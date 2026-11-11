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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Στέισι Κιτς, ο τηλεοπτικός ντετέκτιβ «Μάικ Χάμερ»

Ο Στέισι Κιτς πέθανε στο σπίτι του στην Πολωνία έπειτα από δύσκολη μάχη με ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε

Κόσμος 11.11.2026, 07:50
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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Στέισι Κιτς, ο τηλεοπτικός ντετέκτιβ «Μάικ Χάμερ»
Newsroom

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Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Στέισι Κιτς σε ηλικία 85 ετών ο οποίος άφησε το στίγμα του μέσα από δεκάδες ρόλους ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός ερμηνεύοντας τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην τηλεόραση.

Ο Κιτς πέθανε στο σπίτι του στην Πολωνία έπειτα από δύσκολη μάχη με ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Σπουδαίος ερμηνευτής

Ο Στέισι Κιτς θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Σαίξπηρ ωστόσο το ευρύ κοινό τον ταύτισε κυρίως με τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ, τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Μίκι Σπιλέιν.

Στη διάρκεια της τεράστιας καριέρας του υποδύθηκε μια μεγάλη ποικιλία χαρακτήρων, από τον βασιλιά Ληρ στο θέατρο μέχρι έναν αστυνομικό με μυκητίαση στον κινηματογράφο, ενώ ανέλαβε και την αφήγηση της τηλεοπτικής εκπομπής «Τα πιο απίστευτα βίντεο του κόσμου».

Σημαντική ήταν η παρουσία του στην ταινία «The Ninth Configuration», γνωστή και ως «Twinkle, Twinkle, Killer Kane», όπου ενσάρκωσε έναν διαταραγμένο συνταγματάρχη. Πρωταγωνίστησε επίσης στην τηλεοπτική σειρά «Titus» και συμμετείχε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν.

Το 2025 ξεχώρισε με την ερμηνεία του ως ο πικραμένος πατέρας του χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Jay Kelly».

«Ο στόχος μου ήταν να έχω όσο το δυνατόν πιο ποικίλη επιλογή ρόλων. Πιθανότατα αυτό έβλαψε την καριέρα μου», είχε δηλώσει στο περιοδικό New York το 2012. «Οι επιλογές μου είχαν ένα κόστος. Αλλά έχω παίξει τον Άμλετ, τον Ριχάρδο Γ΄ και τον βασιλιά Ληρ, και δεν θα τα αντάλλασσα αυτά με τίποτα».

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