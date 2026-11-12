Premia Properties: Άλμα 38% στα EBITDA εννεαμήνου 2026 – Οι επενδύσεις

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Στα 23,8 εκατ. ευρώ ανήλθε το προσαρμοσμένο EBITDA της Premia Properties στο εννεάμηνο του 2026 σημειώνοντας άνοδο 38% και προσεγγίζοντας ήδη το επίπεδο ολόκληρης της προηγούμενης χρήσης (€24,1 εκατ.).

Σύμφωνα με την εισηγμένη, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €10,9 εκατ. (εννεάμηνο 2025: €28,0 εκατ.), κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων (€1,6 εκατ. έναντι €18,8 εκατ.) και των υψηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων (€15,3 εκατ. έναντι €9,0 εκατ.)

Αναλκυτικότερα:

Συνολική αξία επενδύσεων €766,8 εκατ., αυξημένη κατά 11% από την αρχή του έτους. Την 30.09.2026 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει 80 ακίνητα και 581 χιλ. τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των επιμέρους χρήσεων. Οι λειτουργικοί δείκτες παραμένουν ισχυροί, με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος στο 7.1% και τη μέση

σταθμισμένη διάρκεια των μισθώσεων (WAULT) στα 10 έτη, προσδίδοντας υψηλή ορατότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές.

Υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της ήδη ανακοινωθείσας στρατηγικής επένδυσης στα ξενοδοχεία ΑΚΤΙ HOTELS & Resorts σε Ρόδο και Κω (1.316 δωμάτια), η οποία, μαζί με τις δύο ξενοδοχειακές μονάδες στην Κω που εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο στις αρχές του έτους, διευρύνει ουσιαστικά το αποτύπωμα της PREMIA στον κλάδο της φιλοξενίας. Στις φοιτητικές κατοικίες, η ένταξη των νέων μονάδων σε Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και Καισαριανή ανέβασε την συνολική δυναμικότητα στα 765 δωμάτια.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης. Την 30.09.2026 τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε €282,1 εκατ., ο καθαρός δανεισμός σε €479,6 εκατ. και το σύνολο ενεργητικού σε €798,8 εκατ., με τον δείκτη Net LTV να διαμορφώνεται σε 63% (31.12.2025: 57%). Η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος στηρίζεται στο διαπραγματεύσιμο ομολογιακό δάνειο ύψους €150 εκατ. που εκδόθηκε τον Απρίλιο, στην αξιοποίηση πόρων του ΤΑΑ και στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, ενώ η αξιολόγηση ΑΑ από την ICAP CRIF, η οποία επιβεβαιώθηκε τον Σεπτέμβριο, κατατάσσει την PREMIA σε κατηγορία πάρα πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Επιτάχυνση της ανάπτυξης σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία. Τα ενοποιημένα έσοδα εννεαμήνου ανήλθαν σε €32,6 εκατ. (+26%) και η λειτουργική κερδοφορία (Προσαρμοσμένο

EBITDA) σε €23,8 εκατ. (+38%), προσεγγίζοντας ήδη το επίπεδο του συνόλου του 2025 (€24,1 εκατ.), με ρυθμούς αύξησης ταχύτερους από εκείνους του α’ εξαμήνου (+21% και +34%). Τα έσοδα

από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων αυξήθηκαν κατά 27% σε €29,7 εκατ., με τη συνεισφορά των επενδύσεων του 2025 και των αρχών του 2026, και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) διαμορφώθηκαν σε €8,2 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €10,9 εκατ. (εννεάμηνο 2025: €28,0 εκατ.), κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων (€1,6 εκατ. έναντι €18,8 εκατ.) και των υψηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων (€15,3 εκατ. έναντι €9,0 εκατ.).

Ανταγωνιστικοί όροι χρηματοδότησης και περιορισμένη έκθεση σε μεταβολές επιτοκίων. Το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφώνεται την 30.09.2026 σε 3.8%, με τη μέση σταθμισμένη διάρκεια των δανείων στα 7.7 έτη. Το 64% του συνολικού δανεισμού φέρει σταθερό επιτόκιο μέσω του ομολογιακού δανείου, εργαλείων αντιστάθμισης και χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Οι προοπτικές για το σύνολο του 2026

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική που καταγράφηκε στο α’ εξάμηνο, με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας να ενισχύεται περαιτέρω κατά το τρίτο τρίμηνο. Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη συνεπή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου, με βασική προτεραιότητα την ολοκλήρωση της επένδυσης στα ξενοδοχεία ΑΚΤΙ HOTELS & RESORTS. Με την ολοκλήρωση του συνόλου της επένδυσης, η αξία του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση αναμένεται να ξεπεράσει το €1 δισ., σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, ενώ η συνεισφορά των ξενοδοχειακών μονάδων στα οικονομικά του μεγέθη αναμένεται να αποτυπωθεί από το 2027.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της PREMIA παραμένουν σταθερές, με τα ξενοδοχεία και τις φοιτητικές κατοικίες να αποτελούν τους κλάδους όπου επικεντρώνεται το επενδυτικό της

ενδιαφέρον, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει σε αυτούς και τις ευνοϊκές μεσοπρόθεσμες τάσεις της αγοράς. Η έμφαση στα ακίνητα που παράγουν σταθερό εισόδημα διατηρείται, ενώ επιλεκτικά αξιολογούνται έργα ανάπλασης (re-development) με προοπτική ενισχυμένων αποδόσεων και δημιουργίας υπεραξιών. Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και η συνετή διαχείριση του δανεισμού εξακολουθούν να αποτελούν κεντρικό άξονα του σχεδιασμού.

Με βάση την πορεία του εννεαμήνου, η PREMIA διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμησή της για το 2026, η οποία προβλέπει συνολικά ενοποιημένα έσοδα μεταξύ €42 εκατ. και €43 εκατ. και λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) μεταξύ €29 εκατ. και €30 εκατ. Η Διοίκηση συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, το οποίο παραμένει ρευστό λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ώστε να προσαρμόσει έγκαιρα τον σχεδιασμό της, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.