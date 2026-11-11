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Καραμολέγκος: Ο υπερτριπλασιασμός κερδών, το ποντάρισμα στο marketing και η στρατηγική αναδιάρθρωση

Σε 136,61 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Καραμολέγκος το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,50% έναντι του 2024 - Οι εκτιμήσεις για το 2026

Business 11.11.2026, 16:51
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Καραμολέγκος: Ο υπερτριπλασιασμός κερδών, το ποντάρισμα στο marketing και η στρατηγική αναδιάρθρωση
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Αύξηση στον τζίρο και υπερτριπλασιασμό κερδών πέτυχε ο όμιλος Καραμολέγκος το 2025, ενώ προχώρησε και σε στρατηγική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του σε Ρουμανία και Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε το 2025 σε 136,61 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,50% έναντι του 2024.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων των προϊόντων του ομίλου.

Καραμολέγκος

Το περιθώριο μικτού κέρδους του ομίλου Καραμολέγκος αυξήθηκε κατά 0,58 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 40,65% για τη χρήση 2025 έναντι περιθωρίου 40,07% την προηγούμενη χρήση.

Αντίστοιχα για την εταιρεία το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 39,85% για τη χρήση 2025 έναντι περιθωρίου 39,39% την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζεται αύξηση 0,5 ποσοστιαίας μονάδας.

Σε απόλυτα μεγέθη, το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε 55,5 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι ποσού 52,9 εκατ. ευρώ το 2024. Για την εταιρεία, το μικτό κέρδος ανήλθε σε 43,1 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 42,0 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Σημαντική άνοδο παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της Καραμολέγκος, τα οποία υπερτριπλασιάστηκαν για το 2025, φτάνοντας τα 4,61 εκατ. ευρώ έναντι 1,52 το 2024.

Οι εκτιμήσεις για το 2026 – Το «αγκάθι» της ενέργειας

Ο Καραμολέγκος αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών για τη χρήση 2026 σε σχέση με το 2025, περίπου 7% σε επίπεδο Ομίλου, κυρίως λόγω του επαναλανσαρίσματος του “Carre” και της επιτυχημένης εμπορικής πορείας των μπαρών της Nutree.

Ωστόσο, λόγω της σημαντικής αύξησης των δαπανών στον τομέα της ενέργειας και των καυσίμων, το EBITDA αναμένεται να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με τη χρήση 2025, καθώς οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες θα περιορίσουν τα περιθώρια κέρδους, παρά τις υψηλότερες πωλήσεις.

Γιατί αυξήθηκαν τα έξοδα διάθεσης

Τα έξοδα του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, ανήλθαν το 2025 σε 51,89 εκατ. περίπου, έναντι 50,54 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας μέση άνοδο κατά 2,67%.

Έπειτα, η αύξηση των εξόδων διάθεσης οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, κυρίως στους ακόλουθους παράγοντες:

  • Αύξηση των δαπανών προώθησης (marketing) κατά 1,44 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά και τη στήριξή τους μέσω στοχευμένων εμπορικών ενεργειών.
  • Αύξηση των εξόδων που σχετίζονται με τις πωλήσεις, η οποία διαμορφώθηκε σε 0,62 εκατ. ευρώ για τις προμήθειες προς αντιπροσώπους και σε 0,96 εκατ. ευρώ για τις πιστωτικές εκπτώσεις προς τα καταστήματα λιανικής (super markets), σε συνέπεια με την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών.
  • Αύξηση των εξόδων μεταφοράς κατά 0,50 εκατ. ευρώ, λόγω του μεγαλύτερου όγκου διακινούμενων προϊόντων.

Καραμολέγκος: Στρατηγική αναδιάρθρωση στη Ρουμανία

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, ο όμιλος προχώρησε σε στρατηγική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του, ολοκληρώνοντας την αποεπένδυση από τη δραστηριότητά του στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, η συμμετοχή της εταιρείας στην KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A., η οποία κατά την προηγούμενη χρήση ανερχόταν σε ποσοστό 100%, κατά την τρέχουσα χρήση διαμορφώθηκε σε 0%.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για εστίαση στην ελληνική αγορά και αποτελεσματικότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων του.

Επίσης, στις 3 Δεκεμβρίου 2025 η εταιρεία απέκτησε επιπλέον ποσοστό 12% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (NUTREE ΙΚΕ) από μη συνδεδεμένο μέρος, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της από 60% σε 72%. Η θυγατρική εξακολουθεί να ενοποιείται πλήρως. Η συναλλαγή αντιμετωπίστηκε λογιστικά ως συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων και δεν επηρέασε τα αποτελέσματα της χρήσης.

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