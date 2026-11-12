Eurostat: Σε ιστορικό υψηλό η αξία της αγροτικής παραγωγής το 2025

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Στα 558,7 δισ. ευρώ ανήλθε σε βασικές τιμές η αξία της αγροτικής παραγωγής στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με το 2024 (532,9 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Η εικόνα όμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είναι διαφορετική, καθώς η αξία καταγράφεται με αρνητικό πρόσημο.

Η τελευταία αύξηση της αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί συνέχεια της ανοδικής πορείας σε νέο υψηλό. Η αγροτική παραγωγή περιλαμβάνει την αξία των καλλιεργειών, των ζώων και των γεωργικών υπηρεσιών, καθώς και ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από τον τομέα.

Το συνολικό κόστος των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής, το οποίο ορίζεται ως ενδιάμεση ανάλωση, αυξήθηκε κατά 1,8% στα 309,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Συνεπώς, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της γεωργικής βιομηχανίας αυξήθηκε στα 249,5 δισεκατομμύρια ευρώ (+8,8%).

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Σχεδόν το ήμισυ (48,9%) της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ το 2025 προήλθε από καλλιέργειες (273,2 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ κάτι περισσότερο από δύο πέμπτα (42,6%) προήλθαν από ζώα και ζωικά προϊόντα (238,2 δισεκατομμύρια ευρώ).

Το υπόλοιπο μερίδιο (8,5%) προήλθε από γεωργικές υπηρεσίες και δευτερεύουσες δραστηριότητες (47,3 δισεκατομμύρια ευρώ). Η αξία της φυτικής παραγωγής το 2025 ήταν 1,8% υψηλότερη από ό,τι το 2024, ενώ η ζωική παραγωγή ήταν 9,2% υψηλότερη.

Επίσης, η συνολική αξία της αγροτικής παραγωγής αυξήθηκε σε 22 από τις 27 χώρες της ΕΕ. Ο πιο απότομος ρυθμός αύξησης καταγράφηκε στη Ρουμανία (+13,6%), ακολουθούμενος από ρυθμούς άνω του +10% στην Τσεχία, την Ιρλανδία, την Εσθονία, τη Σλοβακία και την Αυστρία.

Αντίθετα, η αξία της αγροτικής παραγωγής μειώθηκε στην Ελλάδα (-2,9%) και στην Κύπρο (-1,8%), καθώς και στην Πορτογαλία, τη Φινλανδία και τη Μάλτα (όλες λιγότερο από –1,0%).