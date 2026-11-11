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Ο «πόλεμος» των NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Επίθεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX με την οποία υποστηρίζει ότι συγκατατίθεται στις έρευνες για το καλώδιο και δημοσιεύει τις συντεταγμένες που ισχυρίζεται ότι εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα – Αναμένεται αντί – NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Πολιτική 11.11.2026, 07:15
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Ο «πόλεμος» των NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Επίθεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Φωτάκη

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Στην έκδοση NAVTEX με την οποία υποστηρίζει ότι «συγκατατίθεται» στην διεξαγωγή των ερευνών του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για τις έρευνες που αφορούν στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου η Τουρκία. Μία κίνηση η οποία προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων στην Αθήνα, μετά και την ρηματική διακοίνωση με την οποία το Παρίσι ενημέρωσε – μεταξύ άλλων – και την Άγκυρα.

Η τουρκική NAVTEX

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην τουρκική NAVTEX «οι δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας θα διεξαχθούν σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει ληφθεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών (FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED),  εντός της περιοχής αρμοδιότητας της τουρκικής NAVTEX και στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας κοινοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020».

Τι απαντά η Αθήνα

Άμεση ήταν η ελληνική απάντηση στην τουρκική κίνηση με έκδοση αντί – NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού κατόπιν εντολών του Υπουργού Εξωτερικών, ως είθισται.

Στην ελληνική αντί – NAVTEX αναφέρεται πως ο τουρκικός σταθμός είναι αναρμόδιος σταθμός για την έκδοση NAVTEX σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου GREAT SEA INTERCONNECTOR (GSI) που θα διεξαχθούν από το πλοίο VB ABEILLE MARENGO, υπό γαλλική σημαία (MMSI: 228505700, IMO: 9388613) κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συντεταγμένες, σημαντικό τμήμα των οποίων και συγκεκριμένα αυτές που αναφέρονται παρακάτω βρίσκονται εντός των ορίων της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας, όπως καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και το νόμο ΑΡ. 4001/2011.

Στην ελληνική αντί – NAVTEX υπογραμμίζεται πως οι ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχές της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδας, πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από τις ελληνικές οδηγίες προς ναυτιλλομένους.

Τονίζεται ακόμα πως ο σταθμός που διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη δημοσίευση μηνυμάτων NAVTEX στην εν λόγω περιοχή είναι αυτός του Ηρακλείου και ξεκαθαρίζεται πως η τουρκική NAVTEX FA76-1127/26, είναι άκυρη και μη εφαρμόσιμη, ενώ η NAVWARN HA15-1411/26 είναι έγκυρη και εν ισχύ.

«Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEX»

Κύκλοι του ΥΠΕΞ μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX επέμεναν πως Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες.

Ενώ σημείωναν πως μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής navtex, κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου.

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την navtex που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές.

Και τονίζουν πως «καμία σημασία δεν έχει η τουρκική navtex που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική navtex δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά».

Η ανακοίνωση του απόπλου του Abeille Marengo

Αξίζει να σημειωθεί πως η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε περίπου τρεις ώρες μετά τον απόπλου του Abeille Marengo από τη λιμάνι του Ηρακλείου, τον οποίο ανακοίνωσε με σχετικό δελτίο τύπου η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ.

Στην ανακοίνωση γνωστοποιείται πως «το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου».

Υπογραμμίζεται δε πως «το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές».

Αναμενόμενη η τουρκική NAVTEX, τι είχε προηγηθεί

Η έκδοση της τουρκικής NAVTEX όπως και της αντί – NAVTEX, αμέσως μετά την ελληνική αγγελία προς ναυτιλομένους, την Παρασκευή ήταν στο πλαίσιο των κινήσεων που η Αθήνα θεωρούσε αναμενόμενες από την πλευρά της Άγκυρας.

Ενώ ακριβώς η ίδια ανταλλαγή NAVTEX είχε προηγηθεί και όταν επρόκειτο να αποπλεύσει το ερευνητικό Kobi Ruegg για το καλώδιο οπτικών ινών που αφορά ένα σύστημα μεταφοράς δεδομένων που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη, μέσω Ελλάδας και Κύπρου, στα μέσα Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι Τουρκία – Σαουδική Αραβία και Πακιστάν έχουν συνυπογράψει την κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκκας, οπότε και αυτό έχει το δικό του ρόλο.

Η Αθήνα είχε απαντήσει με αντι-NAVTEX στην Τουρκία για τις γεωφυσικές έρευνες του KOBI RUEGG στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας ευθέως την αρμοδιότητα του τουρκικού σταθμού της Αττάλειας να εκδίδει αναγγελίες για τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα στην αντί- NAVTEX της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού για το KOBI RUEGG αναφερόταν πως «μη εγκεκριμένος σταθμός μετέδωσε το μήνυμα NAVTEX FA41-1032/26, το οποίο αφορά έρευνες γεωφυσικής από το σκάφος KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που ενώνουν συντεταγμένες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εμπίπτουν στην ελληνική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, όπως ορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον νόμο αριθ. 4001/2011».

Όπως είχε επισημάνει η ελληνική NAVTEX οι εν λόγω γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας θα διεξαχθούν με τους όρους που ορίζονται στην ελληνική άδεια ΑΡ. 2461/2.10.2026.

Επιπλέον τόνιζε πως οι προαναφερόμενες γραμμές επεκτείνονται εντός της περιοχής της ελληνικής υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός NAVTEX του Ηρακλείου διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκπομπή των μηνυμάτων αυτών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση NAVTEX και αντί – NAVTEX από την Τουρκία απέναντι σε σχεδιασμούς της Ελλάδας δεν αποτελεί έκπληξη, ούτε είναι κάτι καινοφανές.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Η έκδοση της τουρκικής NAVTEX είχε σαν αποτέλεσμα η πολιτική αντιπαράθεση που προκλήθηκε μετά την αποκάλυψη του in για την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία στην Τουρκία για το έργο να συνεχιστεί με την αντιπολίτευση να στρέφει τα πυρά της στην κυβέρνηση για μία ακόμα φορά στη Βουλή.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως με την έκδοση της navtex εκ μέρους της Τουρκίας έχει «εκτεθεί ανεπανόρθωτα».

Ο κ. Χρηστίδης κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει καθαρή απάντηση γύρω από το τι συμβαίνει.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος από την πλευρά του σημείωσε ότι «η Τουρκία εξέδωσε navtex και μάλιστα για το συγκεκριμένο πλοίο και λέει θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσια επιστημονικής έρευνας κατά μήκος διαδρομών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών ΡΕΝΤ ΦΛΑΓΚ που λένε οι νέοι!».

Για να συμπληρώσει πως «έρχεται η τουρκική κυβέρνηση και με τον πλέον επίσημο τρόπο λέει ότι υπήρξε συναίνεσή μας και ορίζει συντεταγμένες για τη διενέργεια των αυτών των πράξεων βεβαίως για να συνεννοούμαστε και να μη δημιουργούμε ψευδείς εντυπώσεις είναι μία μονομερή δήλωση του κάθε κράτους, αλλά σας έχουμε θέσει επανειλημμένα απ’ το πρωί να πάρετε θέση για το μείζον ζήτημα της ρηματικής διακοινωσης  εσείς δεν είπατε κουβέντα».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας από την πλευρά του έκανε λόγο για εξευτελισμό της ελληνικής κυβέρνησης, , υποστηρίζοντας πως η NAVTEX δείχνει ότι υπήρξε παρασκήνιο.

Ο Υπουργός Περιβάλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου από την πλευρά του ισχυρίστηκε πως «η Τουρκία έβγαλε μία  navtex έδωσε μία συγκατάθεση χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο που αναφέρεται. Δεν αναφέρει πουθενά ότι ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν ζητήθηκε».

Σύμφωνα με τον Παπασταύρου «είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στην βάση μίας navtex από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη δεν έχει εκδοθεί βάση γαλλικής ενέργειας του αιτήματος της γαλλικής εταιρείας».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, από την πλευρά του ανέφερε χαρακτηριστικά: «κύριε υπουργέ δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που λέτε. Κάθε φορά μας εκπλήσσεται με διαφορετικές τοποθετήσεις. Άρα λοιπόν γιατί να σας πιστέψουμε; Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Γιατί τα λόγια δεν τηρούν στοιχεία. Η Τουρκία λέει ότι δίνω τη συγκατάθεσή ποιος τη ζήτησε; Κάνεις;».

Τόνισε δε πως «υπάρχει μία ρηματική διακοίνωση. Σας το ‘χουμε ζητήσει απ’ την πρώτη στιγμή να δοθεί η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας που λέει τι δώστε στη δημοσιότητα αυτή τη ρηματική διακοίνωση να δούμε τι περιλαμβάνει».

Γιατί όπως επεσήμανε ο Καρθανασόπουλος «αν στη ρηματική διακοίνωση η Γαλλία ζητάει την άδεια της Τουρκίας τότε μιλάμε για ένα μεγάλο παζάρι στα πλαίσια της συμμαχίας μας Ελλάς – Γαλλία συμμαχία… για να ενισχύσει το ρόλο της στο Αιγαίο παίζει παιχνίδια και με τις δύο χώρες και ουσιαστικά υπονομεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΛ.Α.Σ. στην οποία αναφέρει πως «η νέα τουρκική NAVTEX επιβεβαιώνει το φιάσκο Μητσοτάκη για το καλώδιο».

Η ανακοίνωση αναφέρει πως «η νέα τουρκική NAVTEX με την οποία η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει δώσει την ‘συγκατάθεση’ της για τις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο τους κανόνες του ΙΜΟ όσο και το δίκαιο της θάλασσας» σημειώνουν από τη Συμπαράταξη, υπογραμμίζοντας ότι είχαν προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι «η Τουρκία θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει την ‘ενημέρωση υπό απειλή’ προκειμένου να την εμφανίσει ως αίτημα αδείας και να προωθήσει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις».

Πηγή: in.gr

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Κώστας Παπαδής
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 
Ακίνητα

Με... άσφαιρα στη μάχη με το κόστος στέγασης

Σχεδόν το 40% του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αθανασία Ακρίβου
Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας
Inside Stories

Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας

Το στοίχημα των 2.665 μονάδων

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