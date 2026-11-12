Austriacard Holdings: Δεσμευτική η δημόσια πρόταση της DNP

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Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις για τη δημόσια πρόταση της ιαπωνικής DNP.

Συμφωνα με ανακοίνωση, η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 13.05.2026, 12.06.2026, 19.06.2026, 03.08.2026, 26.08.2026 και 27.08.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς (η «Πρόταση») της Dai Nippon Printing Co., Ltd. («DNP»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 12 Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωση της DNP σχετικά με την πλήρωση της τελευταίας Προϋπόθεσης και Αίρεσης, ήτοι της έγκρισης από την αρμόδια Αυστριακή αρχή άμεσων ξένων επενδύσεων (“FDI”), η Αυστριακή αρχή FDI ενέκρινε τη σκοπούμενη συναλλαγή στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Όλες οι υπόλοιπες αρμόδιες εθνικές αρχές FDI έχουν ήδη προηγουμένως εκδώσει τις εγκριτικές αποφάσεις τους. Κατά συνέπεια η Προϋπόθεση και Αίρεση σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.3 του

Πληροφοριακού Δελτίου εκπληρώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι Προϋποθέσεις και Αιρέσεις έχουν εκπληρωθεί και η Πρόταση κατέστη άνευ αιρέσεων δεσμευτική.

Ο Διακανονισμός της Πρότασης για τις μετοχές που προσφέρθηκαν στην αρχική περίοδο αποδοχής αναμένεται να λάβει χώρα μέσα στις δέκα (10) ημέρες διαπραγμάτευσης από την ως άνω εκπλήρωση όλων των Προϋποθέσεων και Αιρέσεων, ήτοι το αργότερο έως τις 24 Νοεμβρίου 2026.

Κατά τα λοιπά, η Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή έως τη λήξη της πρόσθετης περιόδου αποδοχής (μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθηνών). Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Διακανονισμού για τις μετοχές που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της πρόσθετης περιόδου αποδοχής περιγράφονται στην Ενότητα 5.7 του Πληροφοριακού Δελτίου.