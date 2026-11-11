Sport & Fashion Freedom: Σε κλοιό πιέσεων ο τζίρος και τα κέρδη – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι

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Καθοδικά κινήθηκαν ο τζίρος και η κερδοφορία της Sport & Fashion Freedom το 2025 των αδερφών Κωνσταντίνου-Πέτρου και Νικολάου-Επαμεινώνδα Κυρκίνη, που βρίσκονται πίσω από την efood.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται ως επίσημος διανομέας brands ένδυσης και υπόδησης, όπως Missoni, Converse, Ted Baker, Karl Lagerfeld.

Πιο ειδικά, ο κύκλος εργασιών το 2025 υποχώρησε στα 32,25 εκατ. ευρώ έναντι 35,72 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό κέρδος επί των πωλήσεων είχε επίσης μικρή πτώση της τάξης του 12,39% στα 9,61 εκατ. ευρώ έναντι 10,97 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε στο 29,79% έναντι του 30,71% το 2024, ενώ τα EBITDA έπεσαν διαμορφώθηκαν στα 1,08 εκατ. ευρώ έναντι 1,48 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση της τάξης του -26,70%.

Ομοίως τα EBIT μειώθηκαν στα 1,01 εκατ. ευρώ έναντι 1,40 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν σημαντική πτώση κατά 67,94% στις 162.267 ευρώ έναντι 506.084 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Καθοδικά κινήθηκαν και τα κέρδη μετά από φόρους στα 119.121 ευρώ έναντι 290.328 το 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 58,97%.

Τι θα γίνει με τα κέρδη της Sport & Fashion Freedom

Σύμφωνα με την εταιρεία το συνολικό αποτέλεσμα των κερδών στο ποσό 3.103.302,20 εκατ. ευρώ, το οποίο προτείνεται να διατεθεί ως εξής

Τα 5.956,09 για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Οι 25.000,00 ευρώ για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού

Και 3.072.346,11 ευρώ να μεταφερθούν στα κέρδη εις νέο.

Επισημαίνεται ότι το 2025 καταβλήθηκαν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ως και το 2022, συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Εγγύηση για πίστωση σε συνδεδεμένη

Στις 16 Οκτωβρίου 2026 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να παράσχει εγγύηση στην συνδεδεμένη Trendiness AE για τη χορήγηση πίστωσης 300 χιλ. ευρώ, «μετά παραρτήματος αυτής και μετά προσθέτων πράξεων αυτής για τη χορήγηση έντοκης πίστωσης για ανακυκλούμενο όριο κεφαλαίου κίνησης μέχρι 300.000 ευρώ» αλλά και για για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Η απόφαση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 11 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές κατασρτάσεις του 2025, η εταιρεία Sport & Fashion Freedom έχει συμμετοχές στην Trendiness λογιστικής αξίας 60 χιλ. ευρώ

Το σχέδιο για το 2026 και ο κίνδυνος

Σε μια συνθήκη όπου η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό και περιστολή της αγοραστικής δύναμης, η Sport & Fashion Freedom προσδοκά στην τρέχουσα χρήση σε βελτίωση του τζίρου της.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, από την πλευρά της εταιρείας έχει έχει σχεδιαστεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της εταιρείας.

Ως προς τους κινδύνους, η εταιρεία, αναφέρεται στις μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων, αφού ο κίνδυνος, που προκύπτει για την από μεταβολές στις τιμές αγαθών είναι σημαντικός – αν και τυχόν μεταβολές στις τιμές των εμπορευμάτων μετακυλύονται στους τελικούς καταναλωτές, σημειώνει η διοίκηση.