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Euronext: Τι έδειξε το «crash test» έναντι της Wall Street

Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν κερδίζουν από την εισαγωγή τους στη Wall Street - Ανάλυση της Euronext

Markets 12.11.2026, 15:16
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Euronext: Τι έδειξε το «crash test» έναντι της Wall Street
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Η επιλογή της Wall Street αντί των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων δεν φαίνεται να δικαιώνει τις περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, παρά την πρόσβαση στη μεγαλύτερη κεφαλαιαγορά του κόσμου. Αυτό προκύπτει από την τελευταία ανάλυση της Euronext, καθώς επιβεβαιώνεται ότι οι εταιρείες που επέλεξαν να εισαχθούν στις ΗΠΑ από το 2021 κατέγραψαν σημαντικά χειρότερες χρηματιστηριακές επιδόσεις, χωρίς να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποτιμήσεις ή μεγαλύτερη ρευστότητα.

Oι εταιρείες που επέλεξαν να εισαχθούν στις ΗΠΑ από το 2021 κατέγραψαν σημαντικά χειρότερες χρηματιστηριακές επιδόσεις, χωρίς να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποτιμήσεις ή μεγαλύτερη ρευστότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι Hugo Mery (Business Development Manager) και Quentin Jacqueson (Business Development Associate) της Euronext, από το 2021 μόλις 45 ευρωπαϊκές εταιρείες πραγματοποίησαν αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στις ΗΠΑ, έναντι περισσότερων από 900 που επέλεξαν την Ευρώπη. Την ίδια περίοδο, η ίδια η Euronext προσέλκυσε 109 εισαγωγές εταιρειών από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και έξι αμερικανικές.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Euronext αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά εισαγωγής και χρηματοδότησης εταιρειών, με συνολική χρηματιστηριακή αξία 7,4 τρισ. ευρώ, μέγεθος δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερο από εκείνο των πλησιέστερων ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της. Παράλληλα, συγκεντρώνει το 26% των συναλλαγών σε μετοχές στην Ευρώπη. Ωστόσο, το βάθος των αμερικανικών κεφαλαιαγορών εξακολουθεί να προσελκύει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εξετάζουν την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.

Επτά στις δέκα ευρωπαϊκές IPOs στις ΗΠΑ κάτω από την τιμή εισαγωγής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χρηματιστηριακή πορεία των ευρωπαϊκών εταιρειών που επέλεξαν τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Euronext, το 71% των συγκεκριμένων εταιρειών είτε διαπραγματεύεται κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς είτε έχει ήδη διαγραφεί από το χρηματιστήριο σε επίπεδα χαμηλότερα από την τιμή εισαγωγής.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση των αποδόσεων κατά τον πρώτο χρόνο διαπραγμάτευσης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που εισήχθησαν στις ΗΠΑ κατέγραψαν κατά μέσο όρο απόδοση -28%, έναντι θετικής απόδοσης 3% για τις εταιρείες που εισήχθησαν στην Euronext.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, το 62% των 45 ευρωπαϊκών εταιρειών που επέλεξαν την αμερικανική αγορά προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ελβετία. Σχεδόν οι μισές δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας, με βασική εμπορική αγορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχείο που εξηγεί εν μέρει την επιλογή τους.

Χωρίς πλεονέκτημα στις αποτιμήσεις και στη ρευστότητα

Η Euronext εξετάζει επίσης την εικόνα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που είναι ήδη εισηγμένες στις ΗΠΑ. Πρόκειται για 202 εταιρείες με κύρια εισαγωγή στην αμερικανική αγορά, έναντι σχεδόν 8.000 που είναι εισηγμένες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ανάλυση, δεν προκύπτει κάποιο συστηματικό πλεονέκτημα αποτίμησης υπέρ της αμερικανικής αγοράς. Αντίθετα, για εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία κάτω των 10 δισ. ευρώ, οι εισηγμένες στην Euronext διαπραγματεύονται με υψηλότερες αποτιμήσεις. Πρόκειται μάλιστα για το εύρος κεφαλαιοποίησης στο οποίο εντάσσεται το 80% των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν επιλέξει την αμερικανική αγορά.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη ρευστότητα. Η Euronext διαπιστώνει ότι η συναλλακτική ταχύτητα των μετοχών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά είναι συγκρίσιμη στις δύο αγορές, χωρίς να προκύπτει κάποιο σαφές πλεονέκτημα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ.

Υψηλότερο κόστος και δυσκολότερη ένταξη στους μεγάλους δείκτες

Πέρα από τις αποτιμήσεις και τις χρηματιστηριακές επιδόσεις, η Euronext αναδεικνύει και το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται η παρουσία στην αμερικανική αγορά.

Όπως σημειώνει, οι ευρωπαϊκές εταιρείες που εισάγονται στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σημαντικά μεγαλύτερη έκθεση σε δικαστικές διαμάχες, καθώς και υψηλότερο κόστος ασφάλισης ευθύνης των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των στελεχών τους.

Παράλληλα, η πιθανότητα ένταξής τους στους βασικούς αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες είναι περιορισμένη, καθώς οι περισσότερες δεν πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Αντίθετα, αρκετές από αυτές θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς δείκτες, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη παρουσία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που τους παρακολουθούν.

Συνολικά, η Euronext καταλήγει ότι για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών η εισαγωγή στις ΗΠΑ δεν προσφέρει κάποιο σταθερό πλεονέκτημα ως προς την αποτίμηση, τη ρευστότητα ή τη χρηματιστηριακή απόδοση. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να προσφέρει αντίστοιχη πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, διατηρώντας παράλληλα την επαφή με την ευρωπαϊκή επενδυτική βάση και περιορίζοντας σημαντικά το κόστος και την πολυπλοκότητα της εισαγωγής.

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