ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διευκρινίσεις σχετικά με τον αριθμό των νέων μετοχών που ενδέχεται να εκδοθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 46 εκατ. ευρώ παρέχει η ΟΝΥΞ Τουριστική Α.Ε., απαντώντας σε ερωτήματα του επενδυτικού κοινού.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, η αναφορά στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε έως 191.666.666 νέες μετοχές δεν αποτελεί ανακοίνωση ότι θα εκδοθεί ο συγκεκριμένος αριθμός μετοχών, ούτε ότι η τιμή διάθεσης θα είναι €0,24 ανά μετοχή. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το υποτιθέμενο ανώτατο όριο, το οποίο υπολογίζεται με βάση την ονομαστική αξία της μετοχής.

Ενδεικτικά και αποκλειστικά για την κατανόηση του υπολογισμού, εάν η τιμή διάθεσης ήταν ίση με την τιμή κλεισίματος της 10ης Νοεμβρίου 2026, δηλαδή €1,488 ανά μετοχή, η κάλυψη συνολικού ποσού €46 εκατ. θα αντιστοιχούσε σε περίπου 31 εκατ. νέες μετοχές και όχι σε 191,67 εκατ. Η αναφορά αυτή αποτελεί μόνο αριθμητικό παράδειγμα και δεν συνιστά ένδειξη ή δέσμευση ως προς την τελική τιμή διάθεσης (η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη, ίση ή υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος).

Η αύξηση σχεδιάζεται σε τιμή διάθεσης σημαντικά υψηλότερη της ονομαστικής αξίας. Για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης και του κατώτατου ορίου της, σημείο αναφοράς αποτελεί η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τον χρόνο καθορισμού της τιμής διάθεσης.

Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της αύξησης και της παροχής της σχετικής εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Νοεμβρίου 2026, η τελική τιμή διάθεσης προβλέπεται να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα προκύψει από τη διαίρεση του συνολικού ποσού κάλυψης της αύξησης με την τιμή διάθεσης.

Στον συνολικό αριθμό των νέων μετοχών περιλαμβάνονται και εκείνες που προτείνεται να διατεθούν στους βασικούς μετόχους έναντι των ήδη καταβληθέντων €5.845.270, με την ίδια τελική τιμή διάθεσης.