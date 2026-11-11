 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Optima bank: Αύξηση κερδών κατά 34% στο 9μηνο

Ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις - Τα μηνύματα Τανισκίδη και Κυπαρίσση

Τράπεζες 11.11.2026, 08:25
Σχολιάστε
Optima bank: Αύξηση κερδών κατά 34% στο 9μηνο
Από αριστερά προς τα δεξιά - Ο πρόεδρος της Optima Γεώργιος Τανισκίδης και ο CEO Δημήτρης Κυπαρίσσης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις κατέγραψε η Optima bank το 9μηνο του 2026.

Οι επιδόσεις του 9μήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερή ανοδική πορεία της τράπεζας και τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Κερδοφορία που προσεγγίζει την επίδοση ολόκληρου του 2025

Τα καθαρά κέρδη του 9μήνου ανήλθαν σε €165,1 εκατ., έναντι €123,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένα κατά 34%.

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στους πρώτους εννέα μήνες του 2026 η Optima bank πέτυχε ήδη το 97% των συνολικών καθαρών κερδών του 2025, τα οποία είχαν διαμορφωθεί στα €170 εκατ.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και αύξηση καταθέσεων

Η Optima bank συνέχισε να διευρύνει τις χρηματοδοτήσεις της, καλύπτοντας τις ανάγκες και στηρίζοντας τα επενδυτικά σχέδια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων κατά το 9μηνο έφτασαν τα €3,1 δισ., αυξημένες κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Τα υπόλοιπα δανείων διαμορφώθηκαν στα €6,1 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 38% σε ετήσια βάση και κατά €1,0 δισ. από την αρχή της χρονιάς

Οι καταθέσεις ανήλθαν στα €7,5 δισ., αυξημένες κατά 32% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και ενισχυμένες κατά €1,2 δισ. από το τέλος του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη ιδιωτών και επιχειρήσεων στην τράπεζα

Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα €9,1 δισ., καταγράφοντας αύξηση 36% σε ετήσια βάση.

Υψηλή αποδοτικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα

Η Optima bank συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα την εξαιρετική της λειτουργική αποτελεσματικότητα, διατηρώντας με διαφορά τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα και από τις καλύτερες στην Ευρώπη:

  • η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 27,8%, έναντι 25,3% στο 9μηνο του 2025
  • ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε στο 22,1%, από 25,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτυπώνοντας τη δυνατότητα της τράπεζας να αναπτύσσει αποτελεσματικά τις εργασίες της.

Σε τροχιά επίτευξης του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου

Μετά τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Optima bank είχε αναθεωρήσει ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026, από €195 εκατ. σε €210 εκατ. Τα σημερινά αποτελέσματα του 9μήνου ενισχύουν την πορεία της τράπεζας προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: «Το γεγονός ότι σε εννέα μήνες προσεγγίσαμε την κερδοφορία ολόκληρου του 2025 αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την πρόοδο της Optima bank. Πίσω από αυτή την επίδοση βρίσκονται η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων μας. Οι επιχειρήσεις μάς εμπιστεύονται τα αναπτυξιακά σχέδιά τους και οι ιδιώτες μάς επιλέγουν για τις καταθέσεις και τις επενδύσεις τους. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για εμάς αναγνώριση, αλλά και ευθύνη. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια, ως τράπεζα αναφοράς για την ελληνική αγορά».

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: «το 9μηνο του 2026 πετύχαμε καθαρά κέρδη €165,1 εκατ., αυξημένα κατά 34%, και εκταμιεύσεις δανείων €3,1 δισ., ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητά μας. Η σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων και των καταθέσεων δείχνει ότι εξακολουθούμε να παρέχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση με προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας, ενισχύοντας παράλληλα περαιτέρω τη θέση μας στην ελληνική τραπεζική αγορά. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της Optima bank για τη συμβολή τους και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς και δημιουργώντας σταθερά αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας».

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ
Optima bank: Αύξηση κερδών κατά 34% στο 9μηνο
Τράπεζες

Optima bank: Άλμα 34% στα καθαρά κέρδη το 9μηνο
Pizza Fan: Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα – Eπιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι
Business

Pizza Fan: Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα – Eπιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι
Sport & Fashion Freedom: Σε κλοιό πιέσεων ο τζίρος και τα κέρδη – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι
Business

Πόσα ρούχα πούλησαν οι ιδρυτές της efood
HELLENiQ ENERGY: Δύο δρόμοι προς τη Ρουμανία– ΑΠΕ και πετρέλαιο στο σχέδιο Σιάμισιη
Business

HELLENiQ ENERGY: Δύο δρόμοι στη Ρουμανία – Το σχέδιο Σιάμισιη
Καταθέσεις: Η πρόταση για κρατικές προθεσμιακές και οι επιφυλάξεις των τραπεζών
Τράπεζες

Πώς θα «ξεκλειδώσουν» οι αποδόσεις στις καταθέσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026
Τουρισμός

Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες - Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευρωπαϊκή αεράμυνα: Το στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
World

Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Είμαστε έτοιμοι για το σκάσιμο της φούσκας της Τεχνητής Νοημοσύνης;
Tεχνητή νοημοσύνη

Είμαστε έτοιμοι για το σκάσιμο της φούσκας της ΑΙ;

Όσο περισσότερα κεφάλαια επενδύονται, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος όταν όλα τελειώσουν

Αλέξανδρος Καψύλης
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το οικονομικό τίμημα μιας σύγκρουσης που χρεώθηκε ολόκληρη η Ευρώπη
World

Μια σύγκρουση που χρέωσε ολόκληρη η Ευρώπη

Στις 11 Νοεμβρίου 1918, η ανακωχή έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες του Μεγάλου Πολέμου, αλλά όχι στην οικονομική αιμορραγία. Η σύγκρουση θα επηρέαζε την παγκόσμια οικονομία για δεκαετίες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή
Τράπεζες

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου

Αγης Μάρκου
Τζένσεν Χουάνγκ: Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia
World

Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Χουάνγκ υπενθυμίζουν ότι η ύπαρξη ενός και μόνο σημείου εξάρτησης δεν είναι ποτέ θετική εξέλιξη για μια μεγάλη εταιρεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Τράπεζες
ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ

Η αύξηση σχεδιάζεται σε τιμή διάθεσης σημαντικά υψηλότερη της ονομαστικής αξία

Pizza Fan: Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα – Eπιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι
Business

Pizza Fan: Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα – Eπιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι

Στην κανονική λειτουργία επιστρέφουν 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από 21 ημέρες αναστολής λειτουργίας.

Sport & Fashion Freedom: Σε κλοιό πιέσεων ο τζίρος και τα κέρδη – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι
Business

Πόσα ρούχα πούλησαν οι ιδρυτές της efood

Η εγγύηση στην Trendiness και η στρατηγική άμυνας απέναντι στον πληθωρισμό - Πώς διαμορφώθηκαν τα μερίσματα της Sport & Fashion Freedom

Κωνσταντίνος Δημητρίου
HELLENiQ ENERGY: Δύο δρόμοι προς τη Ρουμανία– ΑΠΕ και πετρέλαιο στο σχέδιο Σιάμισιη
Business

HELLENiQ ENERGY: Δύο δρόμοι στη Ρουμανία – Το σχέδιο Σιάμισιη

Επενδύσεις έως 1,3 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και την αποθήκευση έως το 2030 - Η Ρουμανία βασικός κρίκος στον περιφερειακό σχεδιασμό της HELLENiQ ENERGY

Μάχη Τράτσα
Καταθέσεις: Η πρόταση για κρατικές προθεσμιακές και οι επιφυλάξεις των τραπεζών
Τράπεζες

Πώς θα «ξεκλειδώσουν» οι αποδόσεις στις καταθέσεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει ευρωπαϊκά μοντέλα για καλύτερες αποδόσεις στις καταθέσεις - Οι τράπεζες προειδοποιούν για πιθανές επιπτώσεις στη ρευστότητα

Αγης Μάρκου
Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.
Business

Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανακοίνωσε την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens - Μετά τις 18 Νοεμβρίου η IPO για το 25% με 30% - Οι στόχοι της πλατφόρμας υποδομών της Metlen

Χρήστος Κολώνας
Railway.gov.gr: Νέα ψηφιακή υποδομή για την παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών
Μεταφορές

Railway.gov.gr: Τεχνολογία και ναυτιλιακή δωρεά για τον εκσυγχρονισμό των τρένων

Το σύστημα γεωεντοπισμού των αμαξοστοιχιών και η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας – Μελίνα Τραυλού: Ξεχωριστή σημασία έχει η ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση του έργου

Latest News
Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη
Opinion

Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη

Η χώρα μας επιτέλους κατάφερε να πρωτοπορεί σε κάτι στην Ευρώπη. Όμως, είναι στην ακρίβεια

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ

Η αύξηση σχεδιάζεται σε τιμή διάθεσης σημαντικά υψηλότερη της ονομαστικής αξία

Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων και άνω με την IPO

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.
Business of Sport

NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.

Ο Αντετοκούνμπο μοιράζεται την τρίτη θέση με τον Ντουράντ στα εμπορικά έσοδα

Γιώργος Μαζιάς
Optima bank: Αύξηση κερδών κατά 34% στο 9μηνο
Τράπεζες

Optima bank: Άλμα 34% στα καθαρά κέρδη το 9μηνο

Ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις - Τα μηνύματα Τανισκίδη και Κυπαρίσση

Πετρέλαιο: Ανακάμπτει παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης – Στα 92 δολ. το βαρέλι
Commodities

Ανακάμπτει το πετρέλαιο - Στα 92 δολ. το βαρέλι

Οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ αμβλύνουν τις ελπίδες για εκεχειρία στο Ιράν

Φοροδιαφυγή: ΑΙ και live εικόνα τα νέα όπλα της ΑΑΔΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φοροδιαφυγή: ΑΙ και live εικόνα τα νέα όπλα της ΑΑΔΕ

Την ώρα που οργιάζει η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο η ΑΑΔΕ ρίχνει στην «μάχη» νέα υπερσύγχρονα μέσα

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Στέισι Κιτς, ο τηλεοπτικός ντετέκτιβ «Μάικ Χάμερ»
Κόσμος

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Στέισι Κιτς, ο τηλεοπτικός ντετέκτιβ «Μάικ Χάμερ»

Ο Στέισι Κιτς πέθανε στο σπίτι του στην Πολωνία έπειτα από δύσκολη μάχη με ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε

Pizza Fan: Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα – Eπιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι
Business

Pizza Fan: Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα – Eπιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι

Στην κανονική λειτουργία επιστρέφουν 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από 21 ημέρες αναστολής λειτουργίας.

Ο «πόλεμος» των NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Επίθεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Ο «πόλεμος» των NAVTEX για τον GSI

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX με την οποία υποστηρίζει ότι συγκατατίθεται στις έρευνες για το καλώδιο και δημοσιεύει τις συντεταγμένες που ισχυρίζεται ότι εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα – Αναμένεται αντί – NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το σύνθετο κόστος των Ευρωπαϊκών κοινωνικών ρυθμίσεων
Experts

Κόστος και κοινωνία

Δείγματα αυτής της στροφής αποτελούν τα Omnibus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χρήστος Ιωάννου
Ευρωπαϊκή αεράμυνα: Το στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
World

Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ
Economy

Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ

Τεράστια αδικία χαρακτηρίζει το Δίκτυο Συνταξιούχων τον αποκλεισμό περίπου 350.000 συνταξιούχων

Κώστας Παπαδής
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 
Ακίνητα

Με... άσφαιρα στη μάχη με το κόστος στέγασης

Σχεδόν το 40% του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αθανασία Ακρίβου
Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας
Inside Stories

Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας

Το στοίχημα των 2.665 μονάδων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies