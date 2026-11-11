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Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ

Τεράστια αδικία χαρακτηρίζει το Δίκτυο Συνταξιούχων τον αποκλεισμό περίπου 350.000 συνταξιούχων

Economy 11.11.2026, 07:00
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Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθεί σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και δικαιούχους του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Η φετινή καταβολή συνοδεύεται από σημαντική αλλαγή, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν για τους συνταξιούχους. Έτσι, διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων, καθώς η ενίσχυση δεν θα εξαρτάται πλέον από το ύψος του εισοδήματος ή την αξία της ακίνητης περιουσίας.

Ωστόσο σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων μιλώντας για «τεράστια αδικία», καθώς από την κυβερνητική απόφαση εξαιρούνται «350.000 συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ».

Ας δούμε όμως ποιοι θα πάρουν το νέο – διευρυμένο – επίδομα και ποιοι όχι.

Μπορεί το εισοδηματικό κριτήριο για τη λήψη του επιδόματος να καταργήθηκε, αλλά για τους συνταξιούχους διατηρείται το ηλικιακό κριτήριο.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και το 60ό έτος εφόσον λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Βασική προϋπόθεση είναι τα συγκεκριμένα ηλικιακά όρια να έχουν συμπληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι για την πληρωμή του Νοεμβρίου 2026 θα πρέπει οι συνταξιούχοι γήρατος να έχουν κλείσει το 65ο έτος και οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας το 60ο έτος έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Αντίστοιχα, όσοι συμπληρώσουν το 65ο ή το 60ό έτος μέσα στο 2026 θα ενταχθούν στους δικαιούχους της ενίσχυσης τον Νοέμβριο του 2027.

Χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς θα καταβληθεί το ποσόν των 400 ευρώ στους υπόλοιπους δικαιούχους, δηλαδή στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικους που λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ετσι, για εκατομμύρια δικαιούχους το τελευταίο δίμηνο του 2026 περιλαμβάνει δύο διαφορετικές παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης: την ετήσια καταβολή των 400 ευρώ τον Νοέμβριο και τις νέες αυξήσεις στις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2027 (καταβολή τον Δεκέμβριο του 2026), το τελικό ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από τον πληθωρισμό και τις αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου.

Ποιοι δεν θα πάρουν

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) υπάρχει πρόδηλη ηλικιακή αδικία καθώς όσοι είναι άνω των 65 ετών (στις 31/12/2025), δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση, ενώ οι υπόλοιποι που βγήκαν στη σύνταξη νωρίτερα (πχ στα 62 έτη) με διατάξεις της επίσημης ελληνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να περιμένουν έως το 65ο έτος της ηλικίας τους, για να ενταχθούν στην σχετική οικονομική ενίσχυση.

Επίσης, εξαιρούνται τα αμφιτεροπλεύρως ορφανά, δηλαδή τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Ενώ εκτός επιδόματος θα μείνουν και οι συνταξιούχοι χηρείας και αναπηρίας που είναι μικρότεροι των 60 ετών.

Το ΕΝΔΙΣΥ ζητά να «διορθωθούν οι αδικίες» έστω και την τελευταία στιγμή και επισημαίνει ότι εξακολουθεί να διεκδικεί την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

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