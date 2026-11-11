Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα νέο ορόσημο στην πολυετή διαδρομή του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου και της υπεραιωνόβιας Metlen προστέθηκε από χθες το βράδυ και αφορά στη θυγατρική ΜΕΤΚΑ.

Η ΜΕΤΚΑ, η πάλαι ποτέ βιομηχανία Μεταλλικών Κατασκευών, που εξελίχθηκε στην πλατφόρμα υποδομών της Metlen επιστρέφει, οκτώ χρόνια μετά, στο ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου, στο Euronext Athens.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μετά την εισαγωγή της Metlen στο LSE ανοίγει το δρόμο για ένα ακόμη IPO και αφορά «στο παιδί μου και το παιδί της Metlen, τη ΜΕΤΚΑ», όπως είπε χαρακτηριστικά εμφανώς συγκινημένος στη διάρκεια χθεσινοβραδινής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα headquarters της εταιρείας στον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Η υπόσχεση για τη ΜΕΤΚΑ

Στην κατάμεστη, από εκπροσώπους του πολιτικού και του επιχειρηματικού κόσμου, αίθουσα των εκδηλώσεων της Metlen ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θυμήθηκε όταν πριν από οκτώ χρόνια κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων οπότε και η τότε «Μυτιληναίος» αναδιοργανωνόταν με την κατάργηση θυγατρικών και την αποχώρηση από το ταμπλό των ΜΕΤΚΑ και της Αλουμίνιον της Ελλάδος, ένα μικρομέτοχος τον ρώτησε: «Και τι θα κάνω χωρίς τη ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο»; Με τον εκτελεστικό πρόεδρο της Metlen να μνημομεύει χθες την απάντηση που του είχε δώσει: «Η ΜΕΤΚΑ θα επιστρέψει στο ταμπλό του απάντησα. Και πράγματι οκτώ χρόνια μετά τήρησα την υπόσχεση μου…»

Η επιθετική εξαγορά

Ο Μυτιληναίος, όμως, αφηγήθηκε και την ιστορία της απόκτησης της ΜΕΤΚΑ. Μίας βιομηχανίας η οποία το 1997 δραστηριοποιούταν στις μεταλλικές κατασκευές με δουλειές μεταξύ άλλων την κατασκευή στύλων και λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και ανήκε στην οικογένεια του Αλέκου Κουκόλη. Με παρότρυνση του τότε δραστήριου και πολύπειρου χρηματιστή Σπύρου Μπέλου προχώρησε από το Φθινόπωρο του 1997 και μέχρι το 1998 αγόραζε μετοχές της ΜΕΤΚΑ. «Εταιρεία με καθαρό ισολογισμό αλλά σε καθοδική πορεία. Όταν ξεκίνησα να αγοράζω σιγά, σιγά είχε 1.000 δραχμές. Το 1998 η πτώχευση της Ρωσίας προκάλεσε κλυδωνισμούς στις αγορές και εγώ συνέχιζα να αποκτώ όλο και περισσότερες μετοχές της. Είχε περάσει στα χέρια μου το 25% της ΜΕΤΚΑ», εξιστόρησε ο Μυτιληναίος για να συμπληρώσει τη στιγμή που συναντήθηκε με τον Κουκόλη και τον χρηματιστή Μπέλο.

Ο τελευταίος σύστησε στον τότε ιδιοκτήτη της ΜΕΤΚΑ τον Μυτιληναίο ως το μεγαλομέτοχο της εισηγμένης. Ο Κουκόλης του πούλησε τις μετοχές του (22%) έναντι 12.000 δραχμών – η μετοχή της είχε φτάσει στις 10.000 δρχ. – και ο Μυτιληναίος έγινε το αφεντικό της ΜΕΤΚΑ.

Η ΜΕΤΚΑ διέθετε ένα εργοστάσιο στο Βόλο. Η υπόθεση των Ιμίων ανέβασε το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας με το εργοστάσιο να γεμίζει από παραγγελίες τμημάτων για άρματα μάχης και υποβρυχίων.

Πλέον το εργοστάσιο του Βόλου είναι ένα από τα πέντε του cluster της M Technologies με δραστηριότητα στην αμυντική βιομηχανία.

Η πλατφόρμα υποδομών

Η ΜΕΤΚΑ, όπως τόνισαν ο Ευάγγελος Χρυσάφης, πρόεδρος και ο Ντίνος Μπενρουμπή, διευθύνων σύμβουλος, αποτελεί πλέον μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποδομών της Metlen.

Σύμφωνα με το διοικητικό δίδυμο η ΜΕΤΚΑ διαφοροποιείται σε σχέση με τις άλλες κατασκευαστικές του κλάδου καθώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, τους ανθρώπους της αλλά και στα κερδοφόρα έργα. Η δραστηριότητα της είναι στα ΣΔΙΤ, τις Παραχωρήσεις και το Facility Management με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στα 2,1 δισ. ευρώ.

Η στροφή στα έργα ΣΔΙΤ, τα 17 σχολεία και το Flyover στη Θεσσαλονίκη, και τις Παραχωρήσεις, όπως η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ στον ΒΟΑΚ, αλλά και ιδιωτικά έργα όπως η επέκταση του προβλήτα 5 στον ΟΛΘ και το Voria Project στο Μαρούσι αποτελούν ορισμένα από τα έργα που σηματοδοτούν τη φιλοσοφία και τη στρατηγική της εταιρείας.

Στους στόχους της ΜΕΤΚΑ βρίσκεται η πίτα των έργων ύψους 5 δισ. ευρώ που ανοίγονται μεσοπρόθεσμα στην ελληνική αγορά, οι υποδομές για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας αλλά και το real estate. Η ΜΕΤΚΑ ετοιμάζεται και για την επέκταση της στις αγορές των Βαλκανίων, όπως στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Β. Μακεδονία, τη Σερβία και την Κροατία.

Η δημόσια εγγραφή

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, η ΜΕΤΚΑ ετοιμάζεται να διαθέσει πακέτο μετοχών, μέσω δημόσιας προσφοράς, που θα αντιστοιχεί στο 25% με 30% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η αποτίμηση της εταιρείας υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ και τίθεται ως στόχος ο διπλασιασμός της στα 2 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος. Μέσα από τη δημόσια εγγραφή αποσκοπεί, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, στην άντληση κεφαλαίων ύψους 350 εκατ. ευρώ. Κεφάλαια τα οποία θα διατεθούν για το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Η δημόσια προσφορά τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και κατά πάσα πιθανότητα γύρω τις 18 του μήνα.