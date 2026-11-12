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Φοροδιαφυγή: Ο… στρατός των 15.000 «αχυρανθρώπων» – Πώς τους επιλέγουν

Οι κομπίνες στήνονται με τον πλέον μακάβριο και απάνθρωπο τρόπο

Κοινωνία 12.11.2026, 07:11
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Φοροδιαφυγή: Ο… στρατός των 15.000 «αχυρανθρώπων» – Πώς τους επιλέγουν
Ρεπορτάζ Βασίλης Λαμπρόπουλος

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«Υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον 15.000 ‘αχυράνθρωποι’ που έχουν στρατολογηθεί και ενεργοποιηθεί από 20 λογιστικά γραφεία κυρίως την τελευταία διετία πλαισιώνουν τουλάχιστον 5.000-8.000 εικονικές εταιρείες κυρίως στον χώρο της εστίασης, τμημάτων του λιανικού εμπορίου, λαθρεμπορίας καυσίμων και τσιγάρων και σε άλλες νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες.

Πολλά από αυτά τα λογιστικά γραφεία ή δικηγορικά έχουν προσβάσεις σε ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω συγγενών

Πλέον οι κομπίνες στήνονται με τον πλέον μακάβριο και απάνθρωπο τρόπο, με βάση τη θνητότητα διαφόρων ασθενειών, το προσδόκιμο ζωής ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, την αδυναμία των υπερηλίκων, τις ανάγκες φτωχών ή περιθωριοποιημένων Ελλήνων κι αλλοδαπών.

Προκειμένου όλοι αυτοί, με βάση τη λογική ‘όσο πιο άρρωστος, ευάλωτος, γηραιός τόσο το καλύτερο’, να πλαισιώνουν πρόσκαιρα εταιρικά σχήματα με στόχο φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και με πρόστιμα που ποτέ δεν καταλογίζονται, γιατί οι τυπικά υπεύθυνοι θα βρίσκονται σε νοσοκομεία ή θα έχουν αποβιώσει.

Γνωρίζουμε συγκεκριμένα λογιστικά γραφεία – πέρα από αυτά που έχουν αναδειχθεί από τις πρόσφατες δικογραφίες – που ακολουθούν αυτές τις τακτικές μαζικής ανεύρεσης ‘αχυρανθρώπων’ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και αλλού, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα αναπροσαρμόζουν τις τακτικές τους με παραγωγή ανύπαρκτων προσώπων που υποτίθεται ότι ζουν στην Κύπρο, στο Βέλγιο, στην Τσεχία, στην Ολλανδία και ως ‘διαχειριστές’ εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, πολλά από αυτά τα λογιστικά γραφεία ή δικηγορικά έχουν προσβάσεις σε ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω συγγενών ή συνταξιούχων υπαλλήλων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δυο τρία από αυτά λειτουργούν κι ως ενδιάμεσοι για την είσπραξη χρημάτων από ‘προστασίες’ με επίκληση λογιστικές συναλλαγές. Ετσι ώστε να μη θεωρούνται ύποπτες…».

Σε αυτές τις επισημάνσεις προχώρησε στέλεχος των Αρχών ασφαλείας που γνωρίζει όλες τις παραμέτρους των υποθέσεων που έχουν αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες – Το Χωριάτικο, αλυσίδες εστίασης, δίκτυα πρατηρίων καυσίμων και λαθρεμπορίου τσιγάρων – με τη χρήση των επονομαζόμενων «μπροστινών».

Οι οποίοι έναντι αντιτίμου 500-1.000 ευρώ μηνιαίως «βάζουν υπογραφές όπου τους πουν» και διευκολύνουν τα κυκλώματα της απάτης.

Εικονικά τιμολόγια

Προ μερικών ετών οι απάτες με την εκτεταμένη φοροδιαφυγή γίνονταν κυρίως με τη χρήση εικονικών τιμολογίων ώστε να αυξηθούν τα υποτιθέμενα έξοδα των επιχειρήσεων και να μειώνονται οι φόροι.

Όμως οι ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι των παραστατικών οδήγησαν στο τέχνασμα με τη μαζική παραγωγή «αχυρανθρώπων» εικονικών εταιρειών χρήσης μερικών μηνών.

Κι είναι ενδεικτική η κατάθεση βασικού μάρτυρα στην υπόθεση του Χωριάτικου που ανέφερε ότι «καταλογίζονταν μερικές φορές τα προβλεπόμενα πρόστιμα, αλλά δεν ενδιέφερε καθόλου τον ‘αρχηγό’ καθώς ‘έκαιγε’, όπως έλεγε, την εταιρεία και μας έστελνε άλλες. Είχε σκοπό εξαρχής από τον τρόπο λειτουργίας να μην πληρώνει φόρους ούτε και τον ΕΦΚΑ».

Όπως επεσήμανε μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθήνας – αριθμεί 1.500 μέλη στην Αττική και έχει επαφή με άλλους 20.000 λογιστές σε όλη τη χώρα – Μιχάλης Πόλυγγερ, «την τελευταία κυρίως διετία είχαμε πληροφορίες από κάποιους συναδέλφους ότι υπάρχουν λογιστικά γραφεία που προχωρούσαν σε χρήση ‘αχυρανθρώπων’, σε συνεργασία με επιχειρηματίες πελάτες τους κυρίως στον χώρο της εστίασης και των νυχτερινών μαγαζιών.

Όμως δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβή αριθμό ούτε υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία. Ωστόσο οφείλω να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου εργάζονται με επαγγελματισμό, προκειμένου τα στοιχεία που δηλώνουν να είναι ακριβή και με κίνδυνο καταλογισμού σε αυτούς ευθυνών για ανακριβείς δηλώσεις. Χωρίς κάτι τέτοιο να επιβραβεύεται από το κράτος».

«Στρατολογήσεις»

Η πρόσφατη έρευνα του ελληνικού FBI για την αλυσίδα αρτοποιείων είναι ενδεικτική. Μέσω λογιστικών γραφείων ή των γνωριμιών συνεργατών κι υπαλλήλων του «αρχηγού» εντοπίζονταν «αχυράνθρωποι» (πολλοί, πελάτες των λογιστικών γραφείων) με κριτήρια τη μεγάλη ηλικία, την κακή οικονομική κατάσταση κ.λπ.

Με «στρατολογήσεις» που γίνονταν μεταξύ και των ίδιων των εικονικών ιδιοκτητών, στόμα με στόμα, με δέλεαρ τη μηνιαία αμοιβή χωρίς κανένα κόπο. Με αποτέλεσμα διαχειριστές των εταιρειών να είναι συγγενείς, φίλοι, γείτονες κ.λπ. που μυήθηκαν στο «κόλπο».

Στην πρόσφατη υπόθεση με το κύκλωμα των 1.300 «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη, με τη φοροδιαφυγή της τάξης των 207.000.000 ευρώ, ανάμεσα σε αυτούς βρέθηκαν άνεργοι που έπαιρναν επιδόματα από την Πρόνοια, ντελίβερι, ψήστες, εργάτες σε κονσερβοποιεία, λαντζιέρηδες, καθαριστές γραφείων ή οδοκαθαριστές, φύλακες αποθήκης, συντηρητές φρούτων, οδηγοί φορτηγών, θυρωροί. Ανάμεσα στους εικονικούς ιδιοκτήτες εταιρειών ήταν και 12 άτομα που είχαν αποβιώσει – αρκετοί με ογκολογικά προβλήματα -, με τις συναλλαγές τους να φέρονται να συνεχίζονται και μετά θάνατον.

Σύμφωνα με αναφορές ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών, ορισμένες «στρατολογήσεις» γίνονταν έξω από ογκολογικά νοσοκομεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Πάντως ο διοικητής του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» Χρήστος Φασιανός ανέφερε, μιλώντας στα «ΝΕΑ», ότι «δεν έχει γίνει αντιληπτή, δεν έχει καταγγελθεί και δεν έχει καταγραφεί καμιά τέτοιου είδους προσέγγιση ασθενών από μέλη τέτοιου είδους κυκλωμάτων εντός ή πέριξ του νοσοκομείου. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα ακολουθούσε ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών». Αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν κι από μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού.

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