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Διόνυσος – Ζώναρς: Η ρύθμιση του ομολογιακού, οι «αστερίσκοι» του ορκωτού και η απάντηση της εταιρείας

Ζημιογόνο ήταν το 2025 για την Διόνυσος – Ζώναρς - Οι προσδοκίες από το 2026 και οι κίνδυνοι σε τιμές πρώτων υλών και συνάλλαγμα

Business 11.11.2026, 13:02
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Διόνυσος – Ζώναρς: Η ρύθμιση του ομολογιακού, οι «αστερίσκοι» του ορκωτού και η απάντηση της εταιρείας
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Μικρή άνοδο στον τζίρο αλλά και ζημιές έφερε το 2025 για το εμβληματικό εστιατόριο Διόνυσος – Ζώναρς στη σκιά του Ιερού Βράχου, το οποίο είναι μέλος του VS Group του Βλάση Σταθοκωστόπουλου.

Τι έγινε με τη ρύθμιση ομολογιακού δανείου, ποιους κινδύνους αναγνωρίζει η εταιρεία και τι περιμένει η εταιρεία από την τρέχουσα χρήση;

Βελτιώθηκαν οι πωλήσεις – Εκτοξεύθηκαν τα έξοδα διάθεσης

Το 2025 ο κύκλος εργασιών του εστιατορίου αυξήθηκε κατά 2,68%, φτάνοντας τα 7,57 εκατ. ευρώ έναντι 7,37 εκατ. ευρώ το 2204, ενώ το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων παρέμεινε κερδοφόρο με 452.579 ευρώ αν και μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (604.626 ευρώ).

Πτώση κατέγραψαν τα έξοδα διοίκησης, τα οποία διαμορφώθηκαν στις 837.464 ευρώ έναντι 2,19 εκατ. ευρώ το 2024.

Από την άλλη πλευρά, τα έξοδα διάθεσης σκαρφάλωσαν στα 3,35 εκατ. ευρώ έναντι 1,96 εκατ. ευρώ το 2024.

Διόνυσος – Ζώναρς

Ελαφρώς βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα προ φόρων του Διόνυσος – Ζώναρς, τα οποία ανήλθαν σε 132.270 ευρώ το 2025 έναντι 105.891 ευρώ το 2024.

Ωστόσο, μετά τον φόρο εισοδήματος ύψους 240.514 ευρώ το 2025, η χρήση έκλεισε με ζημία -108.244 ευρώ έναντι κερδών 15.322 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε στα 10,68 εκατ. ευρώ, μένοντας στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2024 (10,74 εκατ. ευρώ). Ομοίως και με το σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, που το 2025 έφτασε στα 2,73 εκατ. ευρώ έναντι 2,63 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού κατά τη χρήση 2025 ανήλθε σε 88 άτομα έναντι 91 ατόμων το 2024.

Διόνυσος – Ζώναρς: Ρύθμιση ομολογιακού – Πώς διαμορφώνεται το επιτόκιο

Το 2025 η Διόνυσος – Ζώναρς προχώρησε σε ρύθμιση του ομολογιακού της δανείου. Ειδικότερα, με την πράξη τροποποίησης και ρύθμισης με την ομολογιούχο Sunrise II NPL Finance DAC στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, διά της διαχειρίστριας Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., ρυθμίστηκε το σύνολο της οφειλής από το ομολογιακό δάνειο.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα φέρει σταθερό επιτόκιο 3% έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, ενώ στη συνέχεια το επιτόκιο συνδέεται με το Euribor για τη σειρά σε ευρώ και με το SARON για τη σειρά σε ελβετικά φράγκα, πλέον περιθωρίου.

Ποιους κινδύνους αναγνωρίζει

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών λόγω της ανοδικής μεταβολής του κόστους πρώτων υλών.

Έτσι, η τιμολογιακή πολιτική της Διόνυσος – Ζώναρς διαμορφώνεται με γνώμονα το περιθώριο κέρδους, μέσω συμφωνιών με τους προμηθευτές και έγκαιρης προσαρμογής της τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής, όπως αναφέρει η διοίκηση.

Όσο για τη ρευστότητα, η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις προγραμματισμένες εισπράξεις και πληρωμές της, καθώς και τις ταμειακές ροές από την καθημερινή της δραστηριότητα. Με τη ρύθμιση του ομολογιακού δανείου, οι δανειακές υποχρεώσεις εξοφλούνται σε μηνιαίες δόσεις έως το 2037.

Έπειτα, η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από τη σειρά Β του ομολογιακού δανείου, η οποία είναι εκφρασμένη σε ελβετικά. Η σύμβαση προβλέπει ότι τυχόν μελλοντική νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα θα εφαρμοστεί και στο δάνειο της Εταιρείας.

Οι προειδοποιήσεις του ορκτωτού…

Γνώμη με επιφύλαξη έδωσε ο ορκωτός, εκφράζοντας παρατηρήσεις που επηρεάζουν κατά 7 εκατ. ευρώ περίπου την καθαρή θέση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ορκωτό, στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού 3,25 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί ισόποση απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Αποτέλεσμα: η αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ανωτέρω ποσό.

Επίσης, στον λογαριασμό προπληρωμένα έξοδα περιλαμβάνονται έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 3,42 εκατ. ευρώ, όμως τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων δεν επιβαρύνθηκαν με αυτό το ποσό. Όπως αναφέρει ο ορκωτός, τα ίδια κεφάλαια, τα έξοδα επόμενων χρήσεων και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Έπειτα, στην έκθεσή του ο ορκωτός λογιστής αναφέρει ότι δεν κατάφερε να επαληθεύσει απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού 204.060 ευρώ και υποχρεώσεις σε προμηθευτές ύψους 359.604 ευρώ. Επίσης, δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν με επιβεβαιωτικές επιστολές καταθέσεις σε τράπεζες, συνολικού ποσού 135.467 ευρώ.

Ο ορκωτός τονίζει ακόμη ότι Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις», απεικονίζεται η αξία κτήσης συμμετοχής σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ποσού ευρώ 409.500,00, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Η εύλογη αξία αυτής της συμμετοχής κατά την 31/12/2025 εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση αυτής της συμμετοχής, ποσού 409.500 ευρώ, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Ο ορκωτός αναφέρει τέλος ότι σε συνδυασμό με τη ζημία της εταιρείας κατά τη χρήση του 2025 υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

…και η απάντηση της Διόνυσος – Ζώναρς

Από την πλευρά της η διοίκηση ανέφερε στην έκθεση διαχείρισης ότι η ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η καθαρή θέση ανέρχεται σε 606.662 ευρώ και είναι κατώτερη του ημίσεος του μετοχικού κεφαλαίου 628.500 ευρώ κατά 21.837 ευρώ.

Μάλιστα, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη συνέχιση της δραστηριότητας.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η Διόνυσος – Ζώναρς συνεχίζει σταθερά την πορεία της, επιδιώκοντας αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών της χωρίς μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

Μάλιστα, η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2025 δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή, προσθέτει.

Έρχεται «ψαλίδι» στο ομολογιακό;

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την τρέχουσα χρήση είναι η διατήρηση της θετικής λειτουργικής πορείας και η συνέχιση της αύξησης του κύκλου εργασιών.

Λόγω της ρύθμισης των δανείων, το 2026 δεν αναμένεται επιβάρυνση από τόκους υπερημερίας, επισημαίνει η διοίκηση, ενώ η εμπρόθεσμη εξυπηρέτηση της ρύθμισης αποτελεί προϋπόθεση για τη διαγραφή μέρους του ομολογιακού δανείου.

Το ποσό της διαγραφής θα αναγνωριστεί ως έσοδο στη χρήση κατά την οποία η αντίστοιχη υποχρέωση θα πάψει να υφίσταται και θα αυξήσει την καθαρή θέση.

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