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KPMG: 8 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα βλέπουν προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους

Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες προτεραιότητες για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς - Tι δείχνει η έρευνα της KPMG

Business 12.11.2026, 15:48
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KPMG: 8 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα βλέπουν προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους
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Το 72% των γυναικών παγκοσμίως και το 79% στην Ελλάδα δηλώνουν αισιόδοξες για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους, έναντι μόλις 29% και 8% αντίστοιχα για την παγκόσμια οικονομία, ενώ το 64% των γυναικών παγκοσμίως δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, αν και μόλις 30% θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις δεξιότητες για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το  32% των γυναικών παγκοσμίως και 16% στην Ελλάδα θεωρεί ήδη ότι το DEI δεν αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα – το σαφέστερο προειδοποιητικό μήνυμα μέχρι σήμερα.

Τα πιο πάνω στοιχεία είναι μερικά από τα ευρήματα του Global Female Leaders Outlook 2026 που παρουσίασε η KPMG στην Ελλάδα, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, φέρνοντας κοντά στελέχη και εκπροσώπους από διαφορετικούς κλάδους για μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της σύγχρονης ηγεσίας.

Η φετινή διεθνής έρευνα καταγράφει τις απόψεις 634 γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις από 46 χώρες και εστιάζει σε πέντε θεματικές που βρίσκονται σήμερα στην ατζέντα των οργανισμών: τις οικονομικές προοπτικές και τη στρατηγική, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, την επαγγελματική εξέλιξη και, για πρώτη φορά με ιδιαίτερη έμφαση, την υγεία των γυναικών στον σύγχρονο εργασιακό χώρο.

Την εκδήλωση άνοιξε η Μαριλένα Παππά, Events & Communications Manager, KPMG στην Ελλάδα, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και θέτοντας το πλαίσιο για τη συζήτηση γύρω από τη γυναικεία ηγεσία και τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Μαριλένα Παππά, καλωσορίζει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες της εκδήλωσης, θέτοντας το πλαίσιο για τη συζήτηση γύρω από τη γυναικεία ηγεσία και τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Τα ευρήματα, όπως παρουσίασαν η Σοφία Ανυφαντάκη, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, και ο Πάρης Καραγιάννης, Partner, Technology & Transformation, KPMG στην Ελλάδα, αποτυπώνουν μια μορφή «επιλεκτικής αυτοπεποίθησης». Οι γυναίκες leaders εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες για όσα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα, όπως την πορεία της δικής τους εταιρείας, και πιο επιφυλακτικές όσο η προοπτική διευρύνεται προς την εθνική και την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια στιγμή, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει περάσει από τη θεωρία στην πράξη, με τους οργανισμούς να επενδύουν σημαντικά στις νέες τεχνολογίες. Το επόμενο ζητούμενο, ωστόσο, είναι οι άνθρωποι: η πρόσβαση στα εργαλεία αυξάνεται ταχύτερα από τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους.

Όσον αφορά τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, η σύνδεση της ισόρροπης εκπροσώπησης με την επιχειρηματική ανάπτυξη αναγνωρίζεται ξεκάθαρα, χωρίς όμως η πρόοδος προς την ισότητα των φύλων στα ανώτατα επίπεδα διοίκησης να θεωρείται δεδομένη. Παράλληλα, η σκληρή δουλειά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ως καθοριστικό χαρακτηριστικό της επαγγελματικής επιτυχίας, με σαφή διαφορά πάνω από παραδοσιακά σημαντικά χαρακτηριστικά όπως η ηγεσία και η στρατηγική σκέψη, ενώ τα προσωπικά δίκτυα και το mentoring εξακολουθούν να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική εξέλιξη. Τέλος, η υγεία των γυναικών αναδεικνύεται σε ζήτημα που αφορά πλέον ξεκάθαρα και τον εργασιακό χώρο. Η αναγνώριση της ευθύνης των οργανισμών είναι σχεδόν καθολική, αλλά η δυνατότητα ανοιχτής συζήτησης και η ουσιαστική υποστήριξη δεν είναι ακόμη αυτονόητες.

Από τα ευρήματα στον διάλογο

Το κλείσιμο της παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνας ακολούθησε πάνελ συζήτησης, με τη συμμετοχή έξι προσωπικοτήτων από διαφορετικούς κλάδους και επαγγελματικές διαδρομές: της Μαρίας Ιωαννίδου, Γενικής Διευθύντριας & Country Manager, Avolta, της Κίρκης Καλαντζή, General Manager, Coral A.E., της Βίκυς Δ. Κεφαλά, Μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής του InvestEU Investment Committee και του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), της Λίνας Μιχαλά, PhD, FRCOG, Καθηγήτριας Μαιευτικής και Γυναικολογίας, ΕΚΠΑ, του Πάνου Πιτσιλλίδη, Cluster Managing Director, Johnson & Johnson MedTech, και της Τατιάνας Τούντα, Chairwoman & CEO, Hellas EAP.

Τη συζήτηση συντόνισε η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, People Services, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, θέτοντας στους συμμετέχοντες καίρια ερωτήματα, από τις προοπτικές ανάπτυξης και τη θέση των γυναικών στα ανώτατα επίπεδα διοίκησης έως την επαγγελματική εξέλιξη, την ανάπτυξη ταλέντων, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη σημασία της υγείας και της ευημερίας στον εργασιακό χώρο.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των polls που είχαν προηγηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της KPMG, τα οποία έδωσαν το έναυσμα για τον διάλογο: το 69% των συμμετεχόντων ανέδειξε το προσωπικό δίκτυο ως σημαντικότερο παράγοντα επαγγελματικής επιτυχίας έναντι της σκληρής δουλειάς, το 53% δήλωσε ότι θα μιλούσε ανοιχτά στον χώρο εργασίας για ένα ζήτημα υγείας που το επηρεάζει, ενώ το 85% εκτίμησε ότι η στρατηγική μιας εταιρείας επηρεάζει περισσότερο το μέλλον της από ό,τι οι εξωτερικές συνθήκες.

Περνώντας στα ευρήματα της έρευνας, η Βίκυ Δ. Κεφαλά, σχολίασε την «επιλεκτική αισιοδοξία» που καταγράφει η έρευνα, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των στελεχών στις επιχειρήσεις τους αντανακλά ρεαλισμό σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης αβεβαιότητας, χωρίς όμως να επιτρέπει εφησυχασμό. Υπογράμμισε δε ότι οι ανθεκτικοί οργανισμοί χαρακτηρίζονται από οικονομική ανθεκτικότητα, εναλλακτικές επιλογές και στρατηγική διορατικότητα, αναφέροντας επίσης πως οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν την επενδυτική τους τόλμη χωρίς να υποτιμούν τους κινδύνους, εστιάζοντας σε σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες και επιλεκτικότητα ως προς τις επενδύσεις, στην οικονομική τεκμηρίωση ακόμη και επενδύσεων στρατηγικής σημασίας, καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Αναφερόμενος στον ρόλο της ηγεσίας σε ένα περιβάλλον που μετασχηματίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη ο Πάνος Πιτσιλλίδης τόνισε ότι ο φόβος απέναντι στην αλλαγή μπορεί να μετατραπεί σε εμπιστοσύνη και ευκαιρία ανάπτυξης μέσα από τη διαφάνεια, την εκπαίδευση και την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων. Παράλληλα, ανέδειξε τον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την ενσυναίσθηση ως οικουμενικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας και διαχρονικές αξίες, οι οποίες πρέπει να συνδυάζονται με προσαρμογή στην εκάστοτε τοπική κουλτούρα κυρίως ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη σχέση με την ηγεσία και τον τρόπο αμφισβήτησης ή διατύπωσης διαφορετικής άποψης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την επαγγελματική επιτυχία και εξέλιξη, η Κίρκη Καλαντζή μοιράστηκε τους παράγοντες που έκαναν τη διαφορά στη δική της επαγγελματική πορεία: τη διαρκή μάθηση, την έξοδο από τη ζώνη άνεσης, την εμπιστοσύνη ανθρώπων που αναγνωρίζουν τις δυνατότητες ενός στελέχους και τη συνέπεια στις προσωπικές αξίες. Στάθηκε επίσης στη σημασία της ορατότητας, της διάθεσης να αναλάβει κανείς νέες προκλήσεις και απαιτητικά projects, καθώς και του sponsorship, ενώ, απευθυνόμενη στις νεότερες γυναίκες, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης επένδυσης στην επαγγελματική εξέλιξη, οικονομικής ανεξαρτησίας και ισότιμης κατανομής των οικογενειακών ευθυνών.

Από την πλευρά της η Μαρία Ιωαννίδου αναφέρθηκε στα εμπόδια που εξακολουθούν να συναντούν οι γυναίκες στην πορεία προς τις ανώτατες ηγετικές θέσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μητρότητα και στην ανάγκη ενός πλαισίου ασφάλειας και ουσιαστικής υποστήριξης. Τόνισε ότι η σκληρή δουλειά είναι απαραίτητη, εξίσου απαραίτητη όμως είναι η αυτοπεποίθηση και η υπέρβαση της ενοχής που συχνά συνοδεύει τη μητρότητα. Παράλληλα, ανέδειξε ως βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης σε περιόδους αλλαγής την επικοινωνία, την ειλικρίνεια, την αυθεντικότητα, τη συνέπεια και την αμεσότητα.

Κάνοντας αναφορά στις διαφορετικές φάσεις της ζωής μιας γυναίκας, η Λίνα Μιχαλά ανέδειξε πώς οι περίοδοι της γονιμότητας, της εγκυμοσύνης και της λοχείας έως την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση, μπορούν να επηρεάσουν την επαγγελματική καθημερινότητα. Επεσήμανε ότι η ελλιπής ενημέρωση παραμένει βασικό εμπόδιο στην ανοιχτή συζήτηση και έδωσε έμφαση σε πρακτικές μορφές υποστήριξης, όπως η ευελιξία στο ωράριο, η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, η προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος και, όπου απαιτείται, η πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια.

Στην ίδια θεματική, η Τατιάνα Τούντα εστίασε στον ρόλο της διοίκησης στη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν και ζητούν βοήθεια με εμπιστευτικότητα και ασφάλεια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις προοπτικές εξέλιξής τους. Υπογράμμισε επίσης ότι η ευημερία δεν αποτυπώνεται μόνο στις επιμέρους δράσεις ενός οργανισμού, αλλά στον καθημερινό τρόπο συνεργασίας και διοίκησης και στη συνέπεια με την οποία ενσωματώνεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική, επισημαίνοντας παράλληλα την αυξημένη επιβάρυνση που καταγράφεται στις γυναίκες και στους νεότερους εργαζομένους σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών.

“Global Female Leaders Outlook 2026”: Τα ευρήματα που ξεχωρίζουν

• 72% των γυναικών παγκοσμίως και 79% στην Ελλάδα δηλώνουν αισιόδοξες για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους, έναντι μόλις 29% και 8% αντίστοιχα για την παγκόσμια οικονομία.

• 69% παγκοσμίως και 77% στην Ελλάδα αναμένουν αύξηση κερδών την επόμενη τριετία, ενώ 38% και 62% αντίστοιχα αναμένουν αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

• Οι συχνότερα αναφερόμενες προκλήσεις για την ηγεσία είναι η γεωπολιτική αστάθεια, η μακροοικονομική αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

• Το 64% παγκοσμίως και 66% στην Ελλάδα δίνουν προτεραιότητα στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες έναντι της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

• Το 47% παγκοσμίως και 37% στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ΤΝ και ευκαιρίες εκμάθησης, …

• … ωστόσο μόλις το 30% παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις δεξιότητες για την αποτελεσματική χρήση της ΤΝ.

• Το 65% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και 68% στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η επίτευξη ισότητας των φύλων στην ανώτατη διοίκηση θα βοηθήσει τον οργανισμό τους να επιτύχει τους στόχους ανάπτυξής του.

• Το 32% παγκοσμίως και 16% στην Ελλάδα θεωρούν πλέον ότι η διαφορετικότητα, η ισότητα και η ένταξη (DEI) δεν αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα του οργανισμού.

• Το 75% των οργανισμών παγκοσμίως και 71% στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται της ισότητας των φύλων στο ανώτατο διοικητικό τους όργανο, ενώ το 10% παγκοσμίως και 9% στην Ελλάδα εκτιμά ότι ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί ποτέ.

• Η σκληρή δουλειά αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως το πιο συχνά αναφερόμενο χαρακτηριστικό επιτυχίας, καθώς επιλέγεται από το 54% παγκοσμίως και 76% στην Ελλάδα ανάμεσα στα τρία σημαντικότερα χαρακτηριστικά για την επαγγελματική επιτυχία.

• Το 59% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και 45% στην Ελλάδα θεωρούν τα προσωπικά δίκτυα επαφών καθοριστική προϋπόθεση για την επαγγελματική επιτυχία.

• Το 76% του δείγματος παγκοσμίως και 63% στην Ελλάδα αναφέρουν τα προσωπικά δίκτυα, την καθοδήγηση ή και τα δύο ως σημαντικούς παράγοντες επαγγελματικής εξέλιξης.

• Το 97% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και 100% στην Ελλάδα πιστεύουν ότι οι οργανισμοί έχουν ευθύνη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υγείας των γυναικών στον χώρο εργασίας.

• Περισσότερες από 1 στις 4 συμμετέχουσες παγκοσμίως και στην Ελλάδα αναφέρουν ότι ο οργανισμός τους δεν προσφέρει επί του παρόντος κανένα μέτρο σχετικό με την υγεία των γυναικών.

• Οι γυναίκες ηγέτιδες παγκοσμίως είναι σχεδόν ισομερώς μοιρασμένες ανάμεσα σε όσες αισθάνονται άνετα να συζητούν θέματα υγείας των γυναικών στον χώρο εργασίας (48% παγκοσμίως και 53% στην Ελλάδα) και σε όσες όχι (48% παγκοσμίως και 47% στην Ελλάδα).

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Αγορές με δόσεις: Μεταβατική ρύθμιση για την αδειοδότηση επιχειρήσεων
Business

Αγορές με δόσεις: Μεταβατική ρύθμιση για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

Η ρύθμιση αφορά τους μεσίτες πιστώσεων καταναλωτικής πίστης - Οι προθεσμίες

Black Friday: 12 συμβουλές για ασφαλείς αγορές
Business

Τα 12 SOS για τη Black Friday - Τι πρέπει να προσέξετε

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές πριν τις αγορές της Black Friday - Τα λάθη και οι παγίδες

Nvidia: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ
Τεχνολογία
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Τέλος ο Χουάνγκ από την Nvidia - Ποιος παίρνει το τιμόνι

Η οικονομική διευθύντρια (CFO) Κολέτ Κρες ορίστηκε ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος

Τζούλη Καλημέρη
Costamare Bulkers: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο τρίτο τρίμηνο
Ναυτιλία

Costamare Bulkers: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο τρίτο τρίμηνο

Στα 358 εκατ. δολάρια η ρευστότητα για την Costamare Bulkers

Λάμπρος Καραγεώργος
KPMG: 8 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα βλέπουν προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους
Business

Οκτώ στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα αισιοδοξούν για ανάπτυξη της εταιρείας τους

Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες προτεραιότητες για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς - Tι δείχνει η έρευνα της KPMG

ΑΑΔΕ: Διπλή διάκριση στο Ετήσιο Συνέδριο του ΙΙΑ Greece
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Διπλή διάκριση για ΑΑΔΕ στο ετήσιο συνέδριο του ΙΙΑ Greece

Τιμητική βράβευση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για τη διαρκή στήριξή του στον θεσμό του εσωτερικού ελέγχου

Nvidia: Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών της Nvidia πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό

Το κόστος προστασίας του χρέους της Nvidia καθώς το δ.σ. της εταιρείας συνεδριάζει για να αποφασίσει για το μέλλον του Χουάνγκ

Euronext: Τι έδειξε το «crash test» έναντι της Wall Street
Markets

Τι έδειξε το «crash test» της Euronext έναντι της Wall Street

Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν κερδίζουν από την εισαγωγή τους στη Wall Street - Ανάλυση της Euronext

MSCI: Οι επτά ελληνικές μετοχές που διατηρούνται στον βασικό δείκτη μετά την αναβάθμιση του Euronext Athens
Markets

Ποιες ελληνικές μετοχές παραμένουν στον MSCI

Kαμία ελληνική μετοχή δεν θα κατατασσόταν στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης (Large Cap)

Αλεξάνδρα Τόμπρα

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