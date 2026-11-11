 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(11) "Real Estate"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(30) "Real Estate Buying and Selling"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(11) "Real Estate"
}

Greece Sotheby’s: Πιο αισιόδοξοι για την Ελλάδα παρά για τις χώρες τους οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων

Το 57% προσδοκά άνοδο τιμών στην πολυτελή κατοικία - Ένας στους τέσσερις Βρετανούς εξετάζει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Greece Sotheby’s

Business 11.11.2026, 13:25
Σχολιάστε
Greece Sotheby’s: Πιο αισιόδοξοι για την Ελλάδα παρά για τις χώρες τους οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας με περισσότερη αισιοδοξία από ό,τι τις αγορές των χωρών τους βλέπουν οι εύποροι ξένοι αγοραστές, σύμφωνα με τη δεύτερη ετήσια έρευνα Voices of Affluence της Greece Sotheby’s International Realty.

Το 53% των διεθνών συμμετεχόντων προσδοκά άνοδο των τιμών στην Ελλάδα, ενώ μόλις ένας στους πέντε (19%) αναμένει βελτίωση της κτηματαγοράς στη χώρα του· το 42% τη χαρακτηρίζει χειρότερη από πέρυσι.

Στο σύνολο των 249 συμμετεχόντων από 28 χώρες, το 57% προσδοκά άνοδο των τιμών πολυτελούς κατοικίας στους επόμενους 12 μήνες, από 44% το 2025, ενώ το ποσοστό όσων προβλέπουν πτώση υποχώρησε στο 14% από 20%. Ένας στους δύο σχεδιάζει αγορά στην Ελλάδα εντός διετίας και το 56% θα πλήρωνε εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια.

Η έρευνα είναι η μοναδική συστηματική καταγραφή των απόψεων ατόμων υψηλής και πολύ υψηλής καθαρής αξίας για την ελληνική πολυτελή κατοικία. Σε μια αγορά του μεγέθους της Ελλάδας, το κοινό αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγιστεί: οι 249 ολοκληρωμένες απαντήσεις προέρχονται από βάση περίπου 14.300 προεπιλεγμένων επαφών που χτίστηκε σε μία δεκαετία, και η σειρά παραμένει μοναδική στην ελληνική αγορά μεσιτείας πολυτελών ακινήτων.

Greece Sotheby’s

Τα βασικά ευρήματα της Greece Sotheby’s

  • Οι μισοί συμμετέχοντες (51%) αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητο στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία.
  • Ένας στους τρεις (33%) σχεδιάζει αγορά εντός 12 μηνών· ένας στους δύο (50%) εντός 24 μηνών.
  • Το 56% θα χρηματοδοτούσε την αγορά εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια· το 5% εξαρτάται από δάνειο.
  • Στην ερώτηση ποια μία αλλαγή θα έκανε την Ελλάδα ευκολότερο τόπο αγοράς, σχεδόν οι μισοί (47%) απαντούν «ταχύτερη και προβλέψιμη διαδικασία», το 16% «φορολογία και κόστος συναλλαγής» και το 9% «προσφορά, τιμές και υποδομές».

Το κλίμα: Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα

Οι προσδοκίες για τις τιμές της πολυτελούς κατοικίας ενισχύθηκαν σε όλες τις ομάδες. Το 57% αναμένει άνοδο (το 9% σημαντική), το 30% σταθερότητα και το 14% πτώση· έτσι, το 86% βλέπει τιμές σταθερές ή υψηλότερες. Η πεποίθηση είναι ισχυρότερη στους Έλληνες (61% προσδοκούν άνοδο) και στους Βρετανούς (70%), ενώ το ποσοστό των Αμερικανών που προβλέπουν πτώση υποχώρησε στο 8% από 30%.

Η ελληνική οικονομία διατηρεί την εμπιστοσύνη τεσσάρων στους πέντε συμμετέχοντες. Το 39% αναμένει βελτίωση στους επόμενους 12 μήνες, από 27% πέρυσι, και το 41% σταθερότητα. Οι γνώμες οξύνθηκαν και στα δύο άκρα: το 20% αναμένει πλέον επιδείνωση (17% το 2025), άποψη που συμμερίζεται το 30% των Ελλήνων και ένας στους οκτώ διεθνείς συμμετέχοντες.

Greece Sotheby’s

Οι διεθνείς συμμετέχοντες κρίνουν την Ελλάδα με φόντο μια ασθενέστερη αγορά στην πατρίδα τους. Το 42% χαρακτηρίζει την κτηματαγορά της χώρας του χειρότερη από πέρυσι και το 34% αναμένει περαιτέρω επιδείνωση, έναντι 19% που προσδοκά βελτίωση. Τα προσωπικά οικονομικά παραμένουν ισχυρά: το 48% δηλώνει βελτίωση τον τελευταίο χρόνο και το 59% αναμένει νέα βελτίωση τον επόμενο.

Η πρόθεση αγοράς είναι ευρεία και συγκεκριμένη. Στη νέα πεντάβαθμη κλίμακα, το 27% θεωρεί πολύ πιθανή ή βέβαιη μια αγορά στην Ελλάδα εντός 12 μηνών και ένα επιπλέον 24% μέτρια πιθανή· μεταξύ όσων δηλώνουν αγοραστές, τα ποσοστά ανεβαίνουν σε 34% και 61%. Ένας στους τρεις σχεδιάζει αγορά εντός 12 μηνών και ένας στους δύο εντός 24 μηνών. Ακόμη και μεταξύ των 34 συμμετεχόντων που αναμένουν πτώση τιμών, το 53% θεωρεί μια αγορά τουλάχιστον μέτρια πιθανή, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση πηγάζει από επιλογές ζωής, όπως κατέγραψε και η έκδοση του 2025.

Η στροφή των Βρετανών

Η βρετανική μεταστροφή είναι το εύρημα της χρονιάς. Το 56% των Βρετανών συμμετεχόντων αναμένει βελτίωση της ελληνικής οικονομίας (20% το 2025), το 70% άνοδο τιμών (44%) και το 41% θεωρεί πολύ πιθανή ή βέβαιη μια αγορά εντός 12 μηνών (24%). Η μετεγκατάσταση ή η φορολογική κατοικία είναι ο συχνότερα δηλωμένος σκοπός αγοράς τους (26%), δεκαοκτώ μήνες μετά την κατάργηση του βρετανικού καθεστώτος non-dom.

Πέρυσι η έρευνα τους κατέγραφε ως επιφυλακτικούς αναζητητές ασφαλούς καταφυγίου, με «μακροοικονομικό άγχος» λόγω Brexit. Φέτος αποτελούν τη μεγαλύτερη διεθνή ομάδα του δείγματος (11%), με προτίμηση στο Ιόνιο, την Αθηναϊκή Ριβιέρα και την Πελοπόννησο. Οι μισοί διαθέτουν προϋπολογισμό άνω των €2 εκατ. και το 67% θα αγόραζε με ίδια κεφάλαια.

Ποιοι αγοράζουν και πού

Οι κάτοικοι Ελλάδας αποτελούν το 42% του δείγματος (33% το 2025) και είναι πολύ συχνότερα ιδιοκτήτες: το 71% δηλώνουν πωλητές ή ταυτόχρονα αγοραστές και πωλητές. Οι διεθνείς συμμετέχοντες, το 58% του συνόλου, προέρχονται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (11%), τις ΗΠΑ (10%), τη Γερμανία (6%), την Ελβετία (5%), την Ιταλία (4%) και τις χώρες του Κόλπου (3%), με την Αυστραλία και τον Καναδά να εισέρχονται στη δεκάδα.

Τρεις στους πέντε συμμετέχοντες είναι άνω των 55 ετών. Οι προϋπολογισμοί συγκεντρώνονται στα €1–2 εκατ. (56%) και €2–5 εκατ. (33%)· το 11% σχεδιάζει δαπάνη άνω των €5 εκατ. Οι διεθνείς συμμετέχοντες στοχεύουν ψηλότερα, με το 54% άνω των €2 εκατ., και το 49% αναζητά βίλα· οι Έλληνες προτιμούν διαμερίσματα και ρετιρέ (39%) και οικόπεδα προς ανάπτυξη (24%).

Ο σκοπός διαχωρίζει τις δύο ομάδες. Οι διεθνείς αγοράζουν για εξοχική κατοικία (44%), ενώ το 14% επικαλείται μετεγκατάσταση ή φορολογική κατοικία, περιλαμβανομένου του καθεστώτος non-dom. Οι Έλληνες αγοράζουν για εισόδημα από μίσθωση (30%), ως περιουσιακό στοιχείο για την οικογένεια (20%) ή ως κύρια κατοικία (18%).

Οι προορισμοί απλώνονται. Μεταξύ των διεθνών συμμετεχόντων προηγείται το Ιόνιο (26%), ακολουθούν οι Κυκλάδες (20%), η Αθηναϊκή Ριβιέρα (15%) και η Πελοπόννησος (12%)· το αμερικανικό ενδιαφέρον, συγκεντρωμένο το 2025 στη Ριβιέρα και τις Κυκλάδες, επεκτείνεται πλέον στην Πελοπόννησο και το Ιόνιο. Οι Έλληνες μένουν κοντά στην πρωτεύουσα: η Αθήνα, από το κέντρο και τα βόρεια προάστια έως τη Ριβιέρα, συγκεντρώνει το 56% του ενδιαφέροντός τους, με δεύτερες τις Κυκλάδες (15%).

Τι ελκύει τους αγοραστές, τι τους συγκρατεί και η μία αλλαγή που ζητούν

Ο τρόπος ζωής και το κλίμα είναι το κίνητρο για το 66% των συμμετεχόντων (72% των διεθνών), με δεύτερους τους οικογενειακούς ή ιστορικούς δεσμούς (31%), την αναμενόμενη υπεραξία (23%) και την ασφάλεια και σταθερότητα (23%). Η άδεια διαμονής ή η Golden Visa κινητοποιεί το 13% και το φορολογικό καθεστώς το 11%· μεταξύ των διεθνών συμμετεχόντων τα ποσοστά ανεβαίνουν σε 18% και 14%.

Τα εμπόδια μετατοπίστηκαν από τη φορολογία στις τιμές και τη διαδικασία. Προηγούνται το επίπεδο τιμών (27%), οι προσωπικές συνθήκες (27%) και η ποιότητα των διαθέσιμων ακινήτων (25%), ακολουθούν η γεωπολιτική αβεβαιότητα (22%) και η νομική διαδικασία και γραφειοκρατία (19%). Η φορολογία, πρώτο εμπόδιο στην έκθεση του 2025, αναφέρεται από το 10% (6% των διεθνών)· τα επιτόκια από το 12%, όπως αναμένεται σε μια αγορά που αγοράζει με ίδια κεφάλαια.

Η Ελλάδα επιλέγεται μέσα από σύγκριση. Το 63% των διεθνών συμμετεχόντων εξετάζει τουλάχιστον μία ακόμη χώρα, από 52% πέρυσι, με την Ιταλία να αναφέρεται από το 23%, τη Γαλλία από το 10% και την Ελβετία, την Ισπανία και τα ΗΑΕ από 6% η καθεμία. Οι Έλληνες είναι οι πιο προσηλωμένοι: το 66% εξετάζει αποκλειστικά την Ελλάδα.

Στην ερώτηση ποια μία αλλαγή θα έκανε την Ελλάδα ευκολότερο τόπο αγοράς, 148 συμμετέχοντες απάντησαν με δικά τους λόγια. Σχεδόν οι μισοί (47%) ζητούν ταχύτερη, απλούστερη και προβλέψιμη διαδικασία, από τις οικοδομικές άδειες έως την ασφάλεια δικαίου· το 16% χαμηλότερους ή απλούστερους φόρους και κόστη συναλλαγής· το 9% καλύτερη προσφορά, τιμές και υποδομές· το 8% ολοκληρωμένο Κτηματολόγιο και ψηφιακό φάκελο ακινήτου· το 7% συνέπεια στους κανόνες της Golden Visa και της διαμονής· το 4% πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η προσφορά είναι υπομονετική. Μεταξύ όσων έχουν ακίνητο προς πώληση, το 35% θα κρατούσε την τιμή μετά από έναν χρόνο στην αγορά, το 26% θα την προσάρμοζε και το 26% θα άλλαζε σύμβουλο ή στρατηγική.

Σάββας Σαββαΐδης: Ελλάδα πέρασε από την ανακάλυψη στην πεποίθηση

Ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, δήλωσε «Η Ελλάδα πέρασε από την ανακάλυψη στην πεποίθηση. Πέρυσι οι συμμετέχοντες έβλεπαν έναν προορισμό με προοπτική· φέτος βλέπουν μια αγορά της οποίας τις τιμές περιμένουν να ανέβουν, την ώρα που οι δικές τους αγορές υποχωρούν. Το βρετανικό αποτέλεσμα είναι το πιο καθαρό σήμα: μια ομάδα αγοραστών που το 2025 προσέγγιζε την Ελλάδα με επιφύλαξη, σήμερα προηγείται σε κάθε δείκτη εμπιστοσύνης».

Greece Sotheby’s

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η προσέγγιση αυτού του κοινού είναι το δυσκολότερο μέρος του εγχειρήματος. Σε μια αγορά του μεγέθους της Ελλάδας, 249 ολοκληρωμένες απαντήσεις από άτομα υψηλής και πολύ υψηλής καθαρής αξίας συγκεντρώνονται μόνο μέσα από ένα δίκτυο εμπιστοσύνης που χτίστηκε σε μία δεκαετία. Γι’ αυτό η έρευνα παραμένει μοναδική στην ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων, και γι’ αυτό τα ευρήματά της έχουν βάρος».

Κατά τον Σάββα Σαββαΐδη «το δεύτερο μήνυμα έχει ίση βαρύτητα», αφού «οι αγοραστές που μας συγκρίνουν με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία μάς λένε, με δικά τους λόγια, τι θα τους έκανε να επιλέξουν την Ελλάδα: ταχύτερες διαδικασίες, ολοκληρωμένο Κτηματολόγιο και κανόνες που μένουν σταθεροί. Πρόκειται για ζητήματα ανταγωνιστικότητας, και βρίσκονται στο χέρι μας. Τα κεφάλαια είναι έτοιμα· οι μισοί συμμετέχοντες σκοπεύουν να αγοράσουν εντός διετίας, οι περισσότεροι με ίδια κεφάλαια. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η διαδικασία να φτάσει το επίπεδο της ζήτησης».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Pizza Fan: Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή στο efood
Business

Χωρίς... κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή της Pizza Fan
Greece Sotheby’s: Πιο αισιόδοξοι για την Ελλάδα παρά για τις χώρες τους οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων
Business

Greece Sotheby’s: Τι πιστεύουν για την Ελλάδα οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων
Διόνυσος – Ζώναρς: Η ρύθμιση του ομολογιακού, οι «αστερίσκοι» του ορκωτού και η απάντηση της εταιρείας
Business

Διόνυσος – Ζώναρς: Το ταμείο του 2025, το «ραβασάκι» του ορκωτού και οι κίνδυνοι
Sunlight Group: Στρατηγική επένδυση ύψους 75,6 εκατ. στο Κιλκίς
Business

Sunlight Group: Στρατηγική επένδυση ύψους 75,6 εκατ. στο Κιλκίς
Autohellas: Στα 107,9 εκατ. τα EBITDA το Γ’ τρίμηνο 2026 – Οριακή αύξηση καθαρών κερδών
Business

Autohellas: Στα 107,9 εκατ. τα EBITDA του 3ου τριμήνου 2026
ΜΕΤΚΑ: Τα βασικά σημεία της IPO στο Euronext Athens – Στόχος η άντληση 250 εκατ.
Business

ΜΕΤΚΑ: Τα βασικά σημεία της IPO στο Euronext Athens – Στόχος η άντληση 250 εκατ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.
Business

Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανακοίνωσε την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens - Μετά τις 18 Νοεμβρίου η IPO για το 25% με 30% - Οι στόχοι της πλατφόρμας υποδομών της Metlen

Χρήστος Κολώνας
Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026
Τουρισμός

Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες - Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Λάμπρος Καραγεώργος
Sport & Fashion Freedom: Σε κλοιό πιέσεων ο τζίρος και τα κέρδη – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι
Business

Πόσα ρούχα πούλησαν οι ιδρυτές της efood

Η εγγύηση στην Trendiness και η στρατηγική άμυνας απέναντι στον πληθωρισμό - Πώς διαμορφώθηκαν τα μερίσματα της Sport & Fashion Freedom

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 
Ακίνητα

Με... άσφαιρα στη μάχη με το κόστος στέγασης

Σχεδόν το 40% του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αθανασία Ακρίβου
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Πάει να σπάσει την μπάνκα - Προς IPO με αξία 1,5 τρισ.

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκή αεράμυνα: Το στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
World

Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το οικονομικό τίμημα μιας σύγκρουσης που χρεώθηκε ολόκληρη η Ευρώπη
World

Μια σύγκρουση που χρέωσε ολόκληρη η Ευρώπη

Στις 11 Νοεμβρίου 1918, η ανακωχή έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες του Μεγάλου Πολέμου, αλλά όχι στην οικονομική αιμορραγία. Η σύγκρουση θα επηρέαζε την παγκόσμια οικονομία για δεκαετίες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Business
Pizza Fan: Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή στο efood
Business

Χωρίς... κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή της Pizza Fan

Η Pizza Fan άρχισε να δέχεται παραγγελίες τόσο από το e-shop της όσο και μέσα από τις πλατφόρμες delivery - Το μεγάλο στοίχημα της επιστροφής των καταναλωτών

Γιώργος Μανέττας
Διόνυσος – Ζώναρς: Η ρύθμιση του ομολογιακού, οι «αστερίσκοι» του ορκωτού και η απάντηση της εταιρείας
Business

Διόνυσος – Ζώναρς: Το ταμείο του 2025, το «ραβασάκι» του ορκωτού και οι κίνδυνοι

Ζημιογόνο ήταν το 2025 για την Διόνυσος – Ζώναρς - Οι προσδοκίες από το 2026 και οι κίνδυνοι σε τιμές πρώτων υλών και συνάλλαγμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Sunlight Group: Στρατηγική επένδυση ύψους 75,6 εκατ. στο Κιλκίς
Business

Sunlight Group: Στρατηγική επένδυση ύψους 75,6 εκατ. στο Κιλκίς

Η επένδυση στη Sunlight Technosystems ενισχύει την καθετοποίηση, επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και θωρακίζει την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου

Autohellas: Στα 107,9 εκατ. τα EBITDA το Γ’ τρίμηνο 2026 – Οριακή αύξηση καθαρών κερδών
Business

Autohellas: Στα 107,9 εκατ. τα EBITDA του 3ου τριμήνου 2026

Ο πολύ μεγάλος βαθμός ανανέωσης του στόλου και το ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο στήριξαν την αποτελεσματικότητα της Autohellas, δίνοντας θετικά αποτελέσματα στην παραγωγή ανά μονάδα

ΜΕΤΚΑ: Τα βασικά σημεία της IPO στο Euronext Athens – Στόχος η άντληση 250 εκατ.
Business

ΜΕΤΚΑ: Τα βασικά σημεία της IPO στο Euronext Athens – Στόχος η άντληση 250 εκατ.

Η προτεινόμενη αρχική δημόσια προσφορά αναμένεται να περιλαμβάνει νέες μετοχές της METKA καθώς και δευτερογενή προσφορά υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen

Συνεργασία Dotsoft με easyGroup για την ανάπτυξη των easyParking και easyBin
Business

Συνεργασία Dotsoft με easyGroup - Τι αφορά

Οι δύο τεχνολογικές πλατφόρμες εντάσσονται στο easy family of brands, με στόχο την ανάπτυξή τους σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία

ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ

Η αύξηση σχεδιάζεται σε τιμή διάθεσης σημαντικά υψηλότερη της ονομαστικής αξία

Latest News
Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
World

Πώς η κρίση χρέους ενίσχυσε την ανισότητα στην ευρωζώνη

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιμετώπισαν πιο επίμονη πτώση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Συνάλλαγμα

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν

Το μερίδιο του γιουάν στις πληρωμές για τις ρωσικές εξαγωγές έχει υποχωρήσει στο 22%

ΕΕ: Σχεδόν το 30% αδυνατούσε να αντεπεξέλθει σε απρόβλεπτα έξοδα το 2025 – Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Economy

ΕΕ: Χωρίς οικονομικό «δίχτυ ασφαλείας» σχεδόν το 30% του πληθυσμού - Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα το 50,5% έμεινε το 2025 χωρίς οικονομικό δίχτυ ασφαλείας απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις και έκτακτες δαπάνες - Τα στοιχεία της Eurostat για τις χώρες της ΕΕ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Εξελέγη αντιπρόεδρος της GO15
Ηλεκτρισμός

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Εξελέγη αντιπρόεδρος της GO15

Έως το 2029 η θητεία του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ στη διοικούσα επιτροπή - Αναλαμβάνει την προεδρία το 2028

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό

Η αγορά επιχειρεί να αφομοιώσει τα επίπεδα στα οποία βρέθηκε μετά τη διήμερη ισχυρή άνοδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιτόκια: Αξιωματούχοι της Fed, της Τράπεζας της Αγγλίας και της ΕΚΤ προαναγγέλλουν νέες αυξήσεις
World

Fed, ΕΚΤ & BoE: Έτοιμες να πατήσουν το κουμπί των αυξήσεων

Ο πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες και ανοίγουν το δρόμο για αύξηση στα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg

ΥπΑΑΤ: Η ελληνική Φέτα ΠΟΠ αποκτά επίσημη προστασία και στη Μαλαισία
AGRO

Η ελληνική Φέτα ΠΟΠ αποκτά επίσημη προστασία και στη Μαλαισία

Σημαντικό βήμα για την προστασία της ονομασίας και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Pizza Fan: Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή στο efood
Business

Χωρίς... κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή της Pizza Fan

Η Pizza Fan άρχισε να δέχεται παραγγελίες τόσο από το e-shop της όσο και μέσα από τις πλατφόρμες delivery - Το μεγάλο στοίχημα της επιστροφής των καταναλωτών

Γιώργος Μανέττας
Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,
Ομόλογα

Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,

Η προγραμματισμένη έκδοση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς εκδόσεων χρέους στο εξωτερικό φέτος σε διάφορα νομίσματα

ΕΕ: Επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές – Ο ρόλος των γυναικών
AGRO

Επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές – Ο ρόλος των γυναικών

Οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση λιγότερου από το 20% της αγροτικής γης της ΕΕ

Greece Sotheby’s: Πιο αισιόδοξοι για την Ελλάδα παρά για τις χώρες τους οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων
Business

Greece Sotheby’s: Τι πιστεύουν για την Ελλάδα οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων

Το 57% προσδοκά άνοδο τιμών στην πολυτελή κατοικία - Ένας στους τέσσερις Βρετανούς εξετάζει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Greece Sotheby’s

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Tεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;

Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη Wall Street τα σενάρια για την αποτίμησή της κυμαίνονται από 500 δισ. ως 4 τρισ. δολάρια.

Τζούλη Καλημέρη
Διόνυσος – Ζώναρς: Η ρύθμιση του ομολογιακού, οι «αστερίσκοι» του ορκωτού και η απάντηση της εταιρείας
Business

Διόνυσος – Ζώναρς: Το ταμείο του 2025, το «ραβασάκι» του ορκωτού και οι κίνδυνοι

Ζημιογόνο ήταν το 2025 για την Διόνυσος – Ζώναρς - Οι προσδοκίες από το 2026 και οι κίνδυνοι σε τιμές πρώτων υλών και συνάλλαγμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και η Λευκωσία
Inbox

GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και η Λευκωσία

Μετά τον απόπλου του Abeille Marengo, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX ισχυριζόμενη ότι οι έρευνες για το καλώδιο διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας

Θεοδωρικάκος: Έρχονται τρία νέα καθεστώτα αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
Economy

Θεοδωρικάκος: Έρχονται τρία νέα καθεστώτα αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για τα 681 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032

ΕΘΕΑΣ – ΚΕΟΣΟΕ: Κρίση στον αμπελοοινικό τομέα – Προτάσεις για τη στήριξη του κλάδου
AGRO

Κρίση στον αμπελοοινικό τομέα – Προτάσεις για τη στήριξη του κλάδου

Επιτακτική κρίνεται από ΕΘΕΑΣ - ΚΕΟΣΟΕ η οικονομική ενίσχυση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας εντός του 2026

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies