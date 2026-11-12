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Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση διανομής προσωρινού μερίσματος

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2026

Τράπεζες 12.11.2026, 18:25
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Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση διανομής προσωρινού μερίσματος
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Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2026. Το τελικό μικτό ποσό διαμορφώνεται σε 0,2605543814 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, σε 0,2475266623 ευρώ ανά μετοχή, με εξαιρέσεις για μετόχους που υπάγονται σε ειδικές φορολογικές διατάξεις.

Η αποκοπή του δικαιώματος ορίστηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2026, ενώ δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Σ.Α.Τ. στις 17 Νοεμβρίου. Η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου 2026, μέσω της Εθνικής Τράπεζας και των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. Η διανομή τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ακολουθεί η επίσημη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της τράπεζα:

«Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» («η Τράπεζα»), σε συνέχεια της συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 21ης Οκτωβρίου 2026, ανακοινώνει τη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2026, σύμφωνα με τα παρακάτω. Συγκεκριμένα, στους Μετόχους θα διανεμηθεί σε μετρητά συνολικό ποσό €230.000.000 (μικτό ποσό) ή €0,2546686567 ανά μετοχή (μικτό ποσό). Το ως άνω προς διανομή ποσό που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, και διαμορφώνεται τελικώς στο μικτό ποσό €0,2605543814 ανά μετοχή. Από το ως άνω μικτό ποσό θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει, και συνεπώς το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει σε €0,2475266623 ανά μετοχή (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως βάσει των άρθρων 46, 48 και 63 του Ν. 4172/2013). Ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του προς διανομή ποσού, ορίζεται η Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026 (ημερομηνία καταγραφής). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ανωτέρω ποσού ορίζεται η Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως ακολούθως: 1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της. 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του ανωτέρω ποσού σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Ποσά – κατά τα ανωτέρω – που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η ως άνω διανομή στους μετόχους τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)».

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