείνεται, και όλα αυτά σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές.

Η απεργία πραγματοποιείται λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία, με τις δημοσκοπήσεις να υποδεικνύουν ότι το Λαϊκό Κόμμα και το Vox ενδέχεται να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε μια αγορά χονδρικής στη Μαδρίτη τις πρώτες ώρες της απεργίας, ενώ αναφέρθηκαν επίσης οδοφράγματα τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

Η 24ωρη απεργία αναμένεται να διαταράξει τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις πτήσεις, καθώς και να παραλύσει ορισμένες επιχειρήσεις, καταστήματα και εργοστάσια.

Τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Ισπανίας κηρύσσουν απεργία

Το κόστος στέγασης αποτελεί ιδιαίτερη πηγή δυσαρέσκειας μεταξύ των διαδηλωτών. Τα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, πιέζοντας τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, καθώς πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας είναι πέρα από τις δυνατότητές τους.

Η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη 750.000 κατοικιών, αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί σε 1 εκατομμύριο τα επόμενα δύο χρόνια.

Τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της Ισπανίας, το CCOO και το UGT, τα οποία κήρυξαν την απεργία, ζητούν μεγαλύτερη κυβερνητική παρέμβαση στην αγορά κατοικιών. Οι ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγαση απαιτούν τον τερματισμό των τουριστικών ενοικιάσεων και των αυτόματων ανανεώσεων μισθώσεων, ενώ τα συνδικάτα επιδιώκουν μεγαλύτερη παρέμβαση στον τομέα της στέγασης και μια νέα συμφωνία για τον κατώτατο μισθό.

Τι προκαλεί τόση οργή στην Ευρώπη;

Ο γενικός γραμματέας της UGT, Πέπε Άλβαρεζ, προέτρεψε τα μέλη να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει μισθός που να μπορεί να αντεπεξέλθει στο κόστος στέγασης σε αυτή τη χώρα», σύμφωνα με σχόλιά του που μετέφρασε το CNBC. Πρόσθεσε ότι ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να ακούσει τα αιτήματα των πολιτών.

Η απεργία ακολουθεί εβδομάδες κοινωνικής αναταραχής. Η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη, που ακολουθήθηκε από τον θάνατό της περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, προκάλεσε εθνική οργή. Οι προσπάθειες της αριστερής κυβέρνησης να θεσπίσει μέτρα για τη στήριξη των ενοικιαστών εμποδίστηκαν από την αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεζ αντέδρασε προκηρύσσοντας εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, ελπίζοντας να ενισχύσει την υποστήριξή του και να εξασφαλίσει άλλα τέσσερα χρόνια στην εξουσία. Ωστόσο, η σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας που στοίχισε τη ζωή σε 69 άτομα, η δεύτερη παρόμοια καταστροφή φέτος, μετατόπισε τη συζήτηση προς θέματα δημόσιας ασφάλειας και κατηγορίες για κακοδιαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης.

«Μισθοί, στέγαση, τιμές»

Η κυβέρνηση δεν έχει υποστηρίξει επίσημα την απεργία, το σύνθημα της οποίας είναι «Μισθοί. Στέγαση. Τιμές». Ωστόσο, οι διαδηλώσεις θεωρούνται ευρέως ως μια ευκαιρία για τα αριστερά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος του Σάντσεζ, να θέσουν το ζήτημα της στέγασης στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο πολιτικός επιστήμονας Οριόλ Μπαρτομέους του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης δήλωσε στο Associated Press ότι μια ισχυρή και ειρηνική συμμετοχή θα μπορούσε να βοηθήσει την Αριστερά να επαναφέρει το θέμα της στέγασης στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Σάντσεζ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να εκφράσει την υποστήριξή του στις υφιστάμενες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής ασφάλισης υγείας και της 40ωρης εβδομάδας εργασίας, προειδοποιώντας ότι μια δεξιά κυβέρνηση θα εισάγει μέτρα λιτότητας και περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες.

«Η οκτάωρη εργάσιμη ημέρα σας. Οι συντάξεις σας. Η δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έπεσε από τον ουρανό. Ήταν συλλογικά επιτεύγματα», δήλωσε στους ψηφοφόρους τη Δευτέρα.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία ήδη κυβερνούν σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, κατηγορούν τα συνδικάτα ότι οργανώνουν τις διαδηλώσεις για να διατηρήσουν την τρέχουσα κυβέρνηση στην εξουσία. «Η απεργία δεν είναι γενική απεργία, είναι προεκλογική απεργία», δήλωσε την Τρίτη ο Μιγκέλ Τελλάδο, εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος.
Και τα δύο κόμματα αντιτίθενται στην παρέμβαση στην αγορά κατοικιών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλειοψηφία της δεξιάς

Οι δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν στροφή προς τα δεξιά, με το Λαϊκό Κόμμα να προηγείται και να έχει πιθανώς τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση με το Vox.

Μια τέτοια συμμαχία θα έφερνε την ακροδεξιά στην εθνική κυβέρνηση της Ισπανίας για πρώτη φορά από το 1975, όταν έληξε η 36ετής δικτατορία του Φρανσίσκο Φράνκο.

Μια δημοσκόπηση για τις εφημερίδες «El País» και «Cadena SER», που δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου, έδειξε το Λαϊκό Κόμμα στο 31,9%, το Ισπανικό Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Σάντσεζ στο 29,9% και το Vox στο 18%. Η έρευνα, που διεξήχθη από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου, προέβλεπε συνολικά 190 έδρες για το Λαϊκό Κόμμα και το Vox, αριθμός που υπερβαίνει τις 176 που απαιτούνται για την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αριθμεί 350 έδρες.

Η ισχυρή συμμετοχή στις διαδηλώσεις της Τετάρτης θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη για την κυβέρνηση, η οποία δέχτηκε ευρεία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η οικογένεια του Σάντσεζ έχει επίσης πληγεί από σκάνδαλα διαφθοράς.

Η απογοήτευση πίσω από τις διαδηλώσεις

Η προσωπική δημοτικότητα του πρωθυπουργού έχει υποστεί πλήγμα. Περίπου το 58% των ερωτηθέντων είχε «κακή» ή «πολύ κακή» γνώμη για τον ίδιο, σε σύγκριση με το 41% που είχε καλή ή πολύ καλή γνώμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση για το elDiario.es που διεξήχθη στις 2-5 Νοεμβρίου.

Η βία κατά τη διάρκεια της απεργίας, ωστόσο, θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα για την κυβέρνηση. Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία τον Οκτώβριο θεωρήθηκαν ως ευκαιρία για το ακροδεξιό κόμμα της χώρας να τονίσει την ικανότητά του να αποκαταστήσει την τάξη και την ασφάλεια εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

«Το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου, θα υπάρχουν σχεδόν σίγουρα δύο αφηγήσεις: η μία για μια θριαμβευτική επιτυχία και η άλλη για μια αποτυχία. Καμία από τις δύο δεν πρέπει να εκληφθεί ως exit poll. Θα είναι πιο χρήσιμο να εξετάσουμε άλλα στοιχεία: ποιοι τομείς και ποιες περιοχές θα σταματήσουν να εργάζονται, πόσοι άνθρωποι θα βγουν στους δρόμους και, πάνω απ’ όλα, αν το ζήτημα της στέγασης θα βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας», έγραψε η Maite Aurrekoetxea, καθηγήτρια κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Deusto, σε σχόλια που μεταφράστηκαν από το Google.

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