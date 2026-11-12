Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης

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Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης υπέβαλε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, έπειτα από τις αποκαλύψεις για την κόρη του και την ομάδα χάντμπολ που συμμετείχε προκειμένου να λάβει μοριοδότηση για την είσοδο σε ΑΕΙ.

Το πρωί της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο κ. Τσαβδαρίδης, με τις κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι οι εξηγήσεις που έδωσε ο υφυπουργός «κρίθηκαν ανεπαρκείς».

Οι σοβαρές καταγγελίες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, μέσα από ρεπορτάζ του MEGA, το οποίο ανέδειξε καταγγελίες γονέων αθλητριών σχετικά με τη συμμετοχή της 17χρονης στην ομάδα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η κόρη του υφυπουργού εμφανιζόταν στο ρόστερ του συλλόγου, χωρίς να συμμετέχει ουσιαστικά στις προπονήσεις και στους αγώνες, ενώ φέρεται να συμπεριλήφθηκε σε αποστολές εις βάρος άλλων αθλητριών.

Στο ίδιο ρεπορτάζ μεταφέρθηκε η μαρτυρία προπονητή, σύμφωνα με την οποία δέχθηκε πίεση να συμπεριλάβει τη νεαρή στην ομάδα, καθώς του είχε αναφερθεί ότι ο πατέρας της θα βοηθούσε οικονομικά τον σύλλογο.

«Το παιδί δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα, δεν ξέρω εάν έπαιζε ποτέ χάντμπολ. Από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε, έφυγε», είπε στο Mega, ο προπονητής. «Είχα πάρει κάποια παιδιά για να είναι στον πάγκο και αναγκάστηκα να αφήσω δύο παιδιά εκτός αποστολής για να μπει εκείνη. Μου είπαν ότι είναι μία κοπέλα, κόρη υπουργού, που θα μας βοηθήσει οικονομικά», είπε.

Επιχείρησε να υποβαθμίσει τις καταγγελίες ο Τσαβδαρίδης

Αρχικά, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απέφυγε να σχολιάσει τις καταγγελίες. Το πρωί της Τετάρτης ωστόσο, τοποθετήθηκε δημόσια στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, επιχειρώντας να υποβαθμίσει το θέμα.

Υποστήριξε ότι η κόρη του δεν έκανε ποτέ χρήση της αθλητικής μοριοδότησης και ότι εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά με τη βαθμολογία της στις Πανελλαδικές. Πρόσθεσε ότι η κόρη του εγγράφηκε αρχικά στη συγκεκριμένη σχολή, αλλά δεν φοίτησε ποτέ σε αυτή, καθώς σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου. Παράλληλα αρνήθηκε ότι παρενέβη για την οικονομική ενίσχυση της ομάδας, ενώ δήλωσε ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε όσους θεωρεί ότι τον συκοφαντούν.

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) υποστήριξε ότι η κόρη του υφυπουργού διέθετε νόμιμο δελτίο αθλητικής δραστηριότητας και ότι δεν διαπίστωσε παράβαση των αγωνιστικών κανονισμών. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η επιλογή των αθλητών και ο χρόνος συμμετοχής τους αποτελούν ευθύνη των συλλόγων και των προπονητών